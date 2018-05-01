巴克莱:iPhone销量低迷 苹果需预留百亿美元进行并购

库克 资料图

新浪科技讯 北京时间5月1日晚间消息，投资银行巴克莱(Barclays)今日发布报告称，苹果公司(以下简称“苹果”)明日即将宣布的股东回报计划的规模可能低于市场预期，因为苹果需要预留资金用于并购。

为此，巴克莱将苹果目标股价从168美元调低至157美元，这也是两个月以来巴克莱第二次下调苹果目标股价。

苹果将于美国东部时间5月1日(北京时间5月2日凌晨)发布2018财年第二季度财报。许多分析师预计，届时苹果将利用税改收益来大幅提高股票回购和派息规模。其中，花旗集团分析师吉姆·苏瓦(Jim Suva)预计，苹果将把股东回报计划的规模提高1000亿美元，从当前的3000亿美元增加到4000亿美元。

但巴克莱却认为，苹果即将宣布的股东回报计划的规模可能低于市场预期，因为随着iPhone销量的低迷，苹果需要预留资金用于并购。巴克莱在报告中称：“我们担心的是，iPhone销量低迷将迫使苹果分配更多现金用于并购。”

巴克莱预计，除了剩余520亿美元(当前3000亿美元回购计划)的回购规模，苹果将宣布再向股东回馈840亿美元。其中，派息占210亿美元，股票回购占630亿美元。

根据巴克莱的计算，扣除债务后，苹果现金规模为1627亿美元。这其中，苹果需要返还爱尔兰政府160亿美元的税金，380亿美元的遣返税(海外现金回购)。此外，苹果还需要预留100亿美元的并购费用，在美国数据中心投资100亿美元，另外还要向“先进制造基金”(AMF)投入50亿美元。

巴克莱称，鉴于iPhone需求低迷趋势明显，并购对于苹果而言已成为必要。过去，苹果并未进行过太大规模的并购交易。但这一次，苹果需要考虑一些更具战略性、变革型的并购和投资，从而确保每用户平均收入(ARPU)的继续增长。(李明)