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触屏声控都不够炫？未来iPhone将能悬浮手势操作

触屏声控都不够炫？未来iPhone将能悬浮手势操作
2018年04月05日 10:50 新浪综合
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　　本文来自爱活网

　　iPhone X是苹果自iPhone 6以来在设计ID上的一个大改变，不过它的刘海屏设计被一众安卓手机迅速模仿，再次变革看来很有必要。彭博社在一份报告中提到苹果计划给未来的iPhone加入悬浮手势和曲面屏的新特性，与其他旗舰机区别开来。

　　三星和谷歌早就有类似悬浮手势功能，和他们不同的是，苹果的悬浮手势要求靠近屏幕时操作，但iPhone不会新增特别的传感器，而是让整个屏幕成为手势识别区域，体验上比只能在边框使用类似功能的三星要强不少。

三星Air Gestures三星Air Gestures

　　再说曲面屏，三星手机的曲面屏主要体现在两侧的边框上，苹果的思路则有些不同，他们的曲面将会是从上至下逐渐向内弯曲，目前他们正与LG合作，后者将提供iPhone所需的曲面屏。

　　另外，彭博社的报告再次确认了2018年苹果将会推出三款新手机，5.8英寸的和6.5英寸OLED屏幕的iPhone以及一款低价的LCD屏幕手机，而在今年下半年即将发布的iOS 12会加强Siri在系统中的集成度，并为FaceTime提供Animoji功能。

　　苹果每次革命性的变化都会引来跟风浪潮，不过报告中提到悬浮手势和曲面屏仍在研发阶段，距离完成至少还需两年，并且不排除苹果取消该项目的可能性，所以大家的期望值也不要太高。

声控iPhone
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