柯洁的2017：20岁，与AI斗与人类斗，其乐无穷

特写｜柯洁的2017：20岁，与AI斗与人类斗，其乐无穷澎湃新闻记者 李琼

黄晓明版的《鹿鼎记》片头曲有句歌词：怎么忽然就成了这样，被上天宠到了天上。

这句歌词送给20岁的柯洁再合适不过。怎么忽然就成了这样，弱冠之年，他成了人类代表对抗人工智能，成了人类围棋最后的那座堡垒。

哭过、笑过、输过、赢过——这是“棋士”柯洁2017年最真实的写照。

首届新奥杯世界围棋公开赛五番棋决赛中，柯洁收获自己职业生涯第五座世界冠军，成为最年轻的“五冠王”。

命运

20岁，柯洁成了一台“纪录收割机”。

在刚刚过去的首届新奥杯世界围棋公开赛五番棋决赛中，柯洁以半目险胜对手彭立尧，收获自己职业生涯第五座世界冠军，从而超越韩国棋手李昌镐，成为最年轻的“五冠王”。

此前，他还获得过百灵杯世界围棋公开赛冠军、两届三星杯世界围棋公开赛冠军，以及梦百合杯世界围棋公开赛冠军。

不过，这位世界冠军却在赛后接受采访时将比赛的输赢归结为运气好，“我最后赢了半目，这是围棋中最小的差距，足以看出我都有多幸运。”

“这是因为命好吗？”一位记者在旁的一句玩笑引得所有人忍俊不禁，柯洁也扶了下眼镜，笑着点了点头，“我也一直蛮幸运的。”

2017年，柯洁已然成了中国体坛的塔尖人物。他的幸运源自实力，也来自气质。

柯洁在首届新奥杯世界围棋公开赛五番棋决赛中。

围棋国手胡耀宇八段在复盘时认为，“时运固然是很重要的因素，但这也是柯洁综合实力的体现，毕竟对弈比拼的不完全是技术本身。”

正如胡耀宇所言，柯洁的气场已经“大出天下”，正如他自己在2017年说过的一句话：还是和人下棋有意思。

“今年可以说是高开低走，我记得我前半年是没怎么输过棋的，之后可能是休息不好或是状态不好，把有些关键棋给输了，自己也比较懊悔。”柯洁说。

“但这是我今年最后的一盘棋，最后一场职业比赛，也算给自己一个很完美的交代吧。”

当然，五座世界冠军离超越前辈还有一段距离。在他之前还有李昌镐的17冠、李世石的14冠、曹薰铉的9冠、古力的8冠，以及刘昌赫的6冠。

但，柯洁有的是时间。

柯洁完败AlphaGo后痛哭。

初心

正如柯洁自己说着，“轻狂少年”在今年下半年状态开始走低。他不仅在围甲联赛中表现平平，甚至一度将自己保持三年的世界第一拱手让给了朴廷桓。

丢掉世界第一让柯洁遭到了不小的非议，有人认为他状态“断崖式下跌”是因为娱乐活动参加的太多，精力已经无法完全放到围棋上了。

然而，毕竟是地球上的三大物种（人类、AI、柯洁）之一。仅仅过了8天，这位天才少年就在智力运动精英赛上对朴廷桓两连胜，又把失去的世界第一夺了回来。

在新奥杯的现场，有记者问柯洁，他在世界范围内现在最大的对手谁，他毫不迟疑地答道：“对手是我自己！”

多次经历过大赛输赢的柯洁说，战胜自己的内心远远要比战胜外界难得多，“不用太在意对手是谁，下围棋最重要的还是保持平常心，无论对手是谁都要全力对待。”

全力以赴，至少从柯洁的眼泪中我们看到了。

他扛起人类的使命向AI发起挑战，将围棋带到前所未有高度，把中国围棋拖回了体育产业和市场的风口。

刚刚结束的2017中国十佳劳伦斯颁奖典礼上，柯洁荣膺最佳非奥运动员奖，这也是围棋界首次获得该奖。另外，他还入围了体坛风云人物的多个奖项。

“是围棋给我带来愉悦，是围棋给我带来一切，所以我都会尽力去下好，无论有多大的困难，也不会影响我对围棋的追求。”

柯洁的自拍。

轻狂

2017年，柯洁似乎也沉稳了很多，但“狂”这个字，他依旧没放下。

“我今年拿了世界冠军和几个国内冠军，也算得上是现在下的最好的？”柯洁挠着头、语气中略带疑问，但显然在低谷过后，那个自称“大棋渣”的少年又回来了。

从“人机大战”至今，这位20岁的少年总能脱口而出些常人从不敢妄言的话。

“就算阿法狗战胜了李世石，但它赢不了我。”在看过李世石在与AlphaGo首场人机大战对决告负后，19岁的柯洁曾在微博上如此写道。

在全运会拿到围棋男子个人冠军后，与围棋“上帝”交过手的柯洁淡定地说，“我棋并不厉害，而且还有漏洞。希望别的棋手能有所反思，为什么会被我赢了？”

柯洁行走川藏线。

因为“棋不厉害”这句话，之后豪取22连胜的柯洁被网友封为“半人半狗”。此后，他还在野狐平台上，以让职业棋手2子的方式取得了5胜1负的战绩。

柯洁说，自己看似“轻狂”的表现是为了吸引更多人关注围棋。而在私底下，他其实是一位不折不扣的“老干部”。

在今年6月进行的围棋汽车拉力赛上，美女车手胡蝶就曾向澎湃新闻记者描述了一个与公众眼中完全不一样的柯洁，一个从小接受中国传统文化熏陶的“绅士”柯洁。

胡蝶表示，柯洁虽然是个话痨，但却举止得体、浑身上下还散发着“老干部”的气质，“他一路上听的都是‘老一辈艺术家’的歌曲，齐秦、张学友、王杰等等。”

当然，就是再“老城”，柯洁也不过20岁。作为“网瘾少年”的他平时也喜欢打游戏，看看国足的比赛，偶尔还会发发微博与粉丝互动。

柯洁在ChinaJoy上玩昆特牌连战连捷。

挑战

2017年，也许柯洁的心中还有失落。

AlphaGo已经退出围棋舞台，人肉臂”黄士杰博士也转战到DeepMind公司的其他项目中，AlphaGo教学工具也已上线投入使用。

最大的对手已经如独孤求败般归隐剑冢，但AI的种子却已到处播撒。

柯洁在新奥杯赛后感慨，想在赢一场比赛比以往更难了，原因正是因为AI教学工具的出现，“他们把AlphaGo教学工具中的棋谱背的滚瓜烂熟，这让我很头疼。”

“以往我还觉得自己有几步棋下的可以，但自从有了这个教学工具之后，大家的距离都被拉近了，我现在布局也不占优势了，只能走一些不是AlphaGo套路的棋。”

而当看到如此多的围棋AI的出现，喜欢挑战着人类极限的柯洁有些坐不住了。他怀念那些冰冷的对手了。

柯洁决定将在2018年再次向人工智能发起挑战，而这也违背了他之前所说的不再与AI对局的誓言。

“作为一名棋手，我还是很享受去挑战强大的对手。对我而言弈无止境，下棋是不断挑战自我的过程，下这样的棋是有意义的，是我人生中很宝贵的经历。”

在明年举行的第一届“吴清源杯”世界女子围棋赛暨2018世界人工智能围棋大赛上，柯洁将对战人工智能天壤和福大自动化共同研发的人工智能机器手。

无论结果如何，我们都要祝这位20岁的棋士，愿你出走半生，归来仍是少年。