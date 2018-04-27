拜腾概念车体验：贯穿车内的49寸"带鱼屏"是最大亮点

在今年年初的CES展会上，拜腾BYTON Concept概念车的首次亮相，就凭借着49寸超大屏幕引起了不小的轰动，近日这款车正式在中国亮相，新浪数码也近距离体验了拜腾BYTON Concept概念车。

拜腾BYTON Concept概念车

这款汽车定位为豪华智能中型SUV。从外形来看，这台车长4.85米，宽1.96米，高1.65米，轴距长2.945米，并配备了22英寸的轮毂。

智能化是拜腾概念车的亮点之一，拜腾概念车前后大灯都有专属的智能表情。当传感器检测到驾乘者、行人或者车辆接近时，前后大灯便会利用不同的色彩向这些“人”或者“物”传达不同的信息。

灯光效果

当有一辆车接近BYTON Concept，可能产生碰撞危险时，其前后大灯会呈现红色或高频闪烁，以达到警示作用，这一设计概念将在未来量产时将得到最大程度的保留。

车身尾部

BYTON Concept在外形上的一大创新还有对后视镜的处理。从整体的车型来看，这款概念车没有了后视镜的设计。在量产时会不会保留，则取决于相关的规定。

49英寸中控大屏

BYTON Concept的内饰可以说是相当“亮”眼，长125cm、高25cm的全尺寸屏幕（横贯整个中控台），功能还是很强大的，BYTON Concept能够实现物理操控、语音识别、触摸控制、生物识别及手势交互等五大交互方式。其中，用户还可以通过翻动、滑动、抓取、拖拽、“ok”等常用的“手势”来操控这款智能屏。

驾驶员9英寸触控显示盘

双辐方向盘中央也拥有着一块9英寸触控显示盘，集成了和驾驶员相关的车辆功能操作。比如后视镜的功能，就被摄像头所替代。

最酷的是，即便触控屏位于最前方，但主驾驶位和副驾驶位的乘车者都可以做相关的视频操作。讲解员称，位于主驾驶位的体验者能够将一部视频拖拽给位于副驾的体验者，而位于副驾的体验者也能够通过同样的方式将视频“拖拽”到后排共享屏当中。

其中，拜腾超大共享全面屏可以根据环境光照的变化来调整明暗度，即使在外界光线强弱急剧变化的时刻，共享屏面屏也能够同时改变亮度，时刻为驾乘者提供最佳的视觉感受。

可旋转12度座椅

此外，BYTON Concept还有一大特色是，没有传统的扶手箱和传动结构，因此采用了“可旋转座椅”，位于主驾驶位的体验者可以将BYTON Concept的前排座椅向内偏转12°。

体验过后，新浪数码与拜腾总裁丛浩仁先生进行了交流。对于“智能大屏会不会影响到驾驶者”这一问题，丛浩仁表示，这款屏幕会根据驾驶状态进行相应的设置，而且还会根据环境光照的变化来调整明暗度。

这款车将于2019年第四季度正式上市，至于哪些功能和设计会保留，丛浩仁并未给出确切的回答。不过他表示，到时候概念车85%的设计会被保留。

与全面屏相匹配的是，BYTON Concept支持五种维度的人车交互方式，包括面部识别、触摸控制、手势识别、语音控制、和智能手机整合。

众所周知，现在的汽车更多是实体按键或者触控操作。拜腾的手势识别如何突出重围？尤其是手势交互的精准度还有待提高。

对此，丛仁浩表示BYTON Concept依然是一台概念车，还有许多地方需要完善。量产车的手势识别性能会更大提升并努力做到完美，在量产车和SED的主要交互方式为语音，而且是自然语音，手势仅作为辅助，让人机交互更加便利。

“在量产车型上，我们还会对手势控制进一步优化，让它变得更加精准，距离量产还有一年半时间，所以我们还有足够的时间进行进一步提升。此外，车辆对手势的识别过程也是一个机器的不断自我学习的过程，这也体现了Byton系统的智能化一面。”丛仁浩表示。

拜腾Concept概念最早是在今年年初CES上首次亮相，而BYTON拜腾未来的量产车型也将基于这款概念车打造，另外基于同一平台，BYTON拜腾未来还将会打造一款轿车和一款MPV产品。

在动力方面，新车将会提供两个版本供消费者选择。其中后驱版本车型的电动机最大功率为200kW，峰值扭矩达到400N·m，搭载一组容量为71kWh的电池组，续航里程可达到400km。四驱版本所搭载的前后双电机综合功率为350kW，峰值扭矩为710N·m，所搭载电池容量为95kWh，续航里程为520km。

另外，BYTON Concept还是用了超级充电技术，后驱版本车型可在30分钟时间将电池电量充至80%，四驱版本电量充至80%的时间为35分钟。

针对中国市场，拜腾科技还宣布了几件大事，首先是在南京建立工厂，新工厂占地1600亩，规划产能30万台，10月四大工艺厂房完工。首款量产车2019年上市。4月在上海开业第一家品牌店，采用与当地销售伙伴合作的模式。在6月的亚洲CES上将亮相第二款概念车，主要为自动驾驶设计。量产后将配备L3级自动驾驶，2020后升级到L4级自动驾驶。（于泽）