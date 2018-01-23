邓元鋆：2018资本更理性 诺基亚成长基金将加快投资

诺基亚成长基金（NGP）管理合伙人兼董事总经理邓元鋆

新浪科技 王上

“科技以人为本，创新连接生活”，这是诺基亚成长基金（NGP）管理合伙人兼董事总经理邓元鋆最近给媒体分享的主题，也是他多年来一直努力的方向和目标。这位有丰富企业管理经验的职业经理人，而今，在投资路上保持着激情与理性。

邓元鋆曾任AMD、3COM大中华区总裁，带领Apple等跨国企业进入中国市场，最让人熟知的是其在诺基亚工作期间，将诺基亚在中国的手机业务从百分之十几的市场份额提升到超过百分之四十，经历过诺基亚的辉煌时期。

邓元鋆2013年加入NGP，负责在中国的投资。诺基亚成长基金作为一个全球性的风投公司，管理超过10亿美元的投资基金，投资主要在美国、欧洲、印度、中国这几个地区。诺基亚成长基金“不缺钱”，诺基亚是其唯一的LP 。

目前，诺基亚成长基金投资过80多家创新公司，其中有7家已经成为独角兽，都是以超过10亿美元的估值成功上市或并购出去的。投资过企业包含小米、UC Web、赶集网，以及一些国外的公司如Heptagon、印度的分类广告平台Quikr、Rocket Fuel等。

在分享会上，邓元鋆跟媒体分享了对风口行业的看法，对创业者与投资人关系的理解，诺基亚成长基金近两年的成绩以及对未来的展望。

科技应以人为本 关注影响人类生活的公司

“王思聪撒币、张一鸣撒币、周鸿祎撒币、奉佑生撒币”，2018年开年，直播答题正在以疯狂的速度席卷而来。

对于直播答题，邓元鋆表示，我们一直都很关注，正如我们今天的主题前半句“科技以人为本”，这是诺基亚一直推动的理念，科技一定要走到人那里。后半句“创新连接生活”，就是说现在要让创新影响到人在生活的方方面面。可以说我们关注人的生活中衣食住行娱乐各个方面，因为这些都是会影响到人们的生活。

我们对于新的科技在衣食住行、医疗、娱乐等等领域的运用，以及从创新连接人的生活方面不断探索。娱乐也是人类生活重要的一部分，如果看到好的公司、好的团队我们就可以出手，这是我们非常重视的。什么东西对人的生活影响大，我们就有兴趣去尝试。

投资人应该是帮忙不添乱 做决策的是创业团队

近期网络密集出现“小米要到香港IPO”的消息，诺基亚成长基金是小米的投资方之一。对于小米上市传闻，邓元鋆表示不予回应。同时，他解释了投资人与创业者关系应该是帮忙不添乱，投资人仅是给一些建议，做决策的还是创业团队。

邓元鋆指出，“作为投资人，最重要关注的点是我们投的团队，但是一般来说，我们作为投资人，并不会去主导公司的决策。我们只是在背后参谋，给一些意见，给一些忠告，分享一下经验，他们认为什么时候上市、怎么样去做，最后还是由创业团队来做决定。”

在邓元鋆看来，当投资人跟创业者在看公司未来发展的时候，一定要做很多的沟通。比如当时58同城跟赶集网合并，诺基亚成长基金是赶集的投资方之一，邓元鋆指出，“当时我确实提供了不少的资料给董事会跟杨浩涌。”

当年58同城和赶集网合并就是一个多方沟通的结果。根据邓元鋆讲述，当时58同城和赶集网都是一起在烧钱，一个请杨幂，一个请范冰冰做代言，都是很昂贵的。大家在代言和其他市场推广上烧钱，把利润都打没了，同时也不知道要打多久才能够占据上风，这是非常不利于企业发展的。作为投资人，我们给创业者的不一定是他们开始想的方向，比如说要做大、要上市。另外一方面的问题是需要很多的资金来烧，所以在这个时候怎样去说服创业者，怎样让创业者了解到，他不但是要关注自己要做什么，而且要关注那些跟你打拼了十年的同事、员工有什么样的出路。还有那些投资人也已经跟着你经历八到十年左右，他们会得到什么回报？这是一个投资人跟创业者互相交流、互相讨论，甚至到互相辩论的过程，而大家到最后肯定要达成一致。

“最后赶集网跟58同城能够达成合作就是因为两家的CEO跟投资人都共同认为这是最好的方案，然后大家都得到了很好的回报。”邓元鋆指出，“58同城和它的投资人包括腾讯得到了很好的回报，赶集网所有的创始和它的投资人包括NGP，都得到很好的回报。现在杨浩涌再创业，他的瓜子二手车也很成功。”

2016上半年之前资本市场有些疯狂 2017比较理性

谈及资本市场，在邓元鋆眼里，市场越来越理性了，不像2016年下半年之前，市场比较疯狂，创业者都要求很高的估值。

邓元鋆指出，2016年下半年到2017年年初，整个投资环境是有一些积极的变化，大家都比较理性。之前，我们认为这个市场有一些太过疯狂了，就是很多创业者都要求很高的估值，然后在烧钱方面也是做得比较激进，因为好像融资比较容易。我们那时候是非常谨慎的，所以我们没有做太多的投资。而到后来，当大家觉得是寒冬的时候，我们就出手了。

在2017年，诺基亚成长基金相对来讲比较活跃，近期的几项投资无论是小寻科技、悦动圈、乂学教育、我的打工网等等，诺基亚成长基金都做了领投，“这些项目出手都比较快，因为我们觉得大家相对来讲比较理性，创业者也理性。之前有些投资人就算没有太多的数据也愿意投，竞争不太理性。”

邓元鋆指出，现在大家都理性了，投资人理性，创业者理性，所以NGP就可以大量出手。

2018年市场将更理性 NGP将加快投资速度

对于2018年，邓元鋆指出，诺基亚成长基金的整个投资速度还会继续加快。

邓元鋆介绍，在2018年我们会继续发力包括医疗健康、智能出行、运输，包括消费升级、AI、IoT领域等等。此外，在偏远非头部的地区和市场，还是会以专业的、有经验的角度来做更多的投资。

“我觉得2018年会是我们有更多投资机会的一年，市场还是继续保持理性，还是保持不错的发展。”邓元鋆说道。

当前AI持续火热，邓元鋆认为，因为AI的技术， 无论是智能出行、医疗健康、教育，甚至于娱乐各方面，都会有帮助。AI把用户的整体的行为做很好的分析、学习，然后提供针对个人需求的解决方案。

至于诺基亚成长基金，邓元鋆指出，因为我们有诺基亚、贝尔实验室AI技术的背书，我们NGP在未来AI方面的投资是有一定优势的，我们对于市场、技术的了解相对来讲也比较深入。

邓元鋆介绍，在刚刚过去的2017年11月份，我们在硅谷做了一个AI专题的论坛，论坛探讨了AI在各领域的发展。今年在AI方面，我们也会有很多的投资，我们已经投资的乂学教育也是与AI相关的。未来大家会看到我们把AI跟物联网作为重点的投资机会，这些是我们2018年的关注点，各个领域都会用到这些技术。