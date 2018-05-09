棱角尽现 惠普星系列15微边框轻薄本评测

本文来自IT168

近年来，随着PC市场目标人群的逐渐年轻化，各大OEM厂商愈加关注年轻用户，最具代表性的品牌的莫过于是老牌PC厂商惠普，更年轻化的产品设计愈加符合年轻人口味。这不，5月8日上午惠普正式发布旗下针对年轻人市场的时尚子系列——惠普星系列。

其中大屏版本惠普星系列15英寸微边框轻薄本（后文简称“惠普星系列15”）采用青春时尚的潮范儿设计，无处不在的棱角设计很好地映衬了现代年轻人的活力与个性，微边框的屏幕设计为现代年轻人带来了更广的用机视野和画面沉浸感，第八代英特尔酷睿处理器+NVIDIA MX150独显的组合让该机拥有颜值的同时也能带来了更强悍的硬件性能。

外观细节：高性价比时尚“潮牌”

我们拿到的惠普星系列15为白色款机型，其A面顶盖除中心“hp”logo外均采用纯白色配色，官方称之为“冰雪白”。惠普星系列15 A、C两面均采用金属材质，其中A面表面采用光滑面设计，摸上去光滑的同时也拥有不错的质感和视觉感受，A面顶部上方设计了一条白色凹槽，这便是惠普创新的天际线设计，用于接受WiFi等无线信号。天际线设计令WiFi信号接收更加顺畅，也能够有效避免传统设计（天线位于正面转轴内）对人体产生辐射。

此次，惠普星系列微边框轻薄本一改圆润设计，将棱角设计融入了整机的每一寸肌肤。采用楔形边框设计（上下边微凸，中部内凹）的惠普星系列15，从侧面看起来极具层次感，简洁但不简单的线条设计更富科技感。此外，如此设计最大的好处便是令用户能够更加轻松开合笔记本，三面开合无压力。

打开A面，映入眼帘的便是15.6英寸微边框FHD IPS大屏，相比传统宽边设计，微边框设计带来了更高的屏占比、更好的视觉效果、以及更小巧的机身。该机机身厚度约为17.9mm，重量轻至1.85kg，成为15寸大屏轻薄本中的“轻薄标杆”产品。

与A面相同，惠普星系列15 C面同样采用金属材质，不同的是其表面采用磨砂处理，带来出色质感的同时也能够有效提升散热性能。惠普星系列15 C面还采用3D冲压一体成型技术，能够有效防尘。键盘位置四周则采用斜角切边设计，令键盘键帽面与C面掌拖面保持水平，有效避免键盘键帽与屏幕发生直接碰撞，内切的设计也带来了更高的颜值。惠普星系列15键盘键程适中，回弹性较好，敲击手感较为舒适。

▲采用CNC钻石切割工艺的触控板

惠普星系列15 C面最大的亮点莫过于其键盘上方的菱形格栅式扬声器，和整体富有棱角的机身交相辉映，其独特个性的外观设计在目前同价位轻薄本市场可属头一遭。该设计不只是单纯的物理图案设计，更融入了光学反射原理，在自然光反射下带来了明暗交错的菱形图案。该扬声器依旧与世界顶级视听品牌Bang & Olufsen进行深度合作，其调教的声音更饱满，在同价位产品表现出色。

虽然惠普星系列15设计得十分轻薄，但是却丝毫没有缩减接口设计，其机身左侧包含HDMI接口、网线接口、雷电3接口、以及3.5mm耳机接口；机身右侧则包含电源充电口、双USB 3.0接口、笔记本锁口、以及SD卡插槽，该接口设计能够满足年轻用户日常办公学习的基本使用需求。

硬件测试：第八代英特尔酷睿处理器+NVIDIA GeForce MX150 GDDR5 2G显卡的性能保障

除了时尚轻薄外观，惠普星系列15在硬件设计上也颇为用心，我们拿到的测试版本搭载了i5-8250U处理器、MX150显卡、8G内存、256G SSD，接下来我们通过专业测试软件对其硬件性能进行实际测试。

CPU：第八代英特尔酷睿i5-8250U

测试软件：CINEBENCH R15

测试结果：单核分数146cb，多核分数568cb

CINEBENCH R15可以说是目前最有说服力的CPU测试软件了，其最新版本为R15，R15最多支持256个逻辑核心，相对R11.5等版本加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等参数的考察，对CPU性能的检测更加准确。

英特尔第八代酷睿低压处理器在整体性能上相比上一代有了约为40%以上的性能提升，而惠普星系列15所搭载的i5-8250U处理器单核146cb、多核568cb的R15分数也表现出色，实际体验中，我们利用PS批量处理器图片、word处理文件时都很流畅，在实际办公学习中表现良好，能够满足年轻用户的大多数用机需求。

GPU：MX150

测试软件：3D Mark

测试结果：Cloud Gate分数11678

惠普星系列15为用户提供了一块满血NVIDIA GeForce MX150 GDDR5 2G独立显卡，其3D Mark Cloud Gate得分表现良好，满血MX150显卡能够满足目前年轻用户办公学习的日常图像处理需求。值得一提的是，该显卡在面对《英雄联盟》等主流游戏也同样可以流畅运行，用户能够在办公学习之余进行简单的游戏以放松心情。

硬盘：256G SSD

测试软件：CrystalDiskMark 6.0

测试结果：256G SSD常规读取速度为1707.4M/S、写入速度为803.2M/S

惠普星系列15所搭载的256G固态硬盘读取和写入速度处于目前轻薄本市场的中上水平。在实际体验中，高速固态硬盘都能够有效提升文件传输速度、笔记本开机速度、游戏/软件开启速度、笔记本运行速度，为用户带来了更加流畅的用机体验。此外，惠普星系列微边框轻薄本全系产品还针对机械硬盘提供了智盾硬盘防护系统，该系统能够自动识别外部环境，在遇到颠簸震荡等环境能够及时开启硬盘保护功能，有效避免机械硬盘发生损坏。

整机：

测试软件：PC Mark 10

测试结果：标准环境测试分数为3472

我们利用PC Mark 10标准测试环境进行整机性能测试，3472的分数肯定了惠普星系列15的性能和设计，该分数也已经接近入门级游戏本的水平，这样的分数对于这样一款轻薄本而言实属不易。在实际体验中，无论是办公学习，还是游戏影音，都能够流畅运行。

散热测试：多重设计带来优秀散热

散热设计上，惠普星系列15依旧采用转轴处出风、底座进风的散热设计，其全新的棱角转轴设计能够有效抬高机身底座，令底部进风口拥有足够大的空间实现空气流通，提升笔记本散热性能，同时该设计也令C面拥有一定的倾斜角度，符合人体力学设计，打起字来更加舒适。

▲能够抬高底座的菱形转轴设计

惠普星系列15搭载了惠普独家的HP CoolSense智凉散热系统：HP CoolSense可自动调节电脑性能和风扇转速，确保电脑使用处于舒适的使用体验，HP CoolSense还支持用户指定的散热偏好。日常使用过程中，HP CoolSense搭配惠普星系列优良的散热体系以及一体成型金属C面，带来了优良的散热性能，也可以免除一键加速的烦恼。

接下来我们通过双拷机测试来展现惠普星系列15的实际散热性能。我们利用AIDA64和FurMark两款软件将CPU和显卡占有率跑到接近100%，运行30分钟后利用热成像仪进行表面温度测试。

在经过30分钟以上的双拷机测试后，我们利用热成像仪展示该机的表面温度，发现其最高温度低至57.3℃，位于机身转轴处散热出风口，而用户日常使用过程中时常接触到的位置温度表现则十分出色，甚至连温手感都感受不到，这便是惠普星系列15散热设计的综合表现，用户完全不会再因为笔记本散热不好而影响心情。

评测总结：

作为惠普旗下全新的“时尚潮牌”，惠普星系列15在外观设计和硬件性能上都做了详细的考虑，高颜值外观、用心的细节设计、强悍的硬件性能、以及独到的散热体系都令该机成为了同价位大屏轻薄本市场的佼佼者。目前，惠普星系列15已经在京东商城开启全面预约，5月15日会在京东、天猫、苏宁和惠普官方旗舰商城正式开卖，喜欢的小伙伴速去围观吧。