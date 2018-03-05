盛世投资姜明明：拥抱新经济时代 走好中国创投路

盛世投资董事长姜明明

新浪科技讯 3月5日下午消息，十三届全国人大一次会议在人民大会堂开幕，在李克强总理做的《政府工作报告》结束后，盛世投资董事长姜明明写长文进行了解读。

对于政府工作报告提出的“提升经济发展质量”、“积极扩大消费和促进有效投资”、“提高直接融资特别是股权融资比重”等内容，姜明明认为，这对中国创投持续健康发展是一个重大利好。站在新时代的新起点上，支持“质量升级”与“消费升级”，中国创投要变财务投资为价值投资，从1.0时代跨入2.0时代，更好地为新时代、新经济贡献力量。

以下盛世投资董事长为姜明明解读全文：

最近国家统计局公布了2017年中国经济的“成绩单”，其中“两个58.8%”引起了我的关注。第一个是第三产业增加值对国内生产总值（GDP）增长的贡献率，第二个是最终消费支出对GDP增长的贡献率。如果从大方向上粗略判断，基本上可以得出这样的结论：从产业结构看，我国已从过去主要依靠工业拉动转为工业、服务业共同拉动；从需求结构看，我国已从主要依靠投资拉动转为投资和消费共同拉动。这是中国经济正在步入消费主导阶段的一个重要信号。

在“两个58.8%”的另一端我们也要重视，“质量升级”成为当下中国经济结构变革必须跨越的命运关口。国际金融危机爆发以来，世界一直处于大发展、大变革、大调整的时期。“质量升级”成为各国面向未来所必须进行的改革。在“必须坚持质量第一、效益优先”的呼声中，对新技术、新产业、新业态、新模式进行支持已经箭在弦上。

站在新时代的新起点上，用资本的力量支持“质量升级”与“消费升级”，这是中国创投义不容辞的责任。面对下一步发展，中国创投首先要看清大势，然后要坚定信心，变追求短期收益为追求长期收益，变财务投资为价值投资。创投行业从1.0时代跨入2.0时代，进而向3.0时代跃升，才能更好地为新时代、新经济贡献力量。

认清世界经济发展的“三个走势”

在过去十年里，金融危机带来的深层次影响持续显现，一次全球范围的体系性重构正在进行。这些体现在思想领域，就演化为技术进步对传统社会组织和文化提出的挑战。正如马克思所说，“一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切等级的和固定的东西都烟消云散了。”

第一，新旧动能转化成为世界经济复苏繁荣的关键。金融危机就像是一声警报，惊醒了沉睡的人们，也让装睡者被迫醒来。人们最先是惊慌失措，继而又在奋起中寻找出路。一方面，世界经济复苏之路艰难曲折。全球贸易增速连续5年低于世界经济增速，跨国投资尚未恢复到危机之前的水平。另一方面，新一轮科技新革命和产业变革蓄势待发。如何在错综复杂的全球经济形势下抓住机遇、化解挑战，是正在走进新时代的中国面临的重要课题。

第二，更趋平衡成为国际力量对比的新趋势。过去十年是世界经济格局深层次调整的十年。新兴市场和发展中国家群体性崛起，国际力量“东升西降”、“南升北降”态势明显。2016年，新兴市场和发展中国家对世界经济增长的贡献率达80%，占世界经济的比重达38.8%，较2007年提高了10.5个百分点；过去五年，中国对世界经济增长的贡献率保持在30%以上，在全球经济治理体系中的制度性话语权显著提升。如何扮演好新的国际角色，承担与自身发展阶段相适应的责任，是中国不容回避的重要课题。

第三，加快培育竞争新优势成为我国开放型经济的发展方向。以贸易和投资自由化便利化为代表的经济全球化在曲折中前行。而此时的中国正在步入经济新常态的新阶段。随着劳动力成本持续攀升、资源约束日益趋紧、环境承载力接近上限，开放型经济传统竞争优势正在削弱。但也应该看到，我国低成本研发优势正在显现，市场规模庞大、基础设施完善、产业配套齐全等优势依然强劲。如何因势利导、乘势而上，推动开放型经济加快由规模速度型向质量效益型转变，成为中国经济参与世界竞争必须完成的重要课题。

回望历史不是为了简单地纪念，而是为了更好地创造未来。基于过去十年的“三个重要课题”，我们可以稍显莽撞地预见世界经济发展的“三个走势”：走势一，新技术将重构全球化进程。就像电力、信息技术对于世界的影响一样，新的技术变革将推动人类进入新的全球化时代，并在经济、政治、思想等众多领域产生深远影响。打开过往几百年的世界史，曾经显赫一时的哈布斯堡王朝、奥斯曼帝国、罗曼诺夫王朝和大清帝国，在新技术的历史车轮中衰落瓦解，而以美国和德国为代表的新兴工业力量登上了历史舞台。我相信，凭借对于新时代的深入思考，属于这个时代的李嘉图、马尔萨斯、穆勒等经济学家群体会再次出现。人类历史也将在新技术变革中走进新的一页。走势二，技术进步将带来新的财富分配。从大航海时代开始向后延伸，跨过蒸汽时代、电力时代的大门，再穿越网络时代，每一次跨时代的技术进步总会打破旧有秩序、创造新的财富。两百年前，新技术的发展导致人类历史上第一次出现了巨大的工业企业，公司两级分化趋势愈发明显。今天，在世界范围内行业集中度持续上升，巨型公司赢者通吃，获得越来越大的市场份额。若干年后，当人们回首往事时也许会发现，技术进步带来的新的生产方式和财富分配已然推动了社会全方位的变革。走势三，中国回归世界舞台中央。《据康乾盛世历史报告》记载，一直到乾隆辞世的18世纪末，中国在世界制造业总产量中所占份额仍超过整个欧洲五个百分点，相当于英国的8倍、俄国的6倍、日本的9倍。在经历了百年的屈辱与迷失之后，今天的中国正以昂扬的姿态重回世界舞台的中央。在2017年全球最大的三个经济体中，正在提质增效道路上奋力前行的中国，依然是经济增幅最大的。世界各国经济学家纷纷预测，未来十年，中国将超越美国成为第一大经济体。全球力量平衡正在改变。

这是一个大潮激荡的年代。当人们在“扇贝跑了”、“钢铁飞了”、“酒没了”的离奇故事中见怪不怪时，中国创投应该挺起腰杆，加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系。在新时代的呼声中努力前行，中国创投应该牢牢把握世界经济的“三个走势”，提出一套行之有效的支持新经济发展的中国解决方案。这是历史赋予中国创投的使命。

支持“四新企业”投资高质量明天

中国经济最近三五年一直在人们心里过山车似的跌宕起伏。“经济新常态”、“增速换挡”、“经济L型”等词语的高频度出现，如今看来科学地界定了中国经济的现状和走势，但在硬币的另一面也让人们感受了转型的压力和阵痛。《礼记?学记》有云：“学然后知不足，教然后知困。知不足，然后能自反也；知困，然后能自强也。”圣贤的话我非常认同。努力在撕心裂肺中正视自己，对于一个国家、一个民族来讲，正是螺旋式上升的第一步。

劳动生产效率不足。这是一个不愿提起却无法回避的现实。根据世界劳工组织测算，21世纪以来，中国的劳动生产率从2000年的2023美元跃升到8253美元，而美国在2000年就已达到81316美元，2017年更是突破了十万美元大关。从数字的简单对比就可以知道，中国虽然增长显著，但劳动生产率仍不足美国的10%，生产力有待进一步解放绝不是一句空话。

科技实力依然略有落后。其一，近年来我国R&D支出占GDP的比重增长明显，已从1996年的0.57%上涨到2017年的2.15%，而美国R&D的占比常年保持在2.5%以上。考虑到中国的经济规模约为美国的60%，所以中国R&D支出总额与美国的差距非常大。其二，从知识产权使用费来看，根据世界银行的数据，2016年中国为11.61亿元，仅为美国的0.95%。其三，中国PCT专利申请起步较晚，近十年虽大幅提升，截至2017年5月占全球申请量比重为20.27%，但仍落后于美国4.35个百分点。

民间活力仍需释放。2017年世界企业500强榜单中，中国企业实现营业收入为9.63万亿美元，是美国12.06万亿美元的79.85%，仍有较大追赶空间。单看榜单里的中国企业，国有及国有控股企业数量占比54.8%，营业收入占比71.83%，资产占比86.19%，国有经济持续占据主导地位，民间活力仍需进一步释放。

正视自己的少点，才有向前的勇气。今天，当2017年1.24万亿美元GDP增量约等于新增一个俄罗斯或澳大利亚时，我们有理由欢呼雀跃，但同时也必须看到占经济总量29.34%的中国制造业还在中低端水平阶段艰难爬坡。正因如此，当社会各界协同发力时，中国创投必须肩负起支持新技术、新产业、新业态、新模式“四新企业”发展的职责，并且勇敢地支持传统产业迈向价值链的中高端。

不再投资落后过剩的产能，而要投资高质量的明天。十九大报告提出，“以供给侧结构性变革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革”。当制造业投资在2016年跌到底部时，很多人剩下的只是悲观绝望。当2017年制造业投资增速翻了一番回到4.8%时，不少人仍然无动于衷。我理解大家，毕竟谁也忘不了产能扩张时期动辄20%-30%的增长。但我们更要理性地看到，随着市场自发出清和供给侧改革的共同作用，莽撞地、漫无目的地投向落后过剩产能已经成为过去时。

不再以财务投资为主，而要以价值投资为主。把提高供给体系质量作为主攻方向，让金融更好地服务实体经济，这是十九大报告提出的重要方向。我们欣喜地看到，作为资本市场管理部门的证监会，如今正在进行着一系列改革。新的发行审核委员会越来越强调项目的质量，这就改变了以利润增速及利润大小作为最重要目标的衡量标准。在制造业升级成为大势的新时代，中国创投价值投资的春天已在眼前。

不再只是把钱给项目，而要给资源给服务。创业从来都是九死一生的。这就决定了中国创投不能“给钱了之”。在高质量变革成为经济发展主旋律时，创投机构相比以往任何时候都需要扮演好“三种角色”。第一种，创业者的肩膀，让他踩让他靠；第二种，创业者的眼睛，发现他没看到的趋势和问题；第三种，创业者的桥梁，帮他搭建各种人脉，包括后续融资。总而言之一句话，在“质量升级”的新时代，投后比投前更重要。

“消费升级”是中国创投的“新红利”

人们总是担心传统优势会消失，就像势不可挡的“人口红利”正在逐渐远去一样。对于过往的不舍是人之常情。但我们也应该看到，在中国构建新时代新优势的当下，创投行业又涌现出了“新三大红利”，一是上文提到的中国重回世界舞台中央的“国运红利”，二是刚刚讲过的“质量升级”所代表的“技术红利”，三是接下来我们将重点阐述的“消费红利”。

经济持续增长驱动新需求。国家统计局最新数据显示，2017年末，中国城镇常住人口81347万人，比上年末增加2049万人；城镇化率为58.52%，比上年末提高1.17个百分点。根据这些数字进行简单加减法可以得知，过去5年里，中国常住人口城镇化率提高了5.95个百分点，城镇常住人口新增10165万人。与此同时，中国人均可支配收入增速连续多年高于GDP增速。这些都让消费升级具备了现实的基础。

主流消费者变化带来新习惯。第一，80后、90后为代表的新生代已经成为了消费主力。他们受高等教育的比例在提升，品牌意识也更强。第二，上层中产及富裕阶层在扩大。麦肯锡在2014年一项报告中做出判断，到2020年，这两群人将为中国城镇消费贡献1.5万亿美元的增量。

科技进步对消费企业提出新要求。过去几年来，我们迎来了移动互联网的时代。购物更便捷，流量碎片化，让个性化需求越来越受重视。与此同时，渠道去中心化趋势日渐清晰。这些看似千头万绪的小众化需求甚至显示出大众化需求从未有过的能量。于是，产品需求逻辑被改写。这些都对消费企业提出了新的要求。

对于“消费升级”可能的“新方向”，每个人都有自己的判断，这里只是抛砖引玉，供大家思考。第一，新零售。一改传统卖场、电子商务“货-场-人”的排列顺序，新零售将加强对客户的数据分析，在消费者精准画像基础上，进行“人-货-场”的要素重构。第二，新品牌。伴随消费新生代的崛起，“价格驱动购买”的理念将遭遇前所未有的挑战，品牌、品质、品味对于消费者的影响力将持续上升，个性化的新品牌包括本土品牌都可能遇到新机遇。第三，新服务。麦肯锡2016中国消费者调查报告显示，55%的受访者相信自己未来五年收入会显著增加，比美国、英国消费者高了二十个百分点。从“购买产品”转向“享受服务”成了消费者的一个显著变化。第四，新媒体。微信公众号在2016年底的数量是1777万，集中的话语权被打破。在泛娱乐化时代，新媒体会成为未来营销的重要渠道。

在系统性变革中把握“七大趋势”

波诡云谲只是新经济的一个序曲。在几十年高速增长之后，中国经济进入了一个全新的阶段。第一，市场化进程基本建立起来了。第二，以房地产为代表的行业进入一个新的存量时代。第三，以基础设施建设投资为代表行业融资几乎到达“天花板”。第四，金融行业进入强监管阶段。伴随着一系列大刀阔斧的改革，一个全新的时代正向我们走来。中国创投必须把自己的全部精力全部资源投入到为实体经济服务中去，唱响新时代自我革新的最强音。

新起点上做好一项系统性变革。从1.0时代走向2.0时代，中国创投想要为新经济贡献应有力量，就要从“募”“投”“管”“退”的全链条上进行一项系统系变革。社会各界一直强调创业者的风险性，相对而言对于创投机构的风险少有涉及。对于创投这样一个特殊的商品，也必须遵守商品的规则，把商品好好地卖出去。围绕着这一特殊商品的生成、打磨、售卖进行变革，努力将碎片化转为系统化，这是新时代创投政策环境应该努力完善的方向。

高速发展时期必须思考“两个问题”。一是在迅猛发展的同时，创业投资仍然存在长期资本供给不足的问题。比如，大型国有经营性企业资本金、商业保险和社会保险，可以拿出一部分比例份额，进入长期的股权投资领域，这有利于创业投资长期稳定发展，有利于新兴产业得到长期的资本金补充；二是基金概念近年来虽然已深入人心，但许多人并未理解基金本质，市场上出现了一些不规范行为，打着创业投资基金的旗号进行非法募资。因此，可以把以融资为核心的基金和以支持新兴产业发展、长期股权投资为核心的创业投资区分开来，对两者进行不同方式的监管，对创业投资进行大力扶持。

布局未来需要把握“七大趋势”。一是创投企业品牌化。创投步入“2.0时代”，少不了一批优秀本土创投品牌。二是创业投资专业化。衡量“2.0时代”的重要标准，就是投资转向专注于未上市企业、战略新兴产业和高新技术领域项目。三是投资主体多元化。将来从事创业投资的投资主体日趋多元，合格的机构投资人将加快发展，创业投资机构组织方式趋于多样化。四是投资机构国际化。本土创投机构到海外投资是大势所趋。五是管理团队精英化。创投行业是智力密集型的精英行业，需要培育一支高素质、复合型的专业人才队伍。六是市场运行信用化。一批信用记录、专业能力和投资业绩差的机构将被淘汰。七是管理和服务法治化。

不听任何人的号令，新时代正向我们走来。带着几千年文化积淀的中国，怀着果敢和智慧走出了两百年现代工业文明风雨的洗礼，在艰难转型中完成着唐德刚先生所说的穿越“历史三峡”。其间虽然经历了无数曲折甚至生死困苦，但当下的大势已经非常清楚。走进新时代、发展新经济，今天的中国正在重回世界舞台中央，正在深刻改变着全球的经济结构、产业版图和地缘政治。无论如何，21世纪全球史的教科书，“中国故事”必定是不可或少的一章。在这个章节的某些段落里，中国创投也应该写下不可或少的一笔。