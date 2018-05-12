当传统的平板插入创新的智能音箱居然没有违和感

智能音箱的出现似乎彻底打开了人们的脑洞，这种全新的人工智能AI物种也再通过各种衍生的形式走势我们的视线。似乎一夜之间，人人都在讲智能，万事万物都在朝着智能化的方向发展，甚至就连我们已经非常常见的平板电脑都与智能音箱来了一次亲密的接触，而促成这次亲密接触的主角就是联想的Tab4平板电脑。

联想Tab4平板电脑与智能音箱的组合

简单的说，这套产品组合的设计概念就是联想Tab4平板电脑外加一个类似智能音箱的拓展坞，两者通过有机的结合实现了功能上的互补。

可以脱离从而实现独立使用

早年间就已经出现了PC+平板二合一的产品，如今联想来了一次平板+智能音箱二合一。这种衍生的组合产品最大的优势就是在功能上实现互补，比如智能音箱普遍没有图形化显示，而普通的平板电脑过于传统，两者的结合似乎看上去十分融洽。

智能音箱拓展

当然两者可以拆开独立使用，比如你要外出且需要演示功能，那么就可以把平板电脑装进包包里，而此时此刻智能音箱拓展部分就是一个普通的智能音箱了。

两者结合在一起

但是当两者通过Type-C接口结合在一起的话，那么就是声形并茂的组合体了。在笔者看来，两者并非仅仅是连接在一起这么简单，相信在软件层面还有一定的互动和互补。单就这种硬件连接的形态来看，智能音箱不仅仅起到了智能音箱的作用，至少还能充当一个平板支架，以及充电器吧~

近乎完美的组合形态

比如你要看电影，那么就不需要手指来操控平板了，只需要一个语音指令就可以利用利用平板电脑播放。再或者你听歌的时候，还可以通过平板电脑的屏幕来显示歌词。另外，平板电脑的体积所限音质肯定不佳，而这个智能音箱则可以完全解决这个问题。

目前这款产品还没有投放市场，属于设计概念产品，希望这样的产品能够尽快投产。但是笔者要说的是，概念虽好，但两款产品在软件层面的融合至关重要，这将直接影响着最终的用户体验，这就要考验联想的研发能力了。