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考拉也上线了“工厂店” 它能复制严选的成功吗？

考拉也上线了“工厂店” 它能复制严选的成功吗？
2017年12月27日 09:25 界面
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图片来源：考拉官方

　　来源：界面新闻 林北辰 王付娇

　　在2017年乌镇世界互联网大会上，丁磊是当之无愧的“带货大哥”。丁磊在接受媒体采访时戴的一款羊绒围巾、还有“丁磊饭局”上的同款食材，至今都是畅销品。它们均来自网易考拉新上线的“考拉工厂店”项目。

　　12月26日，考拉工厂店正式对媒体亮相。从9月份，考拉工厂店就已经开始试运营。网易方面称，自全球工厂店上线以来，商品不断售罄，所有上线的产品销售情况均超过了预期。

　　据网易市场部总经理袁佛玉介绍，工厂店覆盖了服装、母婴、家居、个护、运动、食品等6个大的品类，近百款商品。供货地除了中国以外，还来自澳大利亚、韩国、意大利、新西兰、日本、法国等多个国家。

　　这很容易让人联想到已经取得市场成功的严选模式。

　　同严选ODM模式类似，考拉工厂店也是来自“某些大牌制造商海外自己的品牌”。听起来有些绕口，这些为大牌代工的厂商有优秀的制造能力、也有自己的品牌，考拉工厂店愿意搭建平台，为他们背书。

　　考拉工厂店和严选究竟有哪些不同的地方？严选的成功是否可以复制到考拉身上？这是否会引起网易内部的竞争？

　　据考拉袁佛玉介绍，考拉工厂店和严选的模式最本质的不同在于品牌：严选品牌归属网易，工厂店品牌归属制造商。

　　“在产业升级的需求下，工厂也希望做自己的消费品牌，但他自己消费品牌没有很好的通路，考拉在面对工厂店的业务和对待其他业务上，同样是寻找商品的角色，我们在寻找商品的过程中，寻找到了工厂店品牌和这样的商品。”袁佛玉说。

　　不过从细节上看，考拉工厂店产品的“品牌信息”、“品牌故事”一直在商品详情的最下端，一般用户很少会将商品详情页拉到底，对品牌传播和露出并没有那么友好。用户更直观的感受仍然是考拉在为这些品牌背书。

　　网易认为，由于成本压力，全球制造业都在面临转型升级的压力，高风险与高成本是工厂品牌实现突破的阻碍。而在网易考拉“保姆式服务模式”之下，制造工厂只需要专注自己所擅长的设计与生产环节，就能够避免传统品牌在市场研发、渠道推广等方面的成本与风险，同时为消费者进一步压缩中间成本与产品溢价。

　　沿袭了网易系电商的一贯作风，全球工厂店主打精致与性价比，定位于为商品削减一系列不必要的成本。袁佛玉将全球工厂店的上线称为顺应丁磊“新消费”理念的一次企业内创业。

　　界面新闻记者发现，就服装服饰品类来说，考拉工厂店的整体定价策略还是略贵于严选。

　　以丁磊所戴的围巾为例，该款水波纹羊绒围巾在网易黑五洋货节时，考拉官网售价为369元。网易严选的产品栏中，出现了一款“互联网大会同款”羊毛围巾，售价仅为95元。对比两款产品后发现，除去同为“互联网大会款”的标签，两款产品的最大差别在于369元款的材质为羊绒，而95元款为羊毛材质。

　　消费者必须仔细分辨，才能看出这两者差别。据考拉称，这款围巾在一个月之内售謦两次。

　　在测试期，考拉工厂店供货并不足量。考拉认为，这样的测试确实是证明了模式背后的巨大需求，和用户对这种模式的买单。

　　同是主打精品与性价比，两者在选品上策略上也有区别。严选经过一年多的发展，品类是慢慢扩张的，从最早的家居服饰起，现在已经扩充到一万多个SKU。但考拉一上线品类就十分丰富。

　　和一开始的严选是诞生于网易邮箱事业部的创业项目一样，袁佛玉也认为，“考拉是很拼命的创业公司。考拉发展快也是因为我们速度和效率高。工厂店是在全世界范围内找货过程中发现的机会，立项到上线非常快，几年前考拉的上线从有想法到落地也非常快，这是我们的优势。”

　　这两年来，严选模式兴起。ODM模式所代表的中产阶级消费、和“精选电商”的概念引出了网易严选、米家有品、淘宝心选等代表项目。

　　12月25日，阿里拍卖借助圣诞节大促节点也推出了“源头精采”栏目，这是阿里系继中国质造、淘宝心选之后推出的第三个深入供应链的产品，销售产品锁定在珠宝、工艺品。

　　电子商务中心曹磊主任提醒，品牌商的品牌溢价中不仅包含品牌营销、策划等附加值，同时还有很多其他因素共同提升产品品质，大牌代工厂未必代表大牌的品质。

　　代工厂通常有好几条生产线，有很多种不同的生产工艺、不同的生产标准、不同的原材料。代工厂给某个大品牌商生产时使用的是一条线，如果是普通委托生产， 它可能就是另一条生产线，另一个生产标准。其中有诸多变数。

　　在采访过程中，考拉并未透露任何关于产品销量、用户反馈等数据。未来，考拉工厂店模式是否能得到品牌方和用户的认可，还需要市场检验。

丁磊网易考拉
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