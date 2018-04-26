iPad Pro 2018版曝光 无刘海窄边全面屏
距离苹果WWDC 2018（2018年度全球开发者大会）的时间越来越近，关于2018款iPad Pro的消息越来越多。从目前盛传的渲染图来看，新iPad Pro的外观已经基本定型了，去除了实体Home键，改成了iPhone X一样的手势操控，但并没有刘海屏。
2018款iPad Pro渲染图
iPad Pro原来的边框非常宽，2018款iPad Pro虽然大幅收窄了平板的边框，但是放一个摄像头还是没有问题的，实在没必要采用刘海屏。况且刘海屏本来就不美观，仅仅是手机设计方面妥协的产物。可以说，这款新iPad Pro颜值真的非常高了。
2018款iPad Pro渲染图
2018款iPad Pro渲染图
其实，早在2017年底，外媒iDROPNEWS就曝光了2018款iPad Pro，与现在传出的渲染图几乎相同，只是时间太早了，很多人未必相信。从iDROPNEWS所给出的渲染图来看，新iPad Pro在摄像头上并没有过分用力，仍然是配备闪光灯的单摄像头，拍照上惊喜不多。
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