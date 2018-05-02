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升级八代酷睿 宏碁暗影骑士3进阶版评测

升级八代酷睿 宏碁暗影骑士3进阶版评测
2018年05月02日 07:44 中关村在线
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　　光雕碳纤维纹理设计

　　提到游戏本，宏碁暗影骑士系列可以说是具有极高辨识度的产品。在众多游戏本拼命以公模来压低价格时，宏碁暗影骑士每一代的产品，都能够在设计上带给用户全新的感受。

　　近日，暗影骑士3进阶版游戏本正式开售，在升级英特尔最新的第八代酷睿处理器之后，整体性能又得到了大幅度提升。同时，在外观方面依旧使用了辨识度极高的设计语言，接下来就让我们通过本篇评测，来了解一下宏碁新款暗影骑士3进阶版的整体情况。

Acer暗影骑士3进阶版Acer暗影骑士3进阶版

　　在顶盖设计上，暗影骑士3进阶版采用了光雕碳纤维质感的纹理设计，整体风格硬朗，符合游戏本定位。同时也采用了经典的红黑配色，对于游戏玩家而言，从外观上就拥有了足够的吸引力。

光雕碳纤维质感处理光雕碳纤维质感处理

　　屏幕方面，暗影骑士3进阶版采用了15.6英寸IPS面板显示屏，分辨率达到1920×1080，并采用了雾面屏设计，这使得玩家在游戏时可以有更好的视觉体验。

15.6英寸1080P显示屏15.6英寸1080P显示屏

　　对于游戏本而言，良好的散热设计必不可少。宏碁暗影骑士3进阶版在机身尾部设计了超大面积的散热格栅，内部配备两个大尺寸散热风扇，并且优化缩短了风道，能够将热量均匀的从机身后部排出，确保稳定运行。 

　　除了硬件、设计优化之外，系统还内置了Acer CoolboostTM风扇增压系统，用户可以自定义调节风扇的运行状态，强冷散热模式下风扇转速能够提升19%，CPU/GPU温度降低11%。

散热设计非常舍得下功夫散热设计非常舍得下功夫

　　大尺寸笔记本电脑的优势在于良好的扩展能力，暗影骑士3进阶版也不例外，下面我们来看看其所配置的接口情况：

机身左侧接口配置机身左侧接口配置
机身右侧接口配置机身右侧接口配置

　　从上面的两张图片可以看出，暗影骑士3进阶版机身左侧配置了安全锁孔、以太网口、TYPE-C接口、HDMI接口、USB 3.0接口以及标准的SD卡读卡器；机身右侧配有电源插孔、2个USB 2.0接口，以及1个3.5mm耳麦插孔。

　　从接口配置情况来看，暗影骑士3的扩展性非常不错，各种常用接口一应俱全。

底部设计底部设计

　　暗影骑士3进阶版机身底部的设计比较传统，采用了大面积的散热窗设计，为风扇留下了足够的进气空间。同时，在内存、硬盘位置，也设计了可拆卸的挡板，用户在更换或升级硬件时，就无需把底壳全部拆掉了，这也是相对而言比较便利的设计。

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