全新升级的稳健之选 华硕游戏本FX80火陨版评测

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华硕旗下的“玩家国度”系列游戏本以其高端的设计理念与强劲的性能表现为众多游戏玩家所钟爱，但它高昂的价格又令大部分消费者望而却步。为了能够在主流游戏本市场中站得住脚，华硕于四年前推出了“飞行堡垒”系列游戏本。时至今日，飞行堡垒已经升级到了第五代。今天我们给大家带来的就是华硕飞行堡垒第五代游戏本FX80火陨版的评测。

FX80火陨版搭载了Intel最新的第八代酷睿处理器，拥有高达六核心十二线程，单核最高睿频达到4.1GHz。笔记本内使用了一条8GB DDR4 2666内存，并有一个空余的内存位可供扩展。其显卡则采用了GTX 1050Ti，显存4GB。除了本次测评的版本之外，另有i5的版本、搭载120Hz电竞屏的版本及其他配色可供选择。

外观：张扬与内敛的平衡

搭载八代酷睿处理器的FX80使用了全新的模具，机身尺寸为384x262x25mm。表面图样比以往更加简洁而醒目。火陨版的A、C两面都覆盖了衬托质感的金属拉丝，并点缀了大胆而富有创意红色纹理，A面的红色镶边配合立体刻痕让纹理如同即将喷涌而出的澎湃能量。ASUS的标识为亮面红色，虽然不可自发光但在灯光下亦能熠熠生辉。

整机摸起来手感硬朗，给人留下了做工扎实的印象。FX80采用了一块15.6英寸的IPS广视角屏幕。黑色键帽间渗透出的红色背光，使该机正面看起来大气不少。红色是张扬，黑色是内敛，FX80火陨版试图寻求这其中的辩证与平衡。

接口：右侧无接口

下面来看机身侧面。机身两侧靠下位置都可见一个扬声器。接口全部集中在机身左侧，从左到右分别是电源、RJ45网络接口、HDMI1.4、USB2.0、两个USB3.1和音频插孔。

右侧仅有防盗锁孔。

这样集中于左侧的接口排列有利有弊。对于右撇子而言，右侧无设备插入不会影响鼠标的移动。但是左撇子就正好相反，可能受到一些干扰。同时，右侧无开口也有点浪费空间，如果尝试在右侧加入miniDP、USB Type-C等接口或额外的USB Type-A接口，会使得接口更加丰富，分布也不那么紧密。

键盘与屏幕：无明显短板

FX80的键盘拥有三级红色背光。采用了常见的剪刀脚结构，轻轻触碰并不会触发按键，稍一用力方可突破感应的临界值，并且信息的输入与按键给予手指的反馈比较同步。键程为1.8mm，打起字来比一般的轻薄本和游戏本感觉要深，不会有按不下去的感觉。总体来说，无论是键程反馈还是键帽面积都是比较舒适的。键盘铺得比较开，即使有小键盘也没有挤在一起。

一体式触摸板面积足够大，光滑程度适中，操作起来也很顺手。配合Windows10对触摸板的优化，使用起来很方便。实际上，这代飞行堡垒FX80键盘的全新设计借鉴自桌面键盘，并吸收了玩家国度的高端理念。完整的方向键，突出显示的WASD，让它能够适应几乎任何游戏。

在红色的键盘上方，FX80火陨版使用了一块15.6寸，分辨率为1920x1080的友达IPS屏幕，可视角度170°。

红蜘蛛校色仪实际检测结果显示，此块屏幕的色域范围为64% sRGB色域，亮度200nit，属于游戏本中的中等水平。如果你需要更高的刷新率和更广的色域，FX80还有120Hz电竞屏版本。

这块屏幕当然还有提升的空间，但是相比飞行堡垒的前代产品使用了很久的素质更差的FHD TN屏甚至HD TN屏来说，FX80火陨版的屏幕已经有所长进，达到了主流水准。

性能测试

华硕FX80有多种配置可选，参与此次测试的FX80火陨版采用了i7-8750H处理器和GTX1050Ti 4GB显卡，搭载8G DDR4 2666MHz单通道内存，硬盘为128GB SSD + 1TB HDD。

CPU测试

下面来看本代产品提升最大的部分——CPU的测试。八代酷睿处理器i7-8750H的核心相比前代增加两个，六核十二线程的恐怖规模是游戏本迄今为止的最大提升。核心默认频率为2.2GHz，而单核最高睿频可达4.1GHz。

CineBench R15的测试显示，依靠核心数和频率的提升，i7-8750H的性能无论是多核心还是单核心相比前代都有明显进步，常规使用绝对足够，对需要CPU较高计算能力的某些游戏以及计算、渲染等也是很有帮助的。

不过我们必须承认，CPU的跑分虽然比起前代有所增加，但是相对于i7-8750H的平均表现来说，FX80的CPU的调教略显保守，没有发挥出全部实力。我们猜测这可能是为了散热表现而做出的综合考虑。

GPU测试

华硕FX80搭载了来自NVIDIA的GTX 1050Ti显卡，显存为4GB GDDR5。我们使用3DMark Firestrike对它进行了测试。

这块GTX 1050Ti在3DMark FireStrike中显卡获得了7286分的图形成绩，横向对比性能发挥得不错，在1080P分辨率下以中等或中高画质应对大多数游戏没有问题。作为一款中端显卡，面对特别吃配置的大作，只要稍微调低画质，也都能基本稳定运行。

游戏实测

游戏实测我们选择了三款大作，分别是使命召唤14、绝地求生和古墓丽影10。

在测试中，高画质下，《使命召唤14》最高帧数141FPS，最低帧数48FPS，平均97FPS。

《绝地求生》同样开启高画质，最高帧数67FPS，最低帧数39FPS，平均55FPS。

在高画质下，运行《古墓丽影10》内Benchmark，得分54.32FPS。

可以见得，搭载了第八代酷睿i7处理器和GTX 1050Ti显卡的华硕FX80基本上能以高画质运行目前大多数主流大作。作为一款中端显卡，这样的表现足够优秀。如果你需要在绝地求生中取得更高帧率，只需稍微降低画质即可。

硬盘检测

固态硬盘如今已经成为了主流游戏本的标配，FX80也没有落后。它安装了一条128GB的金士顿NVMe PCIe固态硬盘和容量为1TB的希捷机械硬盘。相比过去的只有机械硬盘，这种混合存储方案兼顾了速度与容量大小，能够明显提升使用体验。

CrystalDiskInfo测试显示，此条金士顿128G SSD速度尚可，读写速度胜过SATA固态，足够日常使用。与速度更快的PCIe固态相比，在一般使用中不会有特别明显的差距，都能做到瞬间开机、极速打开软件等。若有更高需要，可以更换更大容量以及速度更快的固态硬盘。希捷1TB机械硬盘的读写速度正常。

拆机检测

FX80的拆机比较简单，拧开底盖的三排螺丝，即可看到机身内部。如果自己动手的话，要注意螺丝有两种规格。

该机内部有1个M.2 2280固态硬盘位和1个2.5英寸硬盘位，内存插槽有两个，最高可扩展至32GB内存。电池48Wh。采用了双铜管双风扇散热。其中一根铜管只负责显卡的散热，另一根铜管连接了CPU与显卡及两个风扇。

在使用AIDA 64使笔记本满负载运行30分钟后，我们使用热成像仪观察温度分布情况。可以看到，键盘中间偏右的位置温度略高，达到58摄氏度，除此之外高温基本只存在于转轴处。高温区域避开了游戏最常用的区域，掌托以及游戏常用的WASD按键、方向键及小键盘部分基本没有高温存在，这些地方的温度控制得相当不错。

之所以出现这样温度分布不均的情况，主因还是来自显卡。为了最大程度地发挥GTX1050Ti的性能，华硕FX80在确保CPU正常运转的情况下，将显卡调教得更为激进。在测试中，显卡一直保持高频满血运行，而CPU则保持在2.19GHz，接近默频运行。对游戏性能帮助更大的是显卡，让散热向显卡倾斜，五代飞行堡垒贯彻了其游戏本之名。

总结：稳健的升级，稳定的发挥

作为飞行堡垒系列游戏本第五代产品，华硕四年积累的经验凝聚成了这台发挥稳定的FX80火陨版。稳中有进的屏幕，布局合理的键盘，最新协议的固态，全新升级的六核，还有释放完整的显卡，各项属性无论是相比前代还是同代的其他品牌产品都十分地稳健。

美中不足的是，为了达到价格与性能的平衡，为了让玩家拥有更好的游戏体验，散热策略向显卡的倾斜，让CPU无法释放出最强的实力。不过我们其实也明白，日常的游戏以及工作根本无需让CPU的跑分达到最高。比起测试分数上的突破，也许提升用户的实际体验才是最佳选择。这也是飞行堡垒系列诞生的初衷——让更多的玩家享受到游戏的乐趣。

总的来说，华硕FX80火陨版是一台各方面都发挥得不错的游戏本，相比前代有着稳健的提升。作为一线品牌，6899元的首发价格控制得不错，是一款很有竞争力的产品。