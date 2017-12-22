回顾：2017年二手手机行业的三大变化

再过大概一个星期，2017年就将画上句号。如今我们站在年末回顾整个2017，会发现各行各业都在这一年里取得了不少成果，新技术的涌现让人们的生活更加丰富多彩，而共享经济的蓬勃发展则带给了大家崭新的消费模式。

这里老生常谈的技术创新就不再说多了，不如来聊聊共享经济。在经济学的解释中，共享经济是指以获得一定报酬为主要目的，基于陌生人且存在物品使用权暂时转移的一种新的经济模式，它本质上是整合线下的闲散物品等资源。从2017年的种种现象来看，共享单车和二手市场都可以算在共享经济的范畴内。但相比起来，共享单车在2017年经历了从巅峰到低谷的过程；而二手市场则是上升期，与手机用户息息相关的二手手机行业在这一年里的变化尤为突显，总结下来有以下三点：

1。互联网化创造更多机会

共享经济的概念早已有之，二手手机行业也有很长的历史可追溯。但直到互联网时代，服务平台的兴起，共享经济才到达发展的突破口，二手手机市场终于得以从线下走到线上。曾经，个人、个体回收商、二手批发商组成了二手手机市场体系，那时候线上市场依旧是发展初期。但随着二手手机市场逐渐向线上靠拢，互联网化带来的改变不仅是让二手手机市场得到更多的推广，同时提升了效率和规范，更让线上、线下的份额实现对调。

以货源来看，网易的一篇有关“2016年二手手机回收量”的报道中显示，去年线上手机回收量占比达到55%，线下则仅为45%，这说明目前二手手机交易中的货源大部分来自线上回收，互联网时代催化用户更加信任回收服务平台。在交易渠道方面，现在二手手机市场非常多元化，用户可自由选择C2C和C2B的交易模式，并通过在线评估的方式了解二手手机折算后的价格，用户的自由度以及对闲置产品的可控度更高，这就有效的减少了被“蒙骗”的概率。当然，可能眼下线上二手手机市场仍存在着“黄牛党”等乱象，尚待进一步完善，但就目前行业不断推动发展的情况而言，线上二手交易平台为解决问题做出的努力，让我们觉得未来可期。

除此外，二手手机市场的互联网化，缩小了交易的局限性。以往在线下市场，个人商贩回收、贩卖的仅仅是二手闲置产品，但现在二手手机市场偏向线上发展后，二手交易甚至可以担负起新机的流通，在2017年这一年中，类似于“XXX刚发布就现身转转”的消息简直太多。而无论消费者是将二手平台作为内容的输出口，还是单纯的交易渠道，最终都揭示着一点：互联网化赋予了二手手机市场全新的生命力。

2。用户群体的潜移默化

实际上互联网时代，有更多的互联网玩家入局二手手机市场。在京东、58转转、阿里闲鱼都做起二手手机业务之后，受大平台传播力的影响，用户对二手交易的接受度提高也是必然。而诸多玩家在二手手机市场中互相竞争，又相互拉动的关系，造就了整个行业井喷式的发展。

往往能最直接体现行业发展状况的是来自用户的反馈。要说闲置市场、二手手机交易的爆发，数据可以更直观的说明一切。之前，转转闲置物品交易数据报告中提到，2017年平均每13个人中就有一个人卖出过闲置物品，在买卖闲置成风潮后二手手机更成为了交易潮牌，转转上线第2年二手手机交易订单量便已达到5698万单，年同比增长269.76%，这还仅仅是转转一家平台公布的数据。庞大的数字摆在眼前，我们不可否认现如今消费者对二手手机交易的接受程度提升了不止一点。从不敢买卖到愿意尝试，这之间用户在态度和使用习惯上迈出了一步，二手交易也成长了一节。

言而总之，态度的转变为二手手机市场带来了更多的新用户。不过，在固有的二手交易用户群体中，用户画像的转变让大家对二手手机市场的发展更新了认知。在2017年，二手手机交易的流通不再仅限于北上广等一线城市，有调查显示一些热门机型遵循“阶梯式”的流通节奏，从一二线城市流出，再流入三四线城市。买卖二手手机的用户从一线城市向二线以下城市的过渡与转变表明，闲置市场涉及的地域范围越来越广阔，面对不同收入的用户门槛也越来越低。

3。平台提供更优质服务

向来喜爱与被喜爱都是双方作用的结果。在二手交易市场，用户对二手手机的喜爱是出于认可，而线上二手手机交易受到欢迎，除受环境影响外也离不开线上二手平台的努力。我们都知道，现在用户买卖二手手机的积极性更高，一般来说当下用户换新机后率先想到在二手交易平台转卖的几率大于闲置，而这种意识的形成既受“变现”思想的左右，也是二手交易平台主动出击、提升服务质量的结果。

2017年微信小程序火热上线，随后不久转转迎合趋势推出小程序“手机30秒快卖”，为用户省去了繁杂的步骤，快速且靠谱的处理掉二手手机；转转还为二手手机重新定义了标准，目的是为了让这个行业更加规范化。另一方面，反观同行，京东二手平台的上线可以看作是其在二手市场的全新布局，而闲鱼上线信用速卖最终目的也是提高用户的交易效率。

当然，验机服务、与芝麻引用打通、支付服务的多样化，也都给用户提供了便捷，致使大家对于二手交易平台的信赖度不断增加。

下一个风口会是？

从2017年二手手机市场的情况来看，这是行业稳中发展的一年。不过取得进步的同时，用户和吃瓜群众对二手手机行业的下一个风口在哪也非常关注。在最后笔者有这样一个预测，尽管无法保证这就是二手手机行业的下一个风口，但2018年二手交易平台应该会在这个方向上继续发力。下面来我们做下分析和判断。

仔细梳理后不难看出，2017年二手手机行业在致力于得到用户更多地认可，而变化集中体现在服务质量的改善上，特点可以用一个“快”字来形容。这么来说吧，线上二手交易平台的问世本身就是为了提升用户的体验，方便进行闲置手机流通。随后二手交易平台中速卖、快卖服务的登场，更让人笃定二手手机交易平台会以“快速可靠的处理闲置手机”作为接下来的发展方向。这将充分满足注重效率、希望快速处理二手手机的用户的需求。

让闲置的资源得到合理分配，充分体现自身价值，一直都是二手交易平台的初衷。而实现初衷的过程中，提升用户体验是必要的环节。而这样一来，如何提升用户体验，带来舒适的二手交易环境，则是二手交易市场以及二手交易平台在未来不断探索的目标。