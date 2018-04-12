新款iPad值不值得买？看完心里就有数了

还记得当年乔帮主第一次手持iPad走上台时，当时的我们并没有意识到，这款看起来像是“放大版iPod”的东西，会彻底改变我们的办公和娱乐方式。其实iPad当时并不被媒体和传统PC行业人士看好，他们认为一款“连键盘都没有的大屏玩具”注定无法替代PC的地位。但事实却是，iPad一经推出就像当年的iPhone一样，热潮迅速席卷了全世界，在全盛时期甚至一度传出“PC将死”的言论。

乔布斯手持第一代iPad

不过就在iPad乘风破浪之际，销量却一年不如一年，这是为什么呢？原来是因为iPad作为家庭娱乐设备，实在是质量太好，普通使用挺个三四年没问题，大家自然不会想要频繁的升级它。而且比起笔记本电脑，iPad在生产力方面实在是捉襟见肘，这就让iPad失去了很大一部分的用户群体。后来为了抢夺办公领域，iPad Pro面世了、同时亮相的还有Apple Pencil。但是过于昂贵的售价，还是让很多人望而却步。

新款iPad

就在这时，一款主打轻薄便携、学生利器的新款iPad诞生了。强悍的配置配上诱人的价格，以及对Apple Pencil的支持，让这款iPad性价比爆棚！看到这里很多人一定会问了：这款iPad和之前的版本有何不同呢、到底值不值得买呢？别着急，看完这篇文章相信你就会有答案了！

外观和配置

从外观来说，基本是没有任何的改变。7.6mm的厚度配上469g的重量，单手握持久了还是会有些吃力。但是平心而论，对这样一款平板电脑来说这样的重量已经是业界极致了。机身下方是我们熟悉的支持Touch ID的Home键，由于没有采用iPad Pro规格的摄像头，所以摄像头并没有凸起。至此，外观方面几乎就说完了……没错是真的没什么好多说的了。

其实看来看去，配置才是这款iPad的亮点。新款iPad搭载了A10 Fusion处理器，拥有2GB内存，后置800万像素摄像头，10小时的电池续航，并且支持Apple Pencil。毕竟这是曾经只在Pro版本上才有的功能。不过Apple Pencil需要单独购买，748元的售价也是不便宜。不知道发布会上与罗技合作的廉价款什么时候登陆中国市场。屏幕还是之前那块非全贴合的Retina显示屏，分辨率为2048×1536像素。显示效果没得说，清晰明亮细腻。非全贴合仅会影响在一定角度下的可视角度，实际使用不会有太大的影响。

学习和应用

既然是主推教育市场，那么它在生产力方面自然是十分强大。有了对Apple Pencil的支持，你可以轻松在iPad上完成绘画、笔记、标注等工作，对于办公人士和学生来说很是实用。比起iPad Pro，新款iPad非全贴合的屏幕虽然会影响可视角度，但是书写起来流畅度和灵敏度还是很不错的，苹果的东西就是很给力。

当然，有了A10 Fusion芯片，此次新款iPad还加入了对AR Kit的支持。通过软件的配合，可以进行建筑、解剖、生物等方面的生动演示。学生们再也不用去解剖可怜的兔子和青蛙来学习他们的生理构造了。当然它还拥有配套的iSchool套件、以及针对学校的免费200GB iCloud存储空间。当然这些对于普通消费者们来说则是享受不到的优惠了。

虽然新款iPad并没有连接Smart Kryboard的接口，但是苹果却联合罗技推出了配套的蓝牙键盘，对于轻量级的文字工作可以很好的完成。此外配上售价仅为49美元的手写笔，勇敢的少年啊，你可以去创新造奇迹了！

价格与性价比

最后我们再来看看售价，新款iPad WiFi版32GB售价2588元起，128GB售价3388元。相比起iPad Pro来说价格很诱人，比起其他型号又支持Apple Pencil，可以说在同价位里是一个不错的选择了。当然如果你是学生或者教师还能获得更加优惠的价格，性价比又提升了不少。

总体而言，新款iPad虽说是为了教育而生，但是对于很多想要入手第一台入门iPad、或者只想放在床头看看电视剧的人们来说，的确是一个不错的选择。轻薄的机身、800万像素摄像头、A10 Fusion芯片，以及对Apple Pencil的支持，2588元你真的不能要自行车了！如果说新款iPad在国外面对的是Chromebook这种大佬的话，在国内可以说是鲜有敌手了。总之一句话，如果你想要一款性价比高、能轻度办公、又有使用手写笔的需求的话，这款iPad是你目前最好的选择！