高画质“吃鸡”无压力 小米游戏本顶配版评测

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提起小米这两个字，在我们的印象里早已不是一家手机厂商。最近几年小米进军了太多领域，将触角伸到了一个又一个产品线上。距离小米首款笔记本推出已经过去了一年半的时间，小米终于将笔记本产品线扩展到了游戏本上。那么这款被雷军称作“性能怪兽”的游戏本究竟如何呢？我们不妨来细细品味一番。

配置一览

外观解析

雷军在发布会上称这是一款“可以带着上班的游戏本”。所以外观设计上就显得明显比传统游戏本的炫酷画风低调了很多。一眼望上去很难看出这是一款游戏本产品。

小米游戏本

整个A面和所有小米笔记本一样没有任何LOGO和装饰，目前的版本使用了和小米笔记本PRO相同的深空灰配色，而之前据说是有黑色版本存在，但是因为一些原因没有上市。

保证游戏本的散热效能，小米采用了双风扇4出风口的散热设计，并且为了不遮挡后部出风口，小米游戏本没有采用下沉式结构的屏幕。

小米游戏本采用了一块15.6英寸的IPS屏幕，分辨率为1920x1080，官方标称色域达到72% NTSC，最大亮度300nit。

小米游戏本的边框宽度仅有9.9mm，这在以往的游戏本中属于绝对的“窄边框”，这也使得机身整体尺寸相比传统15.6英寸游戏本有着一定程度上的缩减。当然这样的边框宽度还没有达到“全面屏”的程度，所以摄像头还是可以保持在常规位置。

我们使用红蜘蛛5Elite校色仪对屏幕进行实际测量，实际色域水平在70% NTSC左右，最大亮度约296nit，素质相当不错。不过这里还是要说一句，如果顶配版本是高刷新屏幕，那么在8999元这个价位段上的竞争力将显著增强。

C面一依旧是非常简洁的设计，没有夸张的纹理，看上去非常细腻而精致。

硕大的NVIDIA 贴纸和包装箱上更大的NVIDIA LOGO意味着这台笔记本与NV的渊源不浅，不知你是否还记得小米3发布会上的黄仁勋。

超大尺寸的触摸板触感良好，使用体验相当不错。当然作为游戏本产品，触摸板的利用率还是偏低。如果如雷总所说当做高性能办公本来使用，这样的设计无疑会带来好处。

隐藏式转抽节省了空间，并且强度和阻尼都相当良好，至于这样的设计是否美观就见仁见智了。

C面和机身都采用了工程塑料材质，键盘并没有配备小键盘区。键盘支持4分区的RGB背光，没有配备独立RGB背光的键盘略有遗憾。1.8mm的键程和良好的回弹力度带来的手感令人印象深刻，即便在传统游戏本厂商的作品中也算得上优秀。

键盘左侧配备了一枚“龙卷风”模式按钮，可以一键让风扇以全速运行，一定程度上提高散热效率，当然也会带来一些噪音。至于另外5枚“自定义按键”可以设置为多种功能（包括点外卖）。类似的自定义按键在以往的游戏本上不乏先例，反响其实并不是很好。布置在左侧很容易在盲按的情况下影响玩家对于“Ctrl”、“shift”等按键的定位，造成频繁的误触。

接口部分小米游戏本做的还是相当良心的，USB3.0 Type-A接口达到了4个，其中左边两个右边一个，背部一个。音频方面其实使用的是2合1耳机孔，但还是给游戏耳麦准备了额外的一个麦克风插孔。

机身右侧则只有一个USB3.0和一个多合一卡读卡器。

机身后部集中了一些平时不常插拔的接口，包括千兆RJ45网线接口、USB3.0 Type-A ，HDMI2.0接口、USB Type-C以及圆形的充电口。

小米游戏本的散热设计思路颇有一些苏联式暴力美学的路子，讲究简单粗暴切实有效。D面几乎一半的面积都被进气格栅所占据。

为了更好的通风效率，格栅部位没有布置防尘网，这么做确实更容易积累灰尘，但格栅可以轻松拆卸的设计很方面日常进行清灰处理。

小米游戏本出厂预装了正版windows 10 和Office 2016。

小米游戏本搭载了搭载了杜比全景声音响系统，拥有两个3W的喇叭，音量和音质都十分不错。

CPU性能测试

小米游戏本目前搭载的是第七代Kabylake架构的酷睿i7-7700HQ处理器，采用4核心8线程设计，默认频率2.8GHz，最高睿频3.8GHz。虽然这个时间点上相比八代酷睿有些尴尬，考虑到目前多数游戏的多线程优化水平有限，四核心的酷睿i7-7700HQ游戏表现并不会被拉开明显差距。

小米游戏本在CineBench R15测试中，多线程成绩730cb，单线程成绩150cb，表现相当良好。

显卡性能测试

小米游戏本使用了来自NVIDIA的GTX 1060显卡，拥有1280个CUDA核心以及6GB的GDDR5显存。

在3DMark Firestrike 测试中，显卡分数达到11859分，性能发挥十分不错。

SSD性能测试

小米游戏本使用了一块来自三星的PM961固态硬盘，我们使用CrystalDeskMark进行测试，读写性能发挥相当不错，完全释放了这块NVME固态硬盘的性能。

游戏性能测试

游戏性能测试我们选择了《绝地求生》《使命召唤14》以及《古墓丽影10》进行测试。

高画质下《绝地求生》平均帧率达到71.2FPS，游戏运行非常流畅。

《使命召唤14》最高画质下的平均帧率更是高达103.4FPS，游戏运行毫无压力。

高画质下的《古墓丽影10》内置Benchmark得分也达到了79.86FPS。

整体来看，小米游戏本顶配版在1080P分辨率下运行主流大作开启高画质完全可以保证流畅运行，游戏体验令人满意。

散热压力测试

发布会上，PPT专门提及了“双烤不降频”，所以我们这次破例使用AIDA64 FPU和Furmark对小米游戏本进行一次残酷的“双烤”测试，使用热成像拍摄表面温度情况。需要说明的是这种压力测试的负载情况要远大于大型游戏。正常游戏时温度要低一些。

首先是默认模式下，键盘温度最高达到了54℃，高温区域位于键盘中部，面积相对较大。掌托部分没有高温分布。整体散热效能属于中等水平。

在开启了“龙卷风”模式后，散热情况得到了很大的改善，温度降低了5℃。且高热区域有所缩减。此时噪音水平也有着一定的提高，但还在接受范围内。在双烤下有这样的散热表现，算得上良好水平。但键盘部分的隔热还是有待提高。

烤机测试过程中CPU频率一直可以保持在2.85GHz左右，性能表现良好。

内部结构&扩展潜力

小米游戏本拆解非常简单，只需取下螺丝即可打开后盖，散热模组为3+2热管设计搭配双金属风扇四出风口的设计，在前文的极端测试下表现良好。扩展性方面，共有两个M.2接口，两个内存插槽，一个2.5英寸硬盘位。

值得注意的是第二个M.2接口与机械硬盘有所冲突，需要卸下机械硬盘才可以使用。

总结：

作为一家新晋的游戏本品牌，小米游戏本的完成度令人满意，没有太过激进的设计，也没有过度压缩成本导致细节上的崩塌。整体做工水平值得肯定，模具的细节处理都十分到位，这对于一家初出茅庐的游戏本品牌来说十分难得。在电竞风成为普遍方向的游戏本产业，小米游戏本比较另类的简约设计辨识度非常高，至于是否能够打动玩家，就需要市场的检验了。

性能方面，除了常规的基准测试外，游戏表现也达到了相当高的水准，与此同时散热表现也令人满意。当然没有搭载八代酷睿处理器算得上最大的遗憾，不过从实际游戏体验来看，影响其实比较有限。如果没有专业计算需求，七代酷睿也可以满足需求。

小米游戏本目前提供了四个配置可供选购：