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持久续航 独显轻薄 荣耀MagicBook评测

持久续航 独显轻薄 荣耀MagicBook评测
2018年05月09日 07:30 新浪科技综合
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　　本文来自PChome电脑之家

　　提到荣耀，可以说是近年来互联网化最成功的数码产品品牌之一了，荣耀在短短的五年里，从手机开始，迅速扩张产品线至平板电脑、路由器，直到笔记本电脑。今年4月，荣耀在上海发布首款笔记本产品荣耀MagicBook。荣耀MagicBook笔记本延续了荣耀品牌一贯的高性价比路线，首推两个配置起售价仅为4999元。

荣耀MagicBook评测荣耀MagicBook评测

　　荣耀荣耀MagicBook 拥有银、灰、紫三色，按照配置分为2个版本，分别是i5-8250U处理器+8G内存+256G存储+MX150显卡、i7-8550U处理器+8G内存+256G存储+MX150显卡。从价格上看，荣耀荣耀MagicBook 定位主流产品线，产品直接对标戴尔、联想、小米等一众品牌热销系列。

荣耀MagicBook基本参数荣耀MagicBook基本参数

　　说起荣耀Magic这个名字，其实熟悉荣耀的消费者不会陌生，两年前推出的荣耀Magic八曲面概念手机已经使用了这个名字，此番延续在笔记本上或有传承的意味。虽说荣耀这是首次推出笔记本产品线，但与华为的关系在座各位都明白，而华为笔记本产品线已历时两年，经历过这么多的打磨与积累，荣耀子品牌能否带领荣耀笔记本产品线强势出击，复制智能手机时代的辉煌呢？下面就来详细了解这款产品。

　　外观设计： 轻薄窄边框 颜值秒BOOK言

　　外观方面，荣耀MagicBook整机设计风格比较圆润，采用了一体化设计、双曲面精密金属机身，机身四角的圆角倒的比较大。A 面的设计非常简洁，右上角位置的荣耀honor Logo稍显低调。

　　机身侧边的圆弧过渡比较圆润，手掌接触不会有锐利的感觉。产品有冰河银、星空灰，另外还有一款特别潮范的星云紫色，可谓是年轻人的必选潮色。本次我们评测的版本为深空灰色。

　　荣耀MagicBook使用了14英寸屏幕，得益于荣耀以往在手机、平板上积累的大量屏幕设计、堆叠和图像显示方面的技术，MagicBook采用了窄边框设计（屏幕边框宽度5.2mm），官方宣称屏占比达到81%，“全面屏”的感觉也是呼之欲出，不仅为用户带来了沉浸式的视觉体验，也带来了更好的视野感受，机器也更显得优雅。

　　荣耀MagicBook配备的这块显示屏为14英寸的FHD分辨率显示屏，采用16：9比例，100% SRGB色域，色彩表现值得肯定。为了解决强光直射下的显示问题，这块屏幕还支持防眩光，可以过滤掉漫反射掉刺眼的光线，确保清晰易读的图像显示。

　　针对长时间使用笔记本出现的眼睛疲劳问题，MagicBook还支持可以过滤有害蓝光的护眼模式，该模式获得国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心的认证，能够舒适应对眼睛更长久的凝视，缓解眼部疲劳。

　　BC面的连接转轴采用下沉式铰链设计，阻尼适中，支持最大170度角的开合。荣耀MagicBook采用了全尺寸定制键盘，工作区域内键与键之间的距离更接近人的指尖运动距离，在打字时指尖能够带来更舒适的回弹体验。

　　键盘还配备了支持三级调节的背光灯，满足了暗光环境下的使用需求。此外，键盘还设有独立的Fn按键锁定键，能够轻松单指切换各种功能按键，且具备防泼溅功能。加大的触控板，不仅更易于点击，也能带来更优秀的多点触控体验。

　　荣耀MagicBook还配备了全新的指纹识别与电源键二合一设计，按压式指纹识别模组，可以更加快速准确地代替密码输入进入系统，直达Windows桌面。指纹按键除了远超传统笔记本的高灵敏度的识别体验，同时具有自学习能力，支持360°解锁认证，能够逐步的自适应用户的指纹，越用越好用。

　　另外，荣耀与杜比联合设计了全景声音响系统，左右各两个扬声器，精工细作的4000+出音孔，高低分频，并经由金耳朵精心调试，声音层层叠加，多面环绕，带来了更动听、更真实的听感。

　　荣耀MagicBook机身最厚处仅为15.8mm，轻至1.47kg。这么薄的机身下，扩展接口倒也没有减配，提供了3个USB 3.0接口、1个USB Type-C接口，以及HDMI高清显示接口合耳机插孔，还是非常丰富的。

　　硬件配置：配Intel八代酷睿 满血MX150

　　如前述，硬件配置上，荣耀MagicBook有2种版本可选。本次评测样机为标准版本：采用了Intel Core i5-8250U / 8GB LPDDR3 / 256GB SSD，零售价格4999元。下面我们就通过各项测试逐一展示机器的性能。

CPU-ZCPU-Z

　　MagicBook 搭载的这颗酷睿i5 8250U处理器，采用14nm+工艺制程，拥有四核心八线程和8MB三级缓存，最大热设计功耗15w，频率1.8GHz，最高可睿频至4.0GHz。这款CPU根据我们之前的测试，性能还是非常的强悍，相比前代提升明显。  

CINEBENCH R15测试CINEBENCH R15测试

　　我们使用CINEBENCH R15版本来测试处理器性能，相比R11.5版本的最多16个核心来说，R15版本最多能够支持256个逻辑核心。此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察，对CPU性能的检测更加准确。 荣耀MagicBook  的CINEBENCH R15最终测试结果为：OpenGL为81.64 fps，CPU多核成绩为552cb，单核成绩为144cb，相比i7-7500U 339cb的多核心成绩提高不少。

　　整机采用双通道内存，对比单通道内存在读写速度上都更有优势，宽带最大提升超过50%，大幅提升内存重负载的应用性能。采用的8GB LPDDR3内存，相比DDR4功耗更低，可以为续航助力。

　　GPU方面，荣耀MagicBook配备了一颗“满血版”的NVIDIA GeForce MX150独立显卡，拥有2GB GDDR5高速显存。能够带来高于集成显卡4倍的性能，展现出色的高清图片及视频编辑性能，不用担心大型复杂场景，荣耀MagicBook皆可轻松应对，保证工作、娱乐的同时也能保持稳定及快速。在3DMARK的测试中，Fire Strike得分超过了3000分。

　　PCMark 8是新一代系统综合性能测试软件，可以衡量各种类型PC的综合性能。PCmark8中囊括了非常大的测试数据量，包含七个不同的测试环节，由总共25个独立工作负载组成，涵盖了存储、 计算、图像与视频处理、网络浏览、游戏等PC日常应用的方方面面来评测我们的硬件能力。

Home accelerate性能测试Home accelerate性能测试
Creative accelerate性能测试Creative accelerate性能测试
Work accelerate性能测试Work accelerate性能测试

　　在经典的Home accelerate、Creative accelerate、Work accelerate测试中得分分别为3793、4709、4719，荣耀MagicBook的整机性能还是相当出色的，作为一款轻薄本产品来说，满足日常的办公、设计、学习需求不会有什么问题。 

　　AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测试软件，可以测试固态硬盘连续读写、4KB随机读写和响应时间的表现，并给出综合评分。

AS SSD固态硬盘测试AS SSD固态硬盘测试

　　在该项测试中，荣耀MagicBook 采用的256 GB SATA固态硬盘的随机读写速度分别为507.55 MB/s、469.29 MB/s，性能表现虽不如采用M.2接口的NVMe协议固态硬盘性能高，但是相比机械硬盘速度还是很快的，整体硬盘评分1994。 

　　电池续航方面，我们采用PCMark内置的续航测试，在电量为100%时开始进行，电池的性能方案我们选择均衡模式，屏幕亮度75%，保持WIFI开启。

PCMARK 8 Work Conventional续航测试PCMARK 8 Work Conventional续航测试

　　我们模拟最常见的Work Conventional使用场景，最终测试成绩为5h14min，这个成绩还是值得肯定的。由于测试结束时，电脑还剩余20%的电量，因此换算下来，满电情况下，荣耀MagicBook的连续使用时间在6小时30分钟左右，如果设为节能模式，续航时间还会进一步延长。

　　荣耀MagicBook笔记本在如此薄的情况下做到了出色的续航，这与其大容量电池（57.4Wh）、低功耗器件（如LPDDR3内存）及软件优化息息相关的，荣耀独有的智能省电技术，让整机续航平均提升15%左右，可连续播放本地1080P视频12小时（荣耀官方实验室测定数据）。

荣耀MagicBook充电曲线荣耀MagicBook充电曲线

　　充电速度方面，荣耀MagicBook标配USB Type-C接口充电器（65W）。我们进行充电实测，可以看出，前一个小时，荣耀MagicBook迅速由5%充至77%，60分钟内充入了72%的电量，70分钟充进了81%，后程进入涓流充电阶段，全部充满用时140分钟。整体看来，荣耀MagicBook的充电速度令人满意，尤其是快速充电的加入，可以满足应急情况下的使用。

AIDA 64稳定性TestAIDA 64稳定性Test

　　机器的散热及稳定性方面，我们使用AIDA 64进行拷机测试。在待机状态下，BOOK ONE的CPU平均温度为61°C左右，满载情况下，CPU最高温度保持在75°C以下，整机的温控表现不错，散热方面不用担心，这与金属机身的选用及独特的散热系统不无关系。

　　不同于被动散热，荣耀MagicBook采用特殊定制的风扇外壳下凹设计，增大了进风风量，产生类似峡谷效的气流，加之采用风扇外壳覆铜（覆铜面积增加50%）的设计方案，双管齐下，实现了高效降温。转轴处隐藏式的出风口，也让用户的使用体验更佳，热风悄悄消散。 

　　评测总结：初出茅庐 不可小觑

　　在消费级产品领域，企业推出独立子品牌的战略屡见不鲜，3C细分领域，华为与荣耀，可谓是最成功的代表之一。华为笔记本高举高打，MateBook X逐渐成就了高端品牌的定位，而荣耀，责无旁贷的扛起了主流、消费级笔记本的大旗。

　　从上面的评测可以看出，MagicBook在消费趋势和产品定位上还是非常准确的，整个笔记本行业都在向轻薄化进化，充满设计感的高颜值产品更能俘获年轻用户，另外荣耀作为新生品牌，紧跟Intel产品代级，MagicBook迅速搭载新平台，在硬件性能上与几大PC厂商相比丝毫不弱，值得肯定。

荣耀MagicBook荣耀MagicBook

　　定位上，由荣耀智能手机开启的消费级品牌印象已经深入人心，荣耀已经成为国内消费者最喜欢的年轻时尚品牌之一。荣耀手机、平板、路由器等产品布局完成之后，荣耀笔记本也重磅上线，已经补全了荣耀品牌的生态格局，因此MagicBook的诞生也有里程碑的意义。

荣耀MagicBook荣耀MagicBook

　　荣耀MagicBook仅仅扣住消费者地方使用痛点，在年轻用户最为关注的外观设计、硬件性能等方面着力，窄边框屏幕、满血性能、超便携性能、长电池续航等优势全面发挥，有了与传统PC厂商硬刚的实力。都说青春无畏，敢打敢拼才是年轻人，在荣耀身上，我们同样看到了这样的一种态度。另外，荣耀还紧跟年轻消费群体的潮流趋势，邀请“小鲜肉“任嘉伦为MagicBook产品代言，在这个粉丝经济力量无穷的时代，无疑又要收割一批用户了。

荣耀续航轻薄
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