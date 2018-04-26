华为平板M5评测 小身材也有大能量！

说起平板，相信大家都不陌生。这个曾经被视作“娱乐玩具”的消费电子品类，在经过了多年的发展以后，逐渐成熟。虽说现在平板的生存空间不断的被大屏智能手机所挤压，但是不可否认的是，大屏幕对于影音娱乐和办公能力的提高可不止一点点。除了iPad，安卓平板目前的发展态势不容乐观。不过华为却是逆流而上，于近期推出了华为平板M5系列产品，向我们展示了平板未来的发展方向。

外观大气又精致

首先从外观来看，华为平板M5依旧延续了金属一体化机身的设计，深空灰的配色配上细腻的磨砂质感，可以说拿在手里让人欲罢不能。机身正面依旧十分简洁，华为首次将2.5D弧面应用在了平板上，玻璃与金属机身完美衔接在了一起，过渡自然没有刮手感。机身正上方是前置摄像头，下方是结合了指纹识别功能的Home键。此外Home键还具备“轻触返回上一级”、“长按返回桌面”、“左右滑动呼出多任务”的手势功能，学习成本不高，很容易上手。

机身背面为金属一体机身，边角都做了大弧度处理，天线带与机身颜色色差不大，华为的工艺果然没话说。机身右侧是电源和音量键，位置很合理，当竖向握持的时候可以轻松触到。机身左上角是一颗1300万像素的主摄像头，体积略大，但是换来的却是更加优秀的拍照效果，这个我们后面再详细介绍。华为平板M5在配色方面提供香槟金、深空灰两种配色。

配置顶级又给力

除了精致优秀的外观以外，华为平板M5在配置上也可以说是行业中的佼佼者了！本次测试的华为平板M5正面配备了一块8.4英寸屏幕，分辨率2560x1600。2K级别的显示屏，配备华为锐屏Clarivu显示增强算法以及护眼模式，在拥有更好的视觉体验的同时呵护了双眼。细腻的画面无论是看视频还是玩游戏，都能给你带来身临其境的感觉。

该机搭载了麒麟960处理器，八核心设计、GPU提升明显。此外它还配备了4GB大运存+32/64/128GB三种存储规格。可以说无论是日常使用还是大型3D网络游戏都不在话下。这款芯片用在平板上，可以说是“如虎添翼”。

此外EMUI8.0还对安卓系统进行了深度优化，搭配专属游戏助手功能可优先分配游戏处理资源，减少游戏过程中的干扰。防误触功能还可以避免游戏误触导致的意外退出，让玩家放心游戏。实测一局王者荣耀下来，即使是在激烈的团战时，画面也没有出现卡顿的情况。另外就是大屏体验十分畅快。耗电和发热也控制得很好，习惯了平板，谁还想在手机那块小小的屏幕上玩游戏呢？

我们拿到的8.4英本版本电池容量为5100mAh。官方表示播放本地1080P视频可达11小时，再配上华为9V/2A的快充，完全充满仅需1.9小时。可以说即使在外使用也不用担心。实际体验下来，在追剧、刷微博、拍照等重度使用下来，还能剩余至少30%的电量。

此外华为平板M5还与哈曼卡顿合作，机身上共有44个出声孔，双扬声器的设计不仅音量更大，在游戏或者观看电影时，能带给你震撼的音效和身临其境的感觉。每一个扬声器都由智能功放芯片驱动，配合华为Histen技术提供的3D环绕音效，提供沉浸式感受。同时他还也支持Hi-Res Audio音质标准，让整个声场更加震撼，声效体验更加自然，视听享受更加纯粹。

除此之外，在内容方面华为平板中所安装的华为视频，通过筛选精品内容，在品质上选择分辨率1080P以上为主的片源，旨在为用户提供更加完美的影音娱乐体验。

谁说平板不能拍照？

拍照方面，华为平板M5拥有前置800万+后置1300万像素摄像头组合，光圈为F2.2。一直以来平板都被当作是影音娱乐产品，拍照方面似乎一直都是不是平板的强项。不过在实际体验过后，小编还是被震惊到了。口说无凭，我们来看一组样张吧！

在光线充足的室外，我们可以看到华为平板M5的表现可圈可点。无论是天空的颜色还是建筑的细节都还原的不错。此外白平衡也十分准确，没有出现天空过蓝的情况。在光线明暗对比强烈的情况下，华为平板M5依旧能够在保证画面明暗正常的情况下，完美的呈现建筑和雕像的细节。

这张图片中，顶部和下方明暗差别较大，但是华为平板M5还是很好的平衡了光线。无论是上方LED屏幕的纹理，还是下方强光下的字都十分清晰。

在这张图片中，依旧是明暗差距较大。在保证了下方暗部细节清晰可见的前提下，上方的天空和高楼也没有出现过曝的情况。

其实总体而言，华为平板M5虽然不是主打拍照，但是表现却让人十分惊喜，随手拿起就能拍出还不错的照片。唯一的缺点可能就是在大街上拿着平板拍照，可能会引起大家异样的眼光吧！

通过几天的体验，小编对这款有着出色配置的安卓平板评价颇高。无论是精致大气的外观、还是麒麟960的加持，都让这款平板显的是那么优秀和不羁。在如今安卓平板市场普遍低迷的环境下，华为还能保持初心，在平板产品上狠下功夫，着实让我们惊喜不已。总体而言，华为平板M5是一款十分优秀的产品，对于喜欢平板的朋友来说是一个不错的选择。

在平板市场不断萎缩的今天，我们很高兴的看到华为逆流而上，为我们带来如一款如此优秀的产品。对于消费者来说，可能是买到了一款优秀的影音娱乐设备，但是对于整个行业来说，华为无疑是将平板的标准又拉高了一截。如果你想购买一款性能强劲、屏幕清晰、音质过人的安卓平板的话，我相信华为平板M5是一个不错的选择！