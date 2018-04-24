窄边框+海量存储+长续航 联想小新潮7000评测

三面窄边框引领新风潮

广受消费者喜爱的主流消费级轻薄本系列联想小新潮7000-14近日推出了全新的2018升级款，新产品的造型有了新的变化，硬件配置也有了新的升级，具体情况如何，就让我们一同来看一看吧。

联想小新潮7000-14 2018款（以下简称潮7000-14）的外观设计还是较为简洁的，我们下面就从A面看起。

机身A面

潮7000-14的A面采用磨砂金属工艺，除了右下方有一个同样为浅灰色的Lenovo LOGO外没有其他多余装饰，拿在手里就能感觉到做工非常扎实，质感也较为出色。

机身B/C面

要说外观方面最大的进步，那肯定是窄边框的全面进化。2018款潮7000-14的边框进化为左右边5.7mm、上边8.9mm，可以看出联想有意向主流价位段全面普及三面窄边框，让这一设计能够惠及所有消费者。

机身C面

C面的设计风格保持了系列的特色，微笑曲线设计的键帽与宽阔的触控板让潮7000-14拥有极佳的操作感，恰到好处的键程和毫不拖泥带水的反馈令用户在长时间输入后不会感觉到疲惫，顺滑的触控板滑动没有滞涩，定位精准。

左侧腕托

通过左侧腕托的贴纸我们可以看到，这款产品搭载了第八代酷睿i7处理器，并且还预装了微软Office 2016。

接口种类丰富，扩展性极佳

机身左侧

潮7000-14的机身左侧包含了大部分接口，从左到右依次为电源口、HDMI、USB3.0（支持关机充电）、USB Type-C以及3.5mm耳机麦克风二合一接口，右侧底部我们还可以看到背面的扬声器出声口被露出，这将有助于扬声器外放效果的提升。

机身右侧

而机身右侧为了不干扰右手的鼠标操作，接口会尽量减少并靠右放置。潮7000-14的右侧带有SD卡读卡器、USB3.0接口以及防盗锁孔，读卡器左侧还有一个用来复位的插孔，这个也算是联想笔记本产品一直以来的传承了。

屏上摄像头

潮7000-14的顶部边框虽然大幅收窄，但摄像头与麦克风仍然被放置在了这里，这样做的好处是避免了其他笔记本产品下置摄像头后视频聊天视角怪异的问题，拍出“大鼻孔”、“双下巴”以及“巨人手”的问题也就能够被解决了。

性能、续航与散热表现都足够理想

说完外观，我们下面再来看一看潮7000-14的硬件配置情况。

硬件配置情况

我们所拿到的这款是高配版，搭载了第八代酷睿i7-8550U四核处理器、8GB DDR4 2400内存、AMD R535 2GB显存独立显卡以及128GB固态硬盘+2TB机械硬盘。这款新品在配置方面最大的亮点就是2TB的机械硬盘了，虽然该规格2.5英寸机械硬盘并非新鲜事物，但在笔记本尤其是轻薄本领域的引入尚属首次。对于许多热衷于收藏观看过的电影的用户来说，一个标准的蓝光电影就有50GB左右的大小，转码压缩后的1080P电影也需要10GB以上的空间，长时间使用后1TB硬盘显然捉襟见肘。当有了新的2TB硬盘后，许多用户都可以免去额外购买并携带移动硬盘的成本了，这是潮7000-14的一大附加值。

基础跑分测试

在跑分方面，Cinebench R15模式下166cb的单线程分数与561cb多线程分数表现说明潮7000-14能够正常发挥出i7-8550U的性能。硬盘方面，2440MB/s的顺序读取速度和799.1MB/s的顺序写入速度表现十分出色。在PCMARK 10硬件综合性能测试中，潮7000-14获得了Express模式下4120分，这个分数说明潮7000-14是一款合格的生产力工具。

图形基准测试

因为潮7000-14搭载了AMD独显，所以我们使用3DMARK进行了测试。根据结果来看，Fire Strike模式下1717分的成绩表现尚可，运行LOL等需求不大的游戏时是可以胜任的。

散热与续航测试

在双拷测试中，拷机3分钟后的潮7000-14的CPU温度稳定在了89度附近，主频能够持续保持在2.5-2.6GHz，这个表现颇为优秀。而显卡温度为77度，也在合理范围内，这时潮7000-14 C面的典型温度在41度附近，没有出现明显热感，与同类竞品比较来说是十分理想的表现。续航的表现则是一个亮点，PCMARK8测试中潮7000-14获得了五个半小时的好成绩，这表明在低负载情况下潮7000-14可以轻松满足一个工作日的续航需要，配合快充功能的加入，只需半个小时的充电就可续航数小时，十分理想。

拷机表面温度实测

评测总结：全新的联想小新潮7000-14整体表现果然没让我们失望，三面窄边框的进化、均衡的硬件配置、大容量存储以及出色的续航表现都令它获得了出色的市场竞争力，如果你正需要一台高性价比的同时没有明显短板的笔记本，潮7000-14一定是你的首选之一。