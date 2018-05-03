这性价比还要啥自行车 炫龙毁灭者DD2代评测

本文来自IT168

英特尔在去年10月份发布了第八代酷睿桌面级处理器，首发有6款，分别是i7-8700K/i7-8700/i5-8600K/i5-8400/i3-8350K和i3-8100，8代酷睿桌面处理器全部增加了核心，i3升级为4核心，i5/i7升级为6核心，性能提升非常明显。今天我们要聊的就是一款搭载了i5-8400桌面级处理器的炫龙毁灭者DD2代游戏本。

质感还算不错的公模

炫龙毁灭者DD2代用的是蓝天的公模，型号是NB50TK1，模具整体的质感还是不错的，A/C面的手感都很顺滑，细节上的处理也比较到位，A/C面可以看到类似磨砂的涂层，不过涂层并不耐磨，笔者在平整的桌子上拆完D面翻过来之后就发现A面上已经有一些划痕了，大家在使用过程中还是小心为妙。

键盘方面是右侧加入数字键的全尺寸键盘，按键的手感非常软，敲击起来很舒服，键帽表面还有一层类肤质的涂层，另外键盘是有5级白色背光的，背光亮度可以通过Fn+F4的组合键进行调节。

▲毁灭者DD2代裸机重量

▲毁灭者DD2代加电源重量

毁灭者DD2代在重量上并不算重，虽然看起来厚一些，但实际上重量控制的还算不错，双手抬起并不觉得费力。这里给一些其他游戏本的参考重量，华硕飞行堡垒4代裸机重2.5kg，加电源重3.2kg，小米游戏本裸机重2.7kg，加电源重3.4kg。

毁灭者DD2代的更多细节可以参考我们之前的开箱图赏：《6核桌面CPU 炫龙毁灭者DD2代游戏本开箱》[点击查看详情]

素质尚可的屏幕

炫龙毁灭者DD2代用的是一块来自京东方的15.6英寸IPS屏幕，具体型号是BOE067F，分辨率是主流的1920×1080，仅从实际观感来说屏幕细节、可视角度都还不错。

▲67%的sRGB

▲48%的NTSC

通过红蜘蛛5校色仪的检测，这块屏幕在色域方面有着67%的sRGB和48%的NTSC，素质尚可。

6核心桌面CPU是亮点

炫龙毁灭者DD2代搭载了英特尔第八代酷睿i5-8400处理器、8GB DDR4 2400MHz内存、128GB PCIe SSD+1TB HDD、GTX 1050 Ti 4G显卡，预装Windows 10家庭中文版。

毁灭者DD2代在配置上最抢眼的就是搭载了桌面级的i5-8400处理器，相比上代最明显的变化就是增加了两个物理核心来到6核心上，超线程保持不变，也就是6核心6线程，工艺方面为14nm++，也就是第三代14nm工艺，基频2.8GHz，最大睿频4.0GHz，TDP 65W。

▲Cinebench R15单核170、多核871cb

我们以Cinebench R15的成绩为例来看看i5-8400这颗桌面级CPU处于什么水平，单核170、多核871cb的成绩全部高于上代移动端最常见的i7-7700HQ和i5-7300HQ，毕竟i5-8400有着更先进的制程工艺、更大的封装面积和更高的TDP，不过在和同样是14nm++工艺的移动端标压处理器i7-8750H的PK中并没有占到便宜。

▲CrystalDiskInfo检测截图

▲CrystalDiskMark测试截图

SSD方面，毁灭者DD2代用的是一块128GB的PCIe SSD，支持PCI-E 3.0×2速率，品牌方面还不清楚，从CrystalDiskMark的成绩来看，读取速度还不错，就是写入成绩稍低一些。

▲3DMark Fire Strike总分6523，显卡分7313

▲3DMark Time Spy总分2497，显卡分2317

显卡方面毁灭者DD2代用的是目前入门级游戏本比较常见的GTX 1050 Ti，显存4GB，根据我们以往的测试经验，GTX 1050 Ti已经能够以中高画质应对大多数游戏了。

CPU满载不降频，C面高温区稍大

散热方面我们通过同时运行AIDA64中的系统稳定性测试（单烤FPU）和Furmark来让CPU、GPU两大发热元件达到100%负载，之后用FLUKE热像仪对笔记本C/D面的温度进行检测，双烤时间为30分钟。

首先说一下i5-8400这颗处理器的多核睿频规律，单核最高4.0GHz，2-4核3.9GHz，5-6核3.8GHz，毁灭者DD2代的这颗i5-8400在双烤期间的频率基本稳定在3.3-3.4GHz之间，没有明显的降频现象，功耗也可以跑满65W，双烤期间CPU的最高温度为91℃，显卡的最高温度为71℃。

从热像仪的检测结果来看，C面的最高温度为52.1℃，出现在键盘的中间位置，高温区也基本是集中在键盘的中间区域，温度基本是在45到50℃之间。D面的高温区域相对少一些，最高温度为47℃，出现在散热格栅底部，内部应该是供电元件。

此外，毁灭者DD2代还可以通过Fn+1的组合键开启强力散热模式，让风扇转速达到最大，进一步提高散热效率。

内部可扩展内存、M.2 SSD

拧下D面中间部分的6颗螺丝就可以取下后壳了，取下的时候需要注意不要把塑料壳掰断，毁灭者DD2代内部上半部分是覆盖CPU、GPU的热管和风扇部分，CPU、GPU独立散热，两部分都是双铜管单风扇，右侧CPU部分的热管更宽一些，并且出风口也有两个。

下面是内存和硬盘区域，最左边是一个2.5英寸的机械硬盘，中间是内存，最右边是M.2 SSD，在M.2 SSD和右侧的热管之间还有一个无线网卡，毁灭者DD2代在内部分别预留了一个内存插槽和一个M.2插槽可供日后升级。

评测总结：这价格还要啥自行车

总的来说，炫龙毁灭者DD2代是一款模具质感不错、屏幕的素质尚可、配置完全够用的游戏本，尤其是它搭载的那颗6核心的i5-8400桌面处理器，性能完胜上代的标压i7-7700HQ处理器。

散热方面炫龙毁灭者DD2代也是可圈可点，CPU满载不降频，C/D面温度也都在合理的范围内，并且还预留了内存和M.2 SSD的扩展空间。

最后说下炫龙毁灭者DD2代的价格吧，一台i5-8400+GTX 1050 Ti的游戏本不到6千块（炫龙官网卖5799，京东卖5899），要知道在这个价位上一般用的都是上代的标压处理器，炫龙毁灭者DD2代算得上是性价比极高的游戏本了。