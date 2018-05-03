三角形主机评测：办公娱乐还能赚闲钱！

本文来自IT168

近两年区块链技术大火，伴随这项技术而来的加密虚拟币也层出不穷，当然以“比特币”为首的大多数货币都需要一个性能极为强劲的硬件设备去“挖掘”，其设备所需投入的成本以及未来要支出的电力成本对于普通人来说都是难以接受的。然而市面上还有着一些仅贡献网络带宽和硬盘资源就能轻松获取奖励的区块链设备，比如我们今天拿到的“全球首台基于区块链技术打造的PC主机”——三角形主机。

三角形主机不像其他“矿机”那样需要极强的硬件支撑去POW算力之类的东西，它自身拥有一套Acute Angle Chain生态链下的AAC（锐角币）奖励机制，依靠的仅仅是我们三角形主机所在网络环境的上行带宽和三角形主机的硬盘资源等闲置计算资源。三角形主机出厂安装Win10系统，也就是说它完全能像一台普通电脑一样去操作使用，我们边看着电影就能边获得奖励，不仅无需耗损设备还能将日常自己用不掉的计算资源贡献给Acute Angle Cloud生态平台，既亲民又有实用价值。

相比起传统矿机来看，因为奖励计算原理的不同，所以对硬件性能的要求也没有那么苛刻，这也是为什么三角形主机的功耗仅仅只有普通电脑1%的原因。简单来说，我们完全可以将三角形主机看作是一种基于区块链技术、更为“绿色环保”、且带有奖励机制的PC设备，本质上就与传统的“矿机”有着极大区别。

▲配备3*USB、RJ45网口、3.5mm耳机接口，外接扩展性强。

那可能有人要问，我们从三角形主机上能获取什么奖励？靠不靠谱？我们也从三角形官网acuteangle.com上给出的白皮书中了解到，三角形主机它本身是基于区块链技术设计的。区块链技术的特点就是一个去中心化的网络架构，三角形主机所处的锐角云生态就是将不必要的“中介代理”抹除，而三角形主机在整个生态中担任的便是区块链“节点”的角色，采用内容寻址存储技术、Acute Angle Chain 公链管理数字资产，通过智能合约对用户制定奖励制度，给与的奖励就是AAC（锐角币）。

如果上述介绍难以理解，那就用简单的话来说，AAC（锐角币）是一种去中心化的数字货币。但我们都知道货币必须要有一个中心（信用方）做担保才能让其具有价值，就像各个国家的纸币都会由政府做担保，像Q币这种数字化的“货币”则由企业担保，那么锐角币由谁担保呢？这就要提到之前说的“区块链技术”了，它将传统的第三方担保方给去掉了（去中心化），担保方变为Acute Angle Cloud，也就是分布在全球各地的区块链节点所形成的网络。而在网的所有主机都将记账你有多少的锐角币，且每笔交易都由大家共同见证，所有人都变成了信用方，用户越多则越不容易被他人篡改和攻破，整个数据传输的过程就越安全。

而奖励机制就更简单了，全球用户都可以通过使用三角形主机贡献闲置的带宽和硬盘资源来实现Acute Angle Cloud锐角云的分布式云存储、云计算，然后Acute Angle Chain 生态链会根据特定的公式计算出我们每个人的贡献值，分发AAC（锐角币）奖励给我们。这个AAC则可用作 Acute Angle Cloud 锐角云平台的支付代币，实现支付存储空间、内容查阅、应用开发等一系列交易行为，此外以后等着AAC升值也好，不仅主机的成本能快速回收，还可以小赚一笔。

可能听上去还是很复杂，其实三角形主机呈现给客户的是简单、易用的操作界面，使用起来门槛很低，操作方法小白，让更多人有机会了解到区块链技术，即使完全不明白这些东西，买一台回家玩两天就都懂了。

收益体验：

操作上，我们使用三角形的时候只需在锐角云官网下载Acute Angle客户端，主机会自动生成唯一的个人账户地址，我们只要设定密码就可以为自己获取收益。且三角形主机自带128GB固态硬盘用于支持区块链的相关应用，理论上当我们网速带宽更大、外接更大容量、速度更快的存储设备的时候，收益的获取量也会提升。不过根据三角形主机白皮书上的内容来看，AAC总量为10亿个，其中45%将会通过奖励机制方式投放给我们，然后通过智能合约编写出奖励机制的算法计算公式并约定好奖励机制中的衰减制度，逐年50%衰减。随着未来节点的数量不断增加而供给慢慢变少，奖励获取难度会成指数上升，奖励的价值自然也会大幅提升。

下面我们就测试了大概一个月的时间能获取多少的AAC奖励。

截至出稿时，我们在17.64Mb/s共享宽带，原机自带128G固态硬盘的贡献环境下，平均每天能够获取100-150个AAC，测试三天的时间就收益了400余枚AAC。如果以这个效率获取收益的话，一个月基本能获得4000余枚AAC币。

从目前（截稿日）每一枚AAC约0.7元的价格来看，一天能有70块钱的收入，当然这是未考虑未来这些币会升值的情况下来计算的，如果像比特币那样疯狂上涨的话，那奖励可以说十分可观了。

功耗测试（消耗支出）：

奖励只是一方面，我们还要计算一下所需要消耗的成本，基本上我们就是是主机的价格和未来所需要交的电费。三角形主机在全球速卖通的上线活动期间售价899美元/台，而未来需要花费的电钱我也计算了一下，在获取奖励的状态下，三角形主机功率为3.24W，约一般台式电脑主机（300W功耗）的 1%左右，甚至更低。

我们来计算一下支出，三角形主机每小时大概是要用0.003度电，（1度电=1000W功率的设备1小时的耗电量）一天也就只耗费0.072度电，按现在每度电5毛钱的标准来算，每天电费才花0.036元钱，每天的电费0.36元，一年才13元左右，如此低的消耗几乎可以忽略不计了。