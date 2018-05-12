99％除菌去异味 这款空气净化器居然能养花

本文来自极果

近日，众筹网站Kickstarter上线了一款名为NATEDE的空气净化器，来自于旧金山创业公司Clairy。

该款空气净化器最大的优势就是可以在设备上面养植物，充当一个花盆。不过与普通的花盆不同的是，NATEDE具有自动浇水的系统，可保持植物处于湿润中大约一个月的时间。即使是你出差一段时间，NATEDE内的绿植也不会因为缺水而枯死。

NATEDE 是一款适合家庭、办公室的智能自然空气净化器。它将空气净化器和植物支架结合在一起，可以让空气通过根部。官方称其内置的新型光催化过滤器无需更换即可消除 93% 的 VOC，99%的细菌、病毒、微颗粒和气味。

外观上NATEDE净化器采用白色为主色调，造型上与普通花盆区别并不大，只不过是机器正面有通风孔，凸起部位一圈还配有氛围灯。整体风格简约大方，可以和谐地融入不同装修风格的室内。

NATEDE与其专用的应用程序一起工作，使用户可以监测空气污染物并实时控制其空间中的空气流动。NATEDE甚至可以连接到其他智能家居设备。此外，这款产品内部的监视器和传感器还可以准确测量房间的温度和湿度。

目前这款空气净化器已经开启众筹了，早鸟价为139欧元（约合人民币1075元）。