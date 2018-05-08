安全高效办公 HP EliteBook 830 G5评测

本文来自IT168

作为惠普商务本的代表系列，HP EliteBook系列笔记本成为了众多商务精英的首选机型，无论是由于惠普在商务领域的多年深耕积累下来的良好口碑，还是近年来其商务黑科技功能的不断涌现。今天走进IT168评测室的这款机型便是HP EliteBook系列前不久刚刚发布的一款商务本新品——HP EliteBook 830 G5，该机集合了目前市面上商务笔记本几乎所有的优势，并融入了诸多黑科技技术，以帮助商务用户更好地保护个人隐私。

外观：航空铝材质加持 防窥屏技术助力 时尚商务设计亮点多

为了带来更加出色的商务体验，HP EliteBook 830 G5从机身外壳开始便采用高品质的材料，其机身所用航空铝材质是目前笔记本产品外壳中的顶级用料，相比市面上大多数笔记本的常规金属材质，拥有更出色的质感和使用体验，无论是强度、韧性，还是抗疲劳、抗腐蚀性，都是常规金属望尘莫及的。

在日常使用过程中，很多商务用户会担心自己的爱机被其他坚硬物体划伤或者挤伤，航空铝材质能够有效避免日常使用过程因意外带来的机器损伤。下表是航空铝材质和其他笔记本材质的特性对比，该表格很好地诠释了“没有对比就没有伤害”这句老话。

对比项目 航空铝材质 碳纤维 镁铝合金 ABS工程塑料 强度 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 抗疲劳、稳定性 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 耐腐蚀、抗划伤 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 重量 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 成本 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

HP EliteBook 830 G5 A面依旧采用了EliteBook系列商务本的经典风格，简约时尚，高级的银色风打破了老式商务本的“傻大黑”；其金属喷砂工艺带来了出色质感和触摸体验，“四道杠”logo设计艺术感十足，该机外观设计整体表现抢眼，在目前商务本整体水准中处于较高水平。

HP EliteBook 830 G5整机重量轻至1.33kg，机身厚度薄至17.7mm，虽然比不上一些极致轻薄的笔记本产品，但是这样的重量和厚度也足以满足商务人群日常移动办公的需求，装在公文包中十分轻便。同时，由于笔记本屏幕采用侧边窄边框设计，令该机外壳更加小巧，这便为其便携性加了不少分数。

HP EliteBook 830 G5的屏幕可以说是该机最大的特色之一，窄边框设计或许是其最“low”的设计。HP EliteBook 830 G5搭载了一块13.3英寸窄边框IPS显示屏，屏幕刷新率高达120Hz，两倍于普通显示屏，带来了更加流畅屏幕体验的同时又能有效保护视力。屏幕亮度最高可选700nit，令用户在室外高亮度下也能安然办公。

当然，这块屏幕的亮点绝不止上述这几点，其最特别之处是该屏幕加持的防窥屏技术，技术英文全称是HP Sure View，你只要按一下F2按键便能够轻松开启或关闭窥屏模式，该设定能够屏蔽侧面55°视角。

▲HP Sure View能够保护用户在公共场所用机时的商务资料

▲二级背光键盘

键盘方面，HP EliteBook 830 G5采用轻薄本中经典的孤岛式键盘设计，其键盘键程相比竞品来说较深，其键盘反馈力度做得相当不错，按起来很有弹性，敲字手感也比较舒适。该键盘最大的特色便是中间部位的“小黑点”，小黑点能够完美取代键盘，如果你曾经是ThinkPad小红点的深度用户，那么小黑点也将十分适合你。

然而，不同于ThinkPad小红点的上凸式设计，HP EliteBook 830 G5小黑点采用下凹式设计，更加贴合凸起的小指肚，然而哪种设计更好用，使用起来更舒适，还是因人而异。在实际体验上，小黑点触控十分灵敏，习惯了之后可以完全替代触控板使用。

HP EliteBook 830 G5触控板采用了分离式上置按键设计，左右按键键程较深，回弹性同键盘一样足，整体体验要比那些采用一体式按键设计的笔记本好得多。

HP EliteBook 830 G5扩展性同样很强，其标配雷电3接口（可为手机等移动设备充电）、网线插口、HDMI接口、USB 3.1接口、耳机接口、micro SD卡插槽、笔记本锁口、超薄扩展坞专用接口、以及智能卡插槽。

其他商务安全设计：

▲隐私摄像头设计，物理遮挡有效保护用户个人隐私；同时摄像头支持人脸识别并支持Windows Hello登录。

▲C面右下角指纹识别模块，再次增加商务安全性

仔细算来，HP EliteBook 830 G5目前拥有四扇安全防护“门”，包含防窥屏设计、隐私摄像头、人脸识别、指纹识别等，全力保护商务用户数据安全。

外观设计小结：

HP EliteBook 830 G5外观设计在同定位产品中表现抢眼，航空铝材质、防窥屏黑科技、120Hz刷新率屏幕、小黑点。。。这些黑科技技术的加持助力该机成为目前为止最好用的商务本之一，同时时尚的外观也令商务人士再也不用担心外出时被人嘲笑爱机是“傻大黑”了。

强悍实测性能 八代i7助力高效办公

在之前的体验中，我们已经感受到了HP EliteBook 830 G5的强悍性能，本次评测我们利用专业测试软件对该机的硬件性能进行实际测试。HP EliteBook 830 G5不凡的硬件性能向我们诠释了什么是“颜值与性能共存”。

首先，我们先来介绍一下该机的硬件配置，我们测试的版本搭载i7-8550U处理器、16G DDR4内存、512G SSD、以及HD 620核心显卡，这是目前高端商务本产品中的标准配置，而HP EliteBook 830 G5却将每一个硬件的“用料”做得很真实、好用。

CPU：

测试软件：CINEBENCH R15

测试结果：单核分数160cb，多核分数554cb

CINEBENCH R15可以说是目前最有说服力的CPU测试软件了，其最新版本为R15，R15最多支持256个逻辑核心，相对R11.5等版本加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等参数的考察，对CPU性能的检测更加准确。

单核160cb、多核554cb，该测试分数性能已经超过上一代标压处理器i5-7300HQ的标准测试分数了，性能表现十分抢眼。i7-8550U处理器助力HP EliteBook 830 G5“驰骋”在商务领域，无论是办公处理器文件，还是批量PS处理器图片都十分高效，配合16G DDR4高速内存，让高速办公只是“家常便饭”。

GPU：HD 620

测试软件：3D Mark

测试结果：Ice Storm Extreme Graphics分数52960，Cloud Gate Graphics分数9446

虽然HP EliteBook 830 G5并没有搭载独立显卡，但是其显卡性能还是可圈可点的，3D Mark Fire Strike Graphics和Sky Diver Graphics的高得分证明该机的图形处理能力并不是很差，该显卡能够帮助用户解决目前市面上商务领域常见的图形处理器，比如AutoCAD。当然，HD 620运行一些像英雄联盟、炉石传说这样的游戏也是可以的。

硬盘：512G SSD

测试软件：CrystalDiskMark

测试结果：512G SSD常规读取速度为3148M/S、写入速度为1466M/S

3000M/S以上的常规读取速度和接近1500M/S的写入速度令该机在数据传输和运行速度上都有稳步提升，高速固态硬盘不单单能提升开机速度，在商务用户日常的办公体验中也有明显优势，助力高效办公。

整机：

测试软件：PC Mark 8

测试结果：Work环境测试分数为4930

2017、2018对于PC性能来说，是高速提升的一年，在Intel、NVIDIA、AMD三大厂商的共同发力下，各大测试软件下的整机性能有飞跃提升，其中最具代表性的便是PC Mark。PC Mark Work模式下5000的分数意味着该机拥有强悍的商务办公性能。

屏幕：

测试软件：Spyder 5 Elite

测试结果：94% sRGB、71% NTSC、74% AdobeRGB

从屏幕色域测试结果来看，该机表现还算令人满意。无论是室外使用，还是日常商务办公，HP EliteBook 830 G5都有不错的屏幕表现，配合120Hz刷新率，为商务用户带来了更好的办公观感。

评测总结：

综合测试来看，HP EliteBook 830 G5是一款兼备颜值和性能的高端商务笔记本，时尚外观搭配强悍性能为商务用户带来高效办公体验。航空铝材质、防窥屏黑科技、120Hz刷新率屏幕、小黑点、i7-8850U。。。这些强悍设计令该机成为了高端商务本中的佼佼者，目前该机在京东商城上售价为11499元，如果你近期有换办公机的打算，那么HP EliteBook 830 G5无疑是最佳选择之一。