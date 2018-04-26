新浪数码> 笔记本> 平板电脑 > 正文

华为平板M5评测 小身材也有大能量！

华为平板M5评测 小身材也有大能量！
2018年04月26日 07:32 手机中国
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　说起平板，相信大家都不陌生。这个曾经被视作“娱乐玩具”的消费电子品类，在经过了多年的发展以后，逐渐成熟。虽说现在平板的生存空间不断的被大屏智能手机所挤压，但是不可否认的是，大屏幕对于影音娱乐和办公能力的提高可不止一点点。除了iPad，安卓平板目前的发展态势不容乐观。不过华为却是逆流而上，于近期推出了华为平板M5系列产品，向我们展示了平板未来的发展方向。

　　外观大气又精致

　　首先从外观来看，华为平板M5依旧延续了金属一体化机身的设计，深空灰的配色配上细腻的磨砂质感，可以说拿在手里让人欲罢不能。机身正面依旧十分简洁，华为首次将2.5D弧面应用在了平板上，玻璃与金属机身完美衔接在了一起，过渡自然没有刮手感。机身正上方是前置摄像头，下方是结合了指纹识别功能的Home键。此外Home键还具备“轻触返回上一级”、“长按返回桌面”、“左右滑动呼出多任务”的手势功能，学习成本不高，很容易上手。

　　机身背面为金属一体机身，边角都做了大弧度处理，天线带与机身颜色色差不大，华为的工艺果然没话说。机身右侧是电源和音量键，位置很合理，当竖向握持的时候可以轻松触到。机身左上角是一颗1300万像素的主摄像头，体积略大，但是换来的却是更加优秀的拍照效果，这个我们后面再详细介绍。华为平板M5在配色方面提供香槟金、深空灰两种配色。

　　配置顶级又给力 

　　除了精致优秀的外观以外，华为平板M5在配置上也可以说是行业中的佼佼者了！本次测试的华为平板M5正面配备了一块8.4英寸屏幕，分辨率2560x1600。2K级别的显示屏，配备华为锐屏Clarivu显示增强算法以及护眼模式，在拥有更好的视觉体验的同时呵护了双眼。细腻的画面无论是看视频还是玩游戏，都能给你带来身临其境的感觉。

　　该机搭载了麒麟960处理器，八核心设计、GPU提升明显。此外它还配备了4GB大运存+32/64/128GB三种存储规格。可以说无论是日常使用还是大型3D网络游戏都不在话下。这款芯片用在平板上，可以说是“如虎添翼”。

　　此外EMUI8.0还对安卓系统进行了深度优化，搭配专属游戏助手功能可优先分配游戏处理资源，减少游戏过程中的干扰。防误触功能还可以避免游戏误触导致的意外退出，让玩家放心游戏。实测一局王者荣耀下来，即使是在激烈的团战时，画面也没有出现卡顿的情况。另外就是大屏体验十分畅快。耗电和发热也控制得很好，习惯了平板，谁还想在手机那块小小的屏幕上玩游戏呢？

　　我们拿到的8.4英本版本电池容量为5100mAh。官方表示播放本地1080P视频可达11小时，再配上华为9V/2A的快充，完全充满仅需1.9小时。可以说即使在外使用也不用担心。实际体验下来，在追剧、刷微博、拍照等重度使用下来，还能剩余至少30%的电量。

　　此外华为平板M5还与哈曼卡顿合作，机身上共有44个出声孔，双扬声器的设计不仅音量更大，在游戏或者观看电影时，能带给你震撼的音效和身临其境的感觉。每一个扬声器都由智能功放芯片驱动，配合华为Histen技术提供的3D环绕音效，提供沉浸式感受。同时他还也支持Hi-Res Audio音质标准，让整个声场更加震撼，声效体验更加自然，视听享受更加纯粹。

　　除此之外，在内容方面华为平板中所安装的华为视频，通过筛选精品内容，在品质上选择分辨率1080P以上为主的片源，旨在为用户提供更加完美的影音娱乐体验。

　　谁说平板不能拍照？

　　拍照方面，华为平板M5拥有前置800万+后置1300万像素摄像头组合，光圈为F2.2。一直以来平板都被当作是影音娱乐产品，拍照方面似乎一直都是不是平板的强项。不过在实际体验过后，小编还是被震惊到了。口说无凭，我们来看一组样张吧！

　　在光线充足的室外，我们可以看到华为平板M5的表现可圈可点。无论是天空的颜色还是建筑的细节都还原的不错。此外白平衡也十分准确，没有出现天空过蓝的情况。在光线明暗对比强烈的情况下，华为平板M5依旧能够在保证画面明暗正常的情况下，完美的呈现建筑和雕像的细节。

　　这张图片中，顶部和下方明暗差别较大，但是华为平板M5还是很好的平衡了光线。无论是上方LED屏幕的纹理，还是下方强光下的字都十分清晰。

　　在这张图片中，依旧是明暗差距较大。在保证了下方暗部细节清晰可见的前提下，上方的天空和高楼也没有出现过曝的情况。

　　其实总体而言，华为平板M5虽然不是主打拍照，但是表现却让人十分惊喜，随手拿起就能拍出还不错的照片。唯一的缺点可能就是在大街上拿着平板拍照，可能会引起大家异样的眼光吧！

　　通过几天的体验，小编对这款有着出色配置的安卓平板评价颇高。无论是精致大气的外观、还是麒麟960的加持，都让这款平板显的是那么优秀和不羁。在如今安卓平板市场普遍低迷的环境下，华为还能保持初心，在平板产品上狠下功夫，着实让我们惊喜不已。总体而言，华为平板M5是一款十分优秀的产品，对于喜欢平板的朋友来说是一个不错的选择。

　　在平板市场不断萎缩的今天，我们很高兴的看到华为逆流而上，为我们带来如一款如此优秀的产品。对于消费者来说，可能是买到了一款优秀的影音娱乐设备，但是对于整个行业来说，华为无疑是将平板的标准又拉高了一截。如果你想购买一款性能强劲、屏幕清晰、音质过人的安卓平板的话，我相信华为平板M5是一个不错的选择！

华为平板安卓
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有