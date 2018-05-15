无畏战甲性能碾压 华硕飞行堡垒FX80G评测

华硕FX80G的设计风格保持了一贯的思路

英特尔第八代标准电压六核酷睿i7处理器已经全面上市，华硕飞行堡垒系列游戏本也更新到了最新的第五代──FX80G。全新的产品拥有了更加霸气精致的外观，硬件的升级也带来了更为出众的游戏体验，如果大家也感兴趣于这款产品的表现，那就随我一起往下看吧。

按照惯例我们首先来欣赏一下华硕FX80G的外观表现。

机身A面

华硕FX80G的A面采用铁灰色的金属拉丝纹理，四个边角都带有霸气的内陷式棱角设计，指向了中心的亮面“ASUS”LOGO，一股浓烈的科技感扑面而来。

机身正面

机身B面并未采用时下流行的窄边框设计，而是保持了游戏本一贯的设计思路。因为游戏本屏幕尺寸较大，出现意外时更容易受损，因此更宽的边框可以在受到挤压和撞击时更有效的保护屏幕，同时也能够保证充足的机身尺寸来获得更大的内部空间。由此可见，游戏本的边框宽窄各有优劣，一味收窄边框未必是件好事。

键盘设计符合游戏习惯，接口种类丰富

对于游戏本来说，键盘的设计与机身的接口布置是非常值得考量的一环。

机身C面

华硕FX80G的C面十分宽阔，带有ROG系列设计风格的键盘在配合两边具有科幻感纹理设计后非常炫酷。华硕FX80G的键盘手感优良，键程适中反馈感良好，面积增大的空格与全尺寸方向键能够在游戏时提供更好的手感，体现出了专业性。

红色背光键盘特写

机身左侧

机身接口方面，华硕FX80G的接口全部集中于左侧面，从左到右依次为电源接口、RJ45网线接口、HDMI接口、USB2.0接口、两个USB3.0接口以及一个3.5mm耳机麦克风二合一接口。

机身右侧

而机身右侧除了防盗锁孔外并没有其他接口，这样设计的目的可能是为了防止各种数据线干扰用户的鼠标操作，不过我认为如果能够将左侧的USB2.0接口放置在右侧可能更为合理，毕竟用户一般会需要接驳鼠标，尤其是无线鼠标的接收器贴近鼠标能够做到最稳定的使用。

硬件性能基准测试与屏幕素质表现

聊完外观，我们来看一看华硕FX80G的硬件表现。

硬件配置

华硕FX80G搭载了全新第八代酷睿标准电压i7-8750H处理器、8GB DDR4内存、128GB固态硬盘+1TB机械硬盘以及GTX1050Ti 4GB独立显卡，硬件配置十分均衡，并且消费者还可以根据自己的需要灵活选择其它配置。

基准性能测试

基准硬件性能表现上，华硕FX80G在Cinebench R15中得到了1036cb的多线程分数与175cb的单线程分数，在跑分过程中华硕FX80G的主频大部分时间维持在3.6GHz附近，但也有短时间维持在2.2GHz的默频上，因此最终的成绩并不是非常高，而单线程测试中主频一直维持在4.1GHz，结果符合预期。硬盘方面，华硕FX80G所采用的这块PCI-E通道固态硬盘性能表现良好，1429MB/s的连续读取速度和440MB/s的连续写入速度能够满足日常的需要。在PCMARK 10 Express综合测试中，华硕FX80G得到4046分，整机性能表现较为出色。

屏幕素质

屏幕方面，华硕FX80G采用了一块1080P 5ms响应时间120Hz刷新率的TN面板屏幕，色域实测高达100%sRGB和87%NTSC，并且拥有348尼特的最高亮度和900：1的对比度，色温为冷色调，偏移较明显。总的来说这块屏幕素质优良，高刷新率能够带来更加流畅的游戏体验，是一块非常适合游戏本使用的屏幕。

理论图形测试与游戏性能表现实测

获得了全新升级的华硕FX80G在游戏图形性能方面的表现会有怎样的表现？游戏性能才是我们最需要看重的地方。

3DMARK理论图形测试

那么我们现在来到了图形性能测试环节，在3DMARK FSE模式中，华硕FX80G获得了3467分的成绩，属于同配置的标准表现。GTX1050Ti虽然是一块主流级游戏显卡，但性能表现却足够出色。

《古墓丽影：崛起》Benchmark

在《古墓丽影：崛起》Benchmark中，我们将画质设置为最高画质，SMAA抗锯齿，华硕FX80G能够获得36帧左右的平均帧数，在适当调低画质后可以保证流畅运行这款游戏。

《巫师3：狂猎》游戏体验

在开放式沙盒游戏的代表作之一《巫师3：狂猎》中，我们手动开启最高画质，关闭NVIDIA的毛发特效，华硕FX80G能够保证30-60帧的运行，偶有卡顿，对于这样一款第三人称游戏来说可以算是基本流畅运行。

《使命召唤：二战》游戏体验

在《使命召唤：二战》中，我们同样手动开启最高画质，关闭太阳阴影缓冲，华硕FX80G能够保持30-50帧左右，由于这款游戏对于显存和内存的需求较高，因此实际游玩时会出现因为缓存加载而导致的卡顿。针对这种情况我建议玩家适当调低抗锯齿以节省资源占用，或是添装额外的内存，这种问题属于《使命召唤》系列一直以来的常态。

散热效能测试与评测总结

全新六核心处理器在带来强劲性能的同时也会带来高发热量的隐忧，华硕FX80G能否从容应对双拷测试的挑战呢？让我们一起往下看。

散热效能表现

最后我们来看一下华硕FX80G的散热效能。在AIDA64+Furmark双拷中，华硕FX80G的CPU温度保持在75度附近，主频维持2.6GHz左右，CPU Package功耗25W，显卡最高70度。表面温度方面，用户操作区最高温度为53.6度，手掌体感温度36.1度，表现尚可。

拷机表面温度

根据热像仪的测试表现来看，键盘区域的高温区出现在“O”、“P”键位附近，而“WASD”游戏键位附近温度很低，在游戏中用户基本感受不到热感。而腕托区的温度也并不高，左腕托附近温度在36度左右，和体温相当，可见华硕FX80G对于温度方面的控制十分优秀。

评测总结：华硕FX80G作为飞行堡垒系列的最新作，表现没有让我们失望。炫酷的机身外形、良好的硬件性能和出色的散热效能都体现出华硕的设计实力，对于广大消费者来说华硕FX80G绝对是值得选购的优秀产品。