戴上这双NFC手套 冬天付钱时再也不“冻手”了

花钱买买买是一件很爽的事情，但在寒冷的冬天也的确麻烦，新技术会让你‘剁手’越来越容易。

如今，移动支付让我们的生活变得越来越方便和轻松，可尽管如此，我们总还是需要掏出手机来对着二维码扫一扫。这本来并没有多麻烦，但遇到冬天天冷的时候，把好不容易暖和起来的手掏出来总还是让人觉得不舒服，要是有办法既保持温暖，又能付钱就好了。

最近，面对即将到来的 2018 年冬奥会，Visa 就展示了一双能够直接付款的 NFC 手套，让你不需要‘冻手’也能直接付款买单，听起来相当吸引人，因为冬奥会期间，举办地韩国平昌的平均气温将会是零下 4.8℃，手套一定是必须的。

这双冬季手套，一方面确确实实能够在冬天保护你的双手，另一方面，通过内部附带的 NFC 芯片，它可以兼容全球任意一个支持 Visa 的读卡器以完成购物，同时，手套内将会预备 30000-50000 韩币（约合 27-45 美元）以鼓励用户来进行消费。

当然，NFC 手套并不是唯一被用来方便支付的工具，在冬奥会期间，Visa 一共推出了包括纪念徽章、NFC 贴纸、NFC 戒指在内的多款物品以鼓励人们通过 NFC 功能享受快捷支付带来的乐趣。值得一提的是 NFC 贴纸，分别有 30000/50000/100000/200000 四种不同韩元面值，拿着这些贴纸，对着读卡器一碰也能快速完成支付。

Visa 韩国地区负责人 Iain Jamieson 表示，Visa 希望通过为所有奥运场馆配备最新的支付能力，从而让大家有更好的使用体验。换句话说，即便是不愿意伸出手露出头的严寒季节，你也能在那里享受到买买买的乐趣。

据了解，这些不同产品将会在 11 月 9 日正式在韩国大型购物中心以及线上售卖。奥运会期间，Visa 还会通过自动售货机提供产品，想一想，冬天要是有这样一双手套，还真是能避免不少麻烦呢。（编辑：双筒猎枪）