我从罗振宇、脱不花得到的10点

文 | 孤独大脑（lonelybrain）

作者： 老喻

（一）

极度聚焦，不要试图捍卫过去

有次在脱不花的朋友圈看到，她家小朋友说：妈妈要加班，妈妈要卖专栏。除了妈妈敬业、童言戳心，也说明得到的业务，已经“简单”到连一个两三岁的孩子都可以转述了。

做到这一点并不容易。有阵子罗辑思维什么都卖，月饼，柳桃，会员，似乎卖得都不错，后来全砍了。

此外，原价卖掉10个投资项目。因为依靠非核心能力赚钱，会损害企业的核心能力。

回归核心。陷阱有两种：1、还没乱撞就过早聚焦，直挺挺地死掉；2、乱撞之后收不回来。

以前大家都觉得导流的和卖钱的经常不是一样东西，但这样的话，客户算不算是被卖猪仔了？

开始，罗辑思维靠知识导流；后来，得到靠知识服务赚钱。外壳和内核统一，属于另一种聚焦。

IBM CEO罗睿兰推翻了前任的计划，她的哲学是：“不要尝试捍卫过去。”

推翻自己更为艰难。人会本能地捍卫自己的过去。

（二）

死磕产品

和罗胖开会讨论我在得到上的课。一节一节地过，一个主题一个概念地抠。他抓着电子烟，沉浸其中，有时候踱出会议室，又飘回来。大家用一袋牛肉干充饥，5个小时，5个人集体心流。

创新型企业，必须拥有伟大的、创新的产品，做好了产品就拥有了一切。尤其是当你已经有了流量优势时，更是要克制对产品泛滥的冲动。

会议中，我冒出个想法，说：“1。。。。。。2。。。。。。”罗胖说，“你这是给用户的认知道路添堵，我们要造观景台。”另一个章节，看起来已经挖到头的主题，他焖了很久，换个角度磕出新意来。

如何做产品？你必须舍弃某些充满诱惑的东西，你又要深入探索某些线索不明的东西。不放过自己，榨干自己，死磕到底。

站在用户的角度，但绝非轻易讨好。

罗胖肯定是想干一番大事的，所以他说“伟大的事物值得发明两遍”。

抬头望大事儿，埋头干小事儿。

（三）

亲口尝自己的课程

罗胖和脱不花经常会提及得到老师所讲的内容。

脱不花据说将梁宁的产品课学习了三遍，一遍听，一遍看文稿，一遍输出自己的想法。

从这个角度看，得到的商业模式不错，一边工作一边学习。

听起来如此，做到很难。我大学时承包电影院赚钱，从来没法安静地看自己放的电影。

得到传播“科学认知，方法论”，自己也亲身实践。

你会“享用”你公司的产品或服务吗？

（四）

“九浅一深”的用户体验与价值

用自然语言，向客户传递有价值的知识，仿佛戴着镣铐起舞，不容易。

深入的学术研究是能够以浅出的方式淋漓尽致地表达出来的。

费曼是这方面的高手，他的《费曼物理学讲义》即为经典。

所谓“费曼学习法”：通过向别人清楚地解说一件事，来确认自己真的弄懂了这件事。

（五）

不骗自己、玻璃般透明的运营原则

直播例会，向用户及同事做工作汇报。这是得到的发明吗？

几次听罗胖、脱不花说“客户的真实反馈”，所以要绝对坦诚，数据必须真实，让不属于你的客户能很轻松地离开，力求得到真正的反馈。

如稻盛和夫之“玻璃般透明的经营”： 京瓷以信赖关系为基础开展经营，包括财务在内的所有事情全部公开，形成了不夹带任何疑点、无懈可击的体系。

举京瓷的例子：“单位时间核算制度”里，所有部门的经营业绩都向全体员工公开。自己组织利润是多少，具体内容如何，任何人都可以轻易了解。另一方面，每个人也都敞开心扉，在工作上追求公开性。

极度的坦诚，成为被数字和金融所统治之世界的一种竞争力。

（六）

慢即是快

市场短期看是个投票机，长期看是个称重机。股票市场的这句话，也适用于互联网产品。

标题决定点击量，品质决定转发量。

客户转介率，是一切产品长销之本。除非你靠资本狂轰，形成网络效应，快速建起护城河，令他人不得而入。

所谓慢即是快，是指三个不担心：

1、不担心自己公司小。伟大的公司都长得像个小公司，就像斯皮尔伯格这类大导演笑起来仿佛是个孩子；

2、不担心慢慢磨产品。虚拟产品，磨一个（可复制的）产品，其实就是磨千万个产品；

3、不担心把时间拉长。口碑和传播是一种复利，增长率远比速度更重要。

（七）

特不正经的腔调，特正经的产品

我第一次去得到办公室，看墙面的文字都很污，什么“挺胸而出奖”啊等等。

脱不花和罗胖都爱调侃，调侃别人，调侃自己，互相调侃。大家都别把自己太当回事儿。

而得到的产品则正经、克制、干净。例如每天免费那几条，能感受到李翔在传统媒体做主编时的调子。想起跨年演讲时，他默默坐在观众席间的背影。

（八）

快速进化的商业品类

知识服务，是未知世界的探索。

在国外，有声书本来就是一块不小的市场。

支付宝、微信支付在中国这么火，是因为信用卡的基础弱。所以移动支付不仅是和别的“鞋子”竞争，而是连更大的“光脚”市场也抢了。

知识服务在中国有类似的机会。

对讲述者，你的嘴能带动你的思维；对倾听者，你听到的，与看到的、想到的，也许会通过大脑不同的通路，到达不同的地方。

“二手知识”会剥夺独立思考吗？那么容易被剥夺的思考，本身也不是独立的。

（九）

少说废话的沟通方式

曾看到某位知识付费创业者，提及罗辑思维给自己倒流。

我自己是个社交白痴，对于沟通高手既景仰又不屑。脱不花的“没良心定律”--飞速成长和发展的人，身边没什么老朋友--过去会被我视为社会达尔文主义。

到了中年，不得不意识到，除了对核心圈儿的亲朋好友，“没良心定律”简单高效，于人于己都轻松。

所以我终于要补课如下：

1、不装，但也有温度； 2、不解释，但是面子做足，意思做够； 3、不push人，push事； 4、别假装好人，坚决不讨好人，但又让人觉得被重视； 5、关键还是别太把自己当回事儿。

（十）

绞肉机般的学习力

第一次和罗胖见面，问他“得到”想成为什么，他说是发行“内容”，我说该是做一所大学。后来得到的App开机画面变成“一起建设一所终身大学”，可能我亦有贡献。当然，说出什么根本不重要，重点是做出来。

罗胖总是竖立耳朵的。有次聊天时我扯了几句“灰度认知，黑白决策”，一带而过。没几天，他在节目里讲了十分钟，观点加论据，起承转合，洋洋洒洒。

曾在微信里问他：听说过MasterClass？他说没有。我把链接甩给他，没几个月，得到“大师课”上线了。

有次罗胖在节目里说为什么将得到生产知识产品的方法开源：反正藏不住，不如甩出来，形成“源头”和“山头”的感觉，引来更多人才。

不断学习和变革，才能构建“山头”。

最后

混沌的李善友老师曾拷问我，你自己的这套理论（人生算法）自己尝试过吗？

我说自己是靠干蠢事而非聪明事来总结出这套东西的。

貌似谦虚，其实还是难掩自己对“聪明”的执念。

从读书，到工作，再到35岁时退休，我一直试图将自己置身于现实之外。

或许是靠从房地产那里喝的一点儿汤（小运气），或许是因为朋友说的“他完全是靠天赋混”（小聪明），我看起来差点儿顺利越狱了。

直到如今，我渐渐意识到，那些刻意回避的东西，早晚会找回来。

罗胖、脱不花两位，都是肯把自己放在火上去烤的人。

不管你主动、或者被动，不管你是否仍在主战场上，蜕变是人生必修课，无法跳过。

容格说：往外张望的人在做梦，向内审视的人才是清醒的。

以上十点，与其说是对企业的观察，不如说是我个人的内省。