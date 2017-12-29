新浪科技> 互联网 > 正文

美团点评协同警方破获首例退款500万元网络诈骗案

美团点评协同警方破获首例退款500万元网络诈骗案
2017年12月29日 10:49 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　中新网12月29日电 2017年12月28日，由美团点评协同警方破获的O2O新型刷单诈骗案在江苏省高邮市正式宣判，因通过互联网平台实施恶意操作、骗取巨额款项的43位被告人，均被当庭宣布构成诈骗罪，一审分别被判处有期徒刑或拘役，并处罚金。

　　该案件作为全国十大退款网络诈骗案件，通过美团点评和警方的多方联动，首次面向外界揭开了网络黑产利益链条的新型模式，并建立起政企联手打击网络黑产的合作机制，将技术手段与行政执法相结合，对网络黑色产业链进行强有力的打击。

　　在江苏高邮的庭审现场，43位被告人因利用美团网、大众点评网为保障用户权益设置的退款结算系统时间差，实施恶意操作，骗取巨额款项，构成诈骗罪，其中作为操作者、注册者、介绍者身份的周某等3人，因作案次数频繁、诈骗数额巨大，被判处10年以上有期徒刑。至此，历经一年多，在北京、上海和江苏三地抓获的62位犯罪嫌疑人均被追究刑事责任。

　　2016年7月，美团点评集团安全管理及监察部在一次日常的工作排查中发现，为买单及闪惠用户开设的便捷退款通道被一伙刷单分子恶意利用，与部分入驻商家勾结进行刷单诈骗，短短10余天时间骗取金额高达500万元之多。

　　随后，美团点评方面向江苏、上海、北京三地警方报案，并为警方提供全程协助。其中，扬州高邮市警方在接获报警后，组织专案组进行周密研判，并分赴江苏、北京、浙江、广东、山西等10余个省市，25个地市开展全面侦查抓捕工作。在美团点评配合下，43位犯罪嫌疑人全部落网。

　　按照高邮市人民法院公布的案情信息，此次新型刷单诈骗案与传统诈骗方式相比，有很多新特点。比如，犯罪行为主要通过互联网组织及实施，并在犯罪团伙内得到病毒式传播。极短时间内，全国十个省份的被告人通过互联网联络，进行犯罪分工，实施犯罪。同时，与传统诈骗活动相比，每个犯罪步骤、环节，包括通过微信、QQ联络细节内容、支付收款账号的收支过程等，均被精准记录，并存储在网络之中。这导致相关犯罪一旦案发，涉案犯罪金额极大，对应的刑事责任极重。

　　然而，犯罪团伙的成员相对年轻，以90后居多，甚至也有00后。同时学历也比较高，其中4人为在校大学生。但不少犯罪嫌疑人的法律意识极为淡薄，未能意识到行为的严重后果，不知道这是可能导致刑事责任的犯罪行为。

　　据了解，在案件侦破过程中，警方起获了大量的猫池、黑电话卡、银行卡、公民个人信息等黑产原材料，已抓获的嫌疑人中还存在参与炒信、盗刷他人信用卡、销赃洗钱等其他违法犯罪行为，网络黑产特征明显。该涉案团伙分工明确，已经形成“平台员工-商家-中间商-出资人-刷单人”的黑产利益链条，已利用此手段在多家O2O平台屡次作案，涉案总金额达千万级。

　　美团点评表示，集团一直对虚假交易零容忍，对网络诈骗零容忍，对合作商家、员工的作弊、舞弊行为零容忍。为此，美团点评建立了一套严密的安全体系和完善的防范打击机制，不定期对平台商户展开排查。同时，美团点评还将和执法部门一起建立长效合作机制，将技术手段与行政执法相结合，加速此类案件的处置节奏、缩短办案流程，继续提升对O2O新型刷单黑产业的打击力度与效率。

 
美团诈骗案退款
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有