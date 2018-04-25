休闲时间比手机更好用 华为M5平板体验评测

现在笔记本也开始讲究屏占比，全面屏手机更是集体爆发，平板的存在显得有些鸡肋。出门在外看手机，晚上回家开电脑，平板在这样的夹缝中寻求生存。前两天刚刚入手了华为平板M5，这款平板还可插入SIM卡当手机使用，将大屏幕与通讯相结合。

8.4英寸却带来便携持握感

此次入手的华为平板M5的机身尺寸为8.4英寸，稍稍比手掌大一些，握在手中比较好操作。颜色分为香槟金和深度灰两种，小编个人感觉还是深度灰更酷一些，而且还比较禁脏，可以不再另套壳了。机身为金属材质，背面有磨砂质感，不仅防滑，而且拿在手中也很舒适。

华为平板M5 8.4英寸版本的屏占比很高，正面上方有前摄像头，左边还印有华为logo，下方有一个非实体触摸键，用力按下时会带有震动感。

机身的整个背部采用了创新工艺，用2.5D弧面玻璃打造，这样四角就很圆润，手感更加舒适。

机身右侧偏上有两个实体按键，上方较大的是音量调节按键，下方较小的是锁屏按键。

机身右侧有嵌入式卡槽，可用来安装SIM卡和SD卡。

机身下方中央有Type-C接口，充电和耳机共用这一个接口。同时机身的上下两边均配有扬声器。

华为平板M5的背部印有华为logo，左上方配备单摄像头，同时还印有铭牌。

除此之外，包装盒中配有充电线，充电插头及耳机转换器。耳机转换口以便你所使用的圆孔耳机也能在华为M5上正常使用。

总体来说，华为M5的外观比较精致，造型也比较美观，使用时手感也比较舒适，那么接下来我们再来看看它的具体性能究竟如何。

近期性能最好的平板

理论性能测试方面，我们采用了安兔兔评测软件进行测试，测试结果如下。

安兔兔的最终测试结果超过了17w分，这样的结果还是令人满意的。GPU的评分相对最高，达到了65000分左右，可见它的图形处理能力确实很强劲。

游戏体验：比手机爽了不少

华为M5对于小编的手掌大小来说刚刚好，横屏使用的时候两手拖住两边，拇指基本上可以覆盖到屏幕的各个角落。

华为M5配备了2k高清屏，分辨率高达359PPI，所以在看视频或是照片的时候画面的都清晰，细腻，对于喜欢看电影刷剧的小伙伴们来说可以说视觉感官是相当不错的。此外，华为M5采用了独特的“锐屏”技术，可以智能的动态调整屏幕对比度及饱和度，追求画质的朋友可以放开享受了。

华为M5上下两端都配有哈曼卡顿扬声器，这是比较新奇的一点，因为手机的扬声器大多位于下方，所以在玩儿游戏或者观影的时候就会导致左右声道不平均，但这款平板的双声道设计就完全的避免了这个问题，在观影时营造立体音效果，感觉更加真实。

用华为M5打游戏的感觉也是相当过瘾，确实大屏视野更加宽阔，画面也比较流畅，吃鸡很刺激。

玩儿第五人格也很轻松，因为操作比较简单，而且屏幕大更有利于让你发现敌人，再配合着立体声道会让游戏更加紧张刺激，玩儿的时候感受就更加生动，身临其境，获胜几率大大提升。

此外，为了防沉迷，让孩子合理控制游戏时间，华为M5在设置中添加了学生模式，家长可以通过设置来控制每天的游戏时间，并且可以设置受限内容，这样可以保护青少年的身心健康，家长也就不用担心了。

顺带提一下华为M5的续航表现，本地观看1080P电影可以持续播放11小时左右，而且还支持快充功能，从0%电量开始可以在1.9小时内充满。

总结：华为M5的2k高清屏带来优秀的视觉体验，无论观影还是打游戏，都更能发挥大屏幕的优势。快充+超长续航也让它成为休闲时间手机的最佳替代品，不用担心刚吃了几把鸡就要找地方充电的问题。在苹果iPad更新不给力的情况下，这款产品是近期难得一见的优质平板产品。