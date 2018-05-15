新浪数码> 笔记本> 评测 > 正文

无畏战甲性能碾压 华硕飞行堡垒FX80G评测

无畏战甲性能碾压 华硕飞行堡垒FX80G评测
2018年05月15日 07:43 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　华硕FX80G的设计风格保持了一贯的思路

　　英特尔第八代标准电压六核酷睿i7处理器已经全面上市，华硕飞行堡垒系列游戏本也更新到了最新的第五代──FX80G。全新的产品拥有了更加霸气精致的外观，硬件的升级也带来了更为出众的游戏体验，如果大家也感兴趣于这款产品的表现，那就随我一起往下看吧。

　　按照惯例我们首先来欣赏一下华硕FX80G的外观表现。

机身A面机身A面

　　华硕FX80G的A面采用铁灰色的金属拉丝纹理，四个边角都带有霸气的内陷式棱角设计，指向了中心的亮面“ASUS”LOGO，一股浓烈的科技感扑面而来。

机身正面机身正面

　　机身B面并未采用时下流行的窄边框设计，而是保持了游戏本一贯的设计思路。因为游戏本屏幕尺寸较大，出现意外时更容易受损，因此更宽的边框可以在受到挤压和撞击时更有效的保护屏幕，同时也能够保证充足的机身尺寸来获得更大的内部空间。由此可见，游戏本的边框宽窄各有优劣，一味收窄边框未必是件好事。

　　键盘设计符合游戏习惯，接口种类丰富

　　对于游戏本来说，键盘的设计与机身的接口布置是非常值得考量的一环。

机身C面机身C面

　　华硕FX80G的C面十分宽阔，带有ROG系列设计风格的键盘在配合两边具有科幻感纹理设计后非常炫酷。华硕FX80G的键盘手感优良，键程适中反馈感良好，面积增大的空格与全尺寸方向键能够在游戏时提供更好的手感，体现出了专业性。

红色背光键盘特写红色背光键盘特写
机身左侧机身左侧

　　机身接口方面，华硕FX80G的接口全部集中于左侧面，从左到右依次为电源接口、RJ45网线接口、HDMI接口、USB2.0接口、两个USB3.0接口以及一个3.5mm耳机麦克风二合一接口。

机身右侧机身右侧

　　而机身右侧除了防盗锁孔外并没有其他接口，这样设计的目的可能是为了防止各种数据线干扰用户的鼠标操作，不过我认为如果能够将左侧的USB2.0接口放置在右侧可能更为合理，毕竟用户一般会需要接驳鼠标，尤其是无线鼠标的接收器贴近鼠标能够做到最稳定的使用。

　　硬件性能基准测试与屏幕素质表现

　　聊完外观，我们来看一看华硕FX80G的硬件表现。

硬件配置硬件配置

　　华硕FX80G搭载了全新第八代酷睿标准电压i7-8750H处理器、8GB DDR4内存、128GB固态硬盘+1TB机械硬盘以及GTX1050Ti 4GB独立显卡，硬件配置十分均衡，并且消费者还可以根据自己的需要灵活选择其它配置。

基准性能测试基准性能测试

　　基准硬件性能表现上，华硕FX80G在Cinebench R15中得到了1036cb的多线程分数与175cb的单线程分数，在跑分过程中华硕FX80G的主频大部分时间维持在3.6GHz附近，但也有短时间维持在2.2GHz的默频上，因此最终的成绩并不是非常高，而单线程测试中主频一直维持在4.1GHz，结果符合预期。硬盘方面，华硕FX80G所采用的这块PCI-E通道固态硬盘性能表现良好，1429MB/s的连续读取速度和440MB/s的连续写入速度能够满足日常的需要。在PCMARK 10 Express综合测试中，华硕FX80G得到4046分，整机性能表现较为出色。

屏幕素质屏幕素质

　　屏幕方面，华硕FX80G采用了一块1080P 5ms响应时间120Hz刷新率的TN面板屏幕，色域实测高达100%sRGB和87%NTSC，并且拥有348尼特的最高亮度和900：1的对比度，色温为冷色调，偏移较明显。总的来说这块屏幕素质优良，高刷新率能够带来更加流畅的游戏体验，是一块非常适合游戏本使用的屏幕。

　　理论图形测试与游戏性能表现实测

　　获得了全新升级的华硕FX80G在游戏图形性能方面的表现会有怎样的表现？游戏性能才是我们最需要看重的地方。

3DMARK理论图形测试3DMARK理论图形测试

　　那么我们现在来到了图形性能测试环节，在3DMARK FSE模式中，华硕FX80G获得了3467分的成绩，属于同配置的标准表现。GTX1050Ti虽然是一块主流级游戏显卡，但性能表现却足够出色。

《古墓丽影：崛起》Benchmark《古墓丽影：崛起》Benchmark

　　在《古墓丽影：崛起》Benchmark中，我们将画质设置为最高画质，SMAA抗锯齿，华硕FX80G能够获得36帧左右的平均帧数，在适当调低画质后可以保证流畅运行这款游戏。

《巫师3：狂猎》游戏体验《巫师3：狂猎》游戏体验

　　在开放式沙盒游戏的代表作之一《巫师3：狂猎》中，我们手动开启最高画质，关闭NVIDIA的毛发特效，华硕FX80G能够保证30-60帧的运行，偶有卡顿，对于这样一款第三人称游戏来说可以算是基本流畅运行。

《使命召唤：二战》游戏体验《使命召唤：二战》游戏体验

　　在《使命召唤：二战》中，我们同样手动开启最高画质，关闭太阳阴影缓冲，华硕FX80G能够保持30-50帧左右，由于这款游戏对于显存和内存的需求较高，因此实际游玩时会出现因为缓存加载而导致的卡顿。针对这种情况我建议玩家适当调低抗锯齿以节省资源占用，或是添装额外的内存，这种问题属于《使命召唤》系列一直以来的常态。

　　散热效能测试与评测总结

　　全新六核心处理器在带来强劲性能的同时也会带来高发热量的隐忧，华硕FX80G能否从容应对双拷测试的挑战呢？让我们一起往下看。

散热效能表现散热效能表现

　　最后我们来看一下华硕FX80G的散热效能。在AIDA64+Furmark双拷中，华硕FX80G的CPU温度保持在75度附近，主频维持2.6GHz左右，CPU Package功耗25W，显卡最高70度。表面温度方面，用户操作区最高温度为53.6度，手掌体感温度36.1度，表现尚可。

拷机表面温度拷机表面温度

　　根据热像仪的测试表现来看，键盘区域的高温区出现在“O”、“P”键位附近，而“WASD”游戏键位附近温度很低，在游戏中用户基本感受不到热感。而腕托区的温度也并不高，左腕托附近温度在36度左右，和体温相当，可见华硕FX80G对于温度方面的控制十分优秀。

　　评测总结：华硕FX80G作为飞行堡垒系列的最新作，表现没有让我们失望。炫酷的机身外形、良好的硬件性能和出色的散热效能都体现出华硕的设计实力，对于广大消费者来说华硕FX80G绝对是值得选购的优秀产品。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有