中国移动2017年净利润1143亿元 同比增长5.1%

新浪科技讯 3月22日午间消息，中国移动（00941.HK）发布2017年年度业绩。财报显示，公司营运收入为人民币7405亿元，同比增长4.5%；股东应占利润为人民币1143亿元，同比增长5.1%。

2017年，中国移动通信服务收入为人民币6684亿元，同比增长7.2%。用户方面，移动电话客户达8.87亿户，净增3830万户；有线宽带客户达1.13亿户，净增3506万户。

具体到各业务，4G业务方面，中国移动净增4G客户1.14亿户，总量达到6.50亿户，4G渗透率达到73%；手机上网流量同比增长121.3%；4G DOU达到1.76GB，4G ARPU达到66.4元。VoLTE高清语音商用服务进展良好，VoLTE客户总数达2亿。4G基站总量达到187万个，覆盖全国99%的人口。

有线宽带业务方面，全年净增家庭宽带客户3,495万，占新增市场的75.6%，客户总 数突破1.09亿。家 庭 数 字 化 产 品“魔 百 和”客户达5,725万。家 庭宽带综合ARPU达到33.3 元，较上年增长17.5%。

政企客户总数达到602万，集团通信及信息化收入市场份额超36%，客户规模和收入份额实现双提升。

物联网智能连接数净增1.26亿，规模达到2.29亿。“和视频”业务的收入增幅达到67.2%，手机支付业务“和包”交易额超过2.1万亿元。（建宇）