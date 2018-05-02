ThinkPad X1 Carbon 2018评测：稳中有进

本文来自IT168

ThinkPad旗舰系列笔记本ThinkPad X1 Carbon在2012年诞生，凭借着碳纤维外壳元素、无惧严酷环境考验、超长续航等精湛的设计，完美演绎出ThinkPad所特有的低调沉稳、坚固坚韧、全天候使用的耐用商务PC精神，并且窄边框屏幕和超轻薄机身还彰显除了一丝时尚前卫的气息。随着一年一度的新品发布，ThinkPad X1 Carbon几乎都能在高端轻薄本领域定下新的行业标准，成为业界的标杆产品。

去年，ThinkPad更是为2017款的X1 Carbon做出了“飞跃”般的变化：在原有经典的设计基础之上设计了更窄的边框，从而让已经很轻薄机身再次成功“瘦身”，另外银色配色机型的加入也算是一次大胆的尝试。如果要说2017款X1 Carbon哪里还有不足，那很可能就是处理器的性能了。

今年年初，让人期待的X1旗舰ThinkPad X1 Carbon 2018正式面市，这是X1 Carbon系列的第六代笔记本，同时也是ThinkPad 首批八代酷睿机型之一。既然搭载了性能较上代提升有30%以上的八代酷睿处理器，可以说2018款的机型已经解决了上几代最大的缺点。不止于性能，ThinkPad还在该机的其他细节上做了进一步的提升，今天我们就来一起看一看吧。

稳中有进的外观设计

去年，ThinkPad打造出了“小银”机型，全新的银色配色更符合时下年轻商务人群的审美需求，这也是ThinkPad自20多年以来的首次尝试，毕竟大家对于ThinkPad而言，“小黑”造型早已深入人心。

而从我们手中这台2018款银色新机的外观上来看，除了笔记本A面边角多了一个X1的logo和全新ThinkPad logo以及“Lenovo”的logo消失不见以外，新机子好似大体上与上代没有什么太大变化。

ThinkPad X1 Carbon在机身材质上使用了更为轻薄坚韧的碳纤维材料，这也能让我们很容易理解ThinkPad X1 Carbon中的“Carbon”一词是怎么来的了。

虽然我们不能从外观上看出碳纤维的痕迹，但从其轻而坚固的手感上则确实能感受得到它的存在。当然了，碳纤维这种材料成本高昂，历年以来X1 只在更易受损的A面（也就是屏幕那面的背面）使用了碳纤维材质，这样做不仅对关键部位起到保护作用，也让价格更亲民。另外整机外壳表面覆盖了一层类肤质的漆面，摸上去的手感很棒，既轻盈、又坚固、还很干爽。

那其他面都使用了什么材料呢？答案是轻而有强度的合金材料，运用这种材料能更好地将笔记本中的热量散发出去，是轻薄本的不二之选。

值得一提的是，X1 Carbon之所以能成为轻薄本中的引领者而存在，稳定运行的可靠性是必不可少的，2018款X1 Carbon通过了12项严苛对照测试，无惧各类严酷的环境考验，这正是ThinkPad的精髓之一。

从实测的重量上来看，1.12千克的裸机重量也就大约是3听可乐的重量，如果大家身边正好有可乐的话可以感受一下。作为高性能轻薄本，1.12kg这个重量也是很轻的了，毕竟以前很多同类型的14英寸笔记本的重量都快到2kg以上了。

另外附加上电源适配器的旅行重量也就1.47kg，差不多算是4听可乐吧。相信大家在包里背4听可乐上下班、出差啥的一点也不会感觉沉吧？而且按照其至少8小时的办公续航来看，如果是短途、一天的办公甚至都不用带电源，出行那就变得更轻松了。

屏幕素质有所进步

从第一代的X1 Carbon就已经开始主打“14in13”的窄边框笔记本概念，在2018年“边框能跑火车”的笔记本更是已经完全拿不出手了。从去年的2017款X1 Carbon起，ThinkPad就又将其屏占比拉到新高，上下边框的进一步降低，让原先14英寸屏幕大小不变的标准下，机身可以更小巧，更便携，几乎媲美传统的12英寸规格的笔记本电脑。2018款X1 Carbon虽然并未进一步提升屏占比，但屏幕素质上更加出色。

除了常规的1080P屏幕以外，我们还可选2K高分辨率屏幕。像我们手中这台顶配X1 Carbon 2018机型，官方宣传其搭载了500尼特最高亮度、2560*1440分辨率、100% Adobe RGB色域的IPS雾面屏幕。从上述这个屏幕的参数来看，今年的2K分辨率版本的X1 Carbon已经能满足绝大多数的专业摄影师、设计师的修图、制图要求了。

从我实际观看屏幕的效果上来讲，这款笔记本屏幕的色彩浓郁而不会过分鲜艳，看上去吸引你却又不会久看而产生疲劳之感，而雾面屏能保证在室外光线复杂的环境下可以有效的防眩光，抗刮痕，这点对于移动办公来说还是比较实用的。

作为高端商务本，转轴自然也是可以进行180°翻转的，这样一来我们就能将内容随时分享给在座的所有小伙伴。另外，转轴的阻尼感平滑适中，做到了可以单手开合笔记本，而平时屏幕又不会轻易晃动的程度。

从根源上保证隐私的ThinkShutter黑阀设计

ThinkShutter黑阀是2018款创新的安全设计。其原理就是在镜头前设置了一个可左右滑动的物理“阀门”，当我们不用摄像头的时候就关闭“阀门”，从根源上就避免了视频忘记关闭而被偷窥的风险。

而舒适的键盘也是高端ThinkPad产品的一项特点之一。ThinkPad X1 Carbon延续了经典的六排曲面键盘设计，仍然配有2段可调节的键盘背光。而键盘按键的键程高达1.8mm，按下去会感觉有很深的回馈感，每敲打一键都能感到有力而又柔软的回弹，长时间打字不会感觉累。

C面依旧是ThinkPad标志性的TrackPoint小红帽和三键设计，这两者的组合可以说是ThinkPad的精髓所在。当我们在某些没有鼠标操作空间的场合或者忘带鼠标的情况下，小红点那精准而又顺畅的操作体验是触控板永远也无法替代的。当然，全新的触控板也支持了微软的 Windows Precision 标准，十多种触控方式操作可以完美的替代鼠标。

安全高效的按压式指纹识别

从去年的X1 Carbon开始，ThinkPad就已经配备了同手机一样识别灵敏的按压式指纹器，这对于在信息化时代的商务人士而言是非常有利的设计。

毕竟对于商务办公人士而言，难免会经常涉及到商业机密内容，隐私安全则显得尤为重要。指纹识别器则能完全可以代替输入密码来登陆系统，增加效率，同时比密码还更为安全，难以破解。

双雷电3+USB3.0 接口齐备

作为一个商务定位的笔记本，对于接口的集成可是一点都不能含糊，X1C这次的优化可谓深得我心。摒弃掉过去的方口充电口，替换成两个两个Type-C 雷电3接口，极大的提高了未来接口扩展性。另外常用的USB 3.0、HDMI、mini以太网卡接口也是一应俱全。

不过有人曾认为散热出风口设置在右侧会有“吹手”的现象，长时间使用的话会让手不舒服。在我测试看来，如果不是长时间让笔记本以高功率状态下满载运行（电源管理高性能模式）出风口基本不会有特别多的热量排出，所以不用过多担心这个设计会有什么问题。

每当我们更换新电脑的时候，很可能就要考虑装什么系统，装什么办公软件，而ThinkPad早为用户考虑到了这个问题。2018款的ThinkPad X1 Carbon自带正版Win10专业版操作系统以及Office 2016办公套件，买来就能直接办公的感觉也是十分惬意。

基础性能测试：提升极大

作为搭载全新八代酷睿低压处理器的机型，ThinkPad X1 Carbon的处理器综合性能较上代笔记本有了30%以上的提升，甚至已经赶超了部分i5标压处理器，但各个厂商对笔记本模具优化不同，同一颗处理器也存在着差距，而我们手中这款ThinkPad X1 Caron 2018可以说是今年八代U笔记本中的“悍将”。

配置上，2018款X1 Carbon搭载八代i7/i5处理器，最高16GB LPDDR3内存和1TB SSD，部分型号还可选装Windows Hello红外镜头、4G全网通模块等。

从CPU-Z读取的信息来看，我们手中这台ThinkPad X1 Carbon 2018用的CPU是英特尔8代酷睿家族中的i7-8550U，Kaby Lake Refresh架构，14nm+工艺，4核心8线程，主频1.8GHz，最大睿频4GHz，15W TDP。

从对CPU进行测试的CBR15的测试来看，在其他厂商的i7 8550U笔记本只能跑到500多cb的时候，ThinkPad X1 Carbon这颗i7-8550U处理器多线程分数已经达到了622cb这一彪悍水准，超越同代普通笔记本将近20%的性能，这完全得益于其内部精湛的电路以及散热设计。

且要知道上代i5-7200U的单/多线程得分也就是120和320左右，2核心4线程到4核心8线程的提升也相当明显，多核性能已经翻倍提升。

GPU显卡方面则只有核心显卡UHD620，实际上这块显卡与上代的HD620的架构规模完全一样，只是频率略有提高，可以支持 4K视频的剪辑、转码、播放，玩一玩LOL也没压力。

我们手上的这台X1 Carbon搭载了256G的PCIE硬盘，从CrystalDiskMark的跑分结果来看，能跑出3392MB/s的读取和2005MB/s的写入速度，开关机、运行Word、Excel等办公应用、收发邮件等都会非常流畅。

我们开启X1 Carbon的高性能模式进行拷机，让我意外的是，在20分钟的拷机过程中，虽然原厂CPU拥有15W TPD限制，但实际上X1C已经可以超越限制达到了22W的高功率满血运行状态，期间电脑还始终保持稳定运行的状态，没有死机、没有降频，说明其内部工艺设计十分了得，充分体现出高性能轻薄本应有的素质。

可保证一天办公使用的续航时间

续航部分我们通过PCMark 8的Work（工作）模式来进行测试，通过运行固定的程序来计算出笔记本的续航时间。

从PCMark 8 Work的续航测试来看，X1 Carbon的续航时间为7小时，对比我们之前测过的上代笔记本来看，2018款的X1 Carbon续航时间有了2小时的提升，小编真的很难想明白如何在保持面积与厚度不变，性能还有极大提升的情况下让续航有了这么大提升的。

实际上PCMark8的这个结果普遍偏低，因为在测试结束时笔记本还将预留20%的电量，如果将其算入在内，保守估计这款笔记本正常用8小时用是没有压力的，也就是完全能满足1天办公使用需求。

而充电方面，X1 Carbon配备了个65W的Type-C大功率电源，我们测试在开机使用的状态下从8%充至100%电量，大约只需要用1个半小时左右的时间，和官方所描述的1小时充满80%电量基本相符。这种大功率快速充电给了我们这些“说走就走”的商务人士一种安全保障。

总结：

总的来说，作为旗舰X1系列的第六代产品，八代酷睿处理器的加持让其性能有了极大的提升，从另一方面来看X1的处理性能达到了原先厚重的高性能本才有的水平，并且功耗、散热和续航也处于更优秀的水平。而其他方面ThinkPad X1 Carbon则稳中有进，在更好地发挥小红点、三键设计、长键程键盘等经典元素的同时又大胆创新：增加包括更高素质的屏幕、对安全性有提升的ThinkShutter黑阀等设计，而最明显的是进一步弱化“Lenovo”标志，全新“ThinkPad ”和“x1 logo”更彰显了它的高端定位。