一季度全球平板电脑出货创新低：iPad也不灵

一季度全球平板电脑出货创新低

新浪数码讯 5月2日上午消息，调研机构Digitimes Research发布报告称，今年第一季度全球平板电脑出货量创下了3300万部的历史新低。Digitimes Research还预计，今年第二季度全球平板电脑出货量将进一步下滑至3106万部，再创历史新低。

详细来看，今年第一季度全球平板电脑出货量环比下滑28.2%，同比下滑14.9%，创下了3300万部的历史新低。主要原因是iPad以外的其他平板电脑在传统淡季期间的市场需求低迷。

雪上加霜的是，Digitimes Research还预计，今年第二季度全球平板电脑出货量将进一步下滑至3106万部，再创历史新低。

今年，虽然苹果推出了新iPad，但由于苹果并未像市场预期那样大幅降价，导致其平板电脑销量大幅下滑。

在屏幕尺寸方面，今年新上市的大多数平板电脑都采用9.7英寸或更大屏幕，而7英寸和8英寸平板电脑的出货量稳步下滑。尤其是7英寸平板电脑，其出货量已连续两个季度降幅超过8%。

另有由于轻薄笔记本和二合一可拆分产品的不断涌现，平板电脑的使用场景被极大的压缩，此外平板电脑推新的频率也在降低，一季度几乎没有新品平板问世。

至于平板电脑处理器，由于三星电子和华为提高了内部研发解决方案的比例，联发科和高通处理器的出货量比例继续下滑。

报告称，第二季度苹果平板电脑出货量将显著增长，因为苹果公司将在本季度推出新款iPad Pro。

另外，由于7月10日的Prime Day会员日活动，亚马逊平板电脑出货量预计也将大幅增长。