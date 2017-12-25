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人类遗传密码97%待解读 蕴含大量创新机会

人类遗传密码97%待解读 蕴含大量创新机会
2017年12月25日 10:16 科技日报
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　　科技日报讯 （记者唐芳）“最近30年测定人类遗传密码以后，迄今全世界科学家可以解读的遗传密码不超过3%。”12月20日在河北省保定市举行的第一期国际欧亚科学院院士大讲堂上，中科院生物物理研究所研究员、中国科学院院士陈润生表示，还有97%的遗传密码可以测出来但还没有人能很好解读，当中蕴含着大量原始创新的机会。

　　陈润生院士表示，这97%的遗传密码的突变也与疾病有关。已经发表的研究表明，其突变可导致多种疾病，仅肿瘤就有前列腺癌、白血病和非小细胞肺癌等，此外与心脑血管病和代谢病也相关，还会影响肿瘤干细胞的活性以及免疫系统的能力。“肿瘤干细胞对肿瘤的发生发展具有重要作用，我们的研究在这97%的非密码区里发现了一个元件可以影响肿瘤干细胞的活性，这很有意义。迄今为止这97%的遗传密码突变还没有纳入到疾病的诊断治疗当中来，现在医院里可查的指标都是人类可以解读的3%遗传密码。”

　　“解读这97%当中的任何新的一点，你就会获得原始创新的机会。”陈润生院士说：“97%的遗传密码中有各种各样的元件和功能，以我们和协和肿瘤医院研究的食管鳞癌为例，我们找到了97%的遗传密码中很多突变与食管鳞癌有关，并提供一个可以判断食管鳞癌分期的指标，将会对治疗及愈后提供很好的指导作用。”

 

　　一个人的遗传密码到底有多长？陈润生院士用一个简单的计算给出了回答。“如果把遗传密码每3000个字符打到一页纸上，一百页装订成1厘米厚的一本书，大约有1万本书才能装完，这些书从地面可以排到40层楼房高。”遗传密码犹如一座科学尚未突破的巨塔。“在这些没有突破的困难当中，蕴含的是无限创新的机会，把握这个机会就能获得世界级的成果。”陈润生院士说。

干细胞遗传密码
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