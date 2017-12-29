美团点评协同警方破获首例退款500万元网络诈骗案

中新网12月29日电 2017年12月28日，由美团点评协同警方破获的O2O新型刷单诈骗案在江苏省高邮市正式宣判，因通过互联网平台实施恶意操作、骗取巨额款项的43位被告人，均被当庭宣布构成诈骗罪，一审分别被判处有期徒刑或拘役，并处罚金。

该案件作为全国十大退款网络诈骗案件，通过美团点评和警方的多方联动，首次面向外界揭开了网络黑产利益链条的新型模式，并建立起政企联手打击网络黑产的合作机制，将技术手段与行政执法相结合，对网络黑色产业链进行强有力的打击。

在江苏高邮的庭审现场，43位被告人因利用美团网、大众点评网为保障用户权益设置的退款结算系统时间差，实施恶意操作，骗取巨额款项，构成诈骗罪，其中作为操作者、注册者、介绍者身份的周某等3人，因作案次数频繁、诈骗数额巨大，被判处10年以上有期徒刑。至此，历经一年多，在北京、上海和江苏三地抓获的62位犯罪嫌疑人均被追究刑事责任。

2016年7月，美团点评集团安全管理及监察部在一次日常的工作排查中发现，为买单及闪惠用户开设的便捷退款通道被一伙刷单分子恶意利用，与部分入驻商家勾结进行刷单诈骗，短短10余天时间骗取金额高达500万元之多。

随后，美团点评方面向江苏、上海、北京三地警方报案，并为警方提供全程协助。其中，扬州高邮市警方在接获报警后，组织专案组进行周密研判，并分赴江苏、北京、浙江、广东、山西等10余个省市，25个地市开展全面侦查抓捕工作。在美团点评配合下，43位犯罪嫌疑人全部落网。

按照高邮市人民法院公布的案情信息，此次新型刷单诈骗案与传统诈骗方式相比，有很多新特点。比如，犯罪行为主要通过互联网组织及实施，并在犯罪团伙内得到病毒式传播。极短时间内，全国十个省份的被告人通过互联网联络，进行犯罪分工，实施犯罪。同时，与传统诈骗活动相比，每个犯罪步骤、环节，包括通过微信、QQ联络细节内容、支付收款账号的收支过程等，均被精准记录，并存储在网络之中。这导致相关犯罪一旦案发，涉案犯罪金额极大，对应的刑事责任极重。

然而，犯罪团伙的成员相对年轻，以90后居多，甚至也有00后。同时学历也比较高，其中4人为在校大学生。但不少犯罪嫌疑人的法律意识极为淡薄，未能意识到行为的严重后果，不知道这是可能导致刑事责任的犯罪行为。

据了解，在案件侦破过程中，警方起获了大量的猫池、黑电话卡、银行卡、公民个人信息等黑产原材料，已抓获的嫌疑人中还存在参与炒信、盗刷他人信用卡、销赃洗钱等其他违法犯罪行为，网络黑产特征明显。该涉案团伙分工明确，已经形成“平台员工-商家-中间商-出资人-刷单人”的黑产利益链条，已利用此手段在多家O2O平台屡次作案，涉案总金额达千万级。

美团点评表示，集团一直对虚假交易零容忍，对网络诈骗零容忍，对合作商家、员工的作弊、舞弊行为零容忍。为此，美团点评建立了一套严密的安全体系和完善的防范打击机制，不定期对平台商户展开排查。同时，美团点评还将和执法部门一起建立长效合作机制，将技术手段与行政执法相结合，加速此类案件的处置节奏、缩短办案流程，继续提升对O2O新型刷单黑产业的打击力度与效率。