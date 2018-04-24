八代标压酷睿强势来袭 碾压七代还是成绩平平?

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随着英特尔八代标压酷睿处理器的发布，各大厂商现在也纷纷推出了搭载八代标压处理器的游戏本，我们PConline评测室到目前为止也是测了几款到手比较早的产品，这次把这几款八代标压游戏本的评测数据进行一下对比，让各位玩家了解一下八代标压酷睿处理器。

这篇横评当中我们进行对比游戏本分别是——雷神新911、机械革命深海泰坦X8Ti、机械师F117-B和微星GT75 Titan 8RG。我们主要通过对比CineBench R15的数据来看看八代标压酷睿在不同的笔记本上会有着怎样的差异，以及搭载了GTX 1060、GTX1080在面对3DMark和《绝地求生》时的表现。

参数对比

八代标压游戏本横评 型号 雷神911M星耀版 深海泰坦X8Ti 机械师F117-B 微星GT75 Titan 处理器 Core i7-8750H 2.2GHz 显卡 GTX 1060 6GB GTX 1060 6GB GTX 1060 6GB GTX 1080 8GB 内存 16GB DDR4 8GB DDR4 8GB DDR4 16GB DDR4 硬盘 1TB HDD+128GB SSD 1TB HDD+128GB SSD 1TB HDD+128GB SSD 1TB HDD+256GB SSD

这次的四台游戏本相同的是都采用了英特尔第八代酷睿标压处理器i7-8750H，但在显卡方面微星GT75 Titan 8RG搭载了GTX 1080独立显卡，而其他三款则都是GTX 1060独立显卡，内存方面也分为8GB和16GB两种不同的搭配。在硬盘方面，微星GT75 Titan使用的是1TB HDD外加256GB SSD的搭配，毕竟是旗舰机型配置要上最好的，而其他三款则都使用了1TB HDD外加128GB SSD的搭配，是目前游戏本最主流的硬盘搭配。

成绩对比

在测试的过程当中，游戏性能只是其中一个方面，毕竟这次的重点在于这颗最新的i7-8750H。在本次的测试当中我们选择了CineBench R15、3DMark和SSD固态硬盘测试以及散热的综合测试方案。

在这里我先把统计的数据做成表格的形式方便大家对比。在CPU性能方面，微星GT75 Titan的跑分是最高的为1240cb，毕竟它作为一款巨无霸旗舰机型，有着这样的成绩不足为奇。其次就是1203cb的雷神911M星耀版了，全新的供电设计确实让CPU的性能有着不小的提升。而深海泰坦X8 Ti和机械师F117-B则分别是1117cb和1070cb。

八代标压游戏本横评 类型 雷神911M星耀版 深海泰坦X8Ti 机械师F117-B 微星GT75 Titan 3DMark测试

Fire Strike Ultra 2637分 2668分 2601分 5214分 CINBENCH R15测试 1203cb 1117cb 1070cb 1240cb PCMark 8测试 2小时38分钟 2小时9分钟 3小时1分钟 1小时41分钟 SSD测试（4k） 54.54MB/s（读取） 128MB/s（写入） 52.27MB/s（读取） 98.38MB/s（写入） 48.67MB/s（读取） 138.53MB/s（写入） 40.86MB/s（读取） 89.17MB/s（写入） 注：标红数据为同项目最佳成绩 （因显卡不同则3DMark没有标红最佳）

CPU-Z

让我们先来看看这颗全新的英特尔第八代标压酷睿处理器的CPU-Z数据。这次升级可以说是近几年里升级幅度最大的了，6核心12线程的处理器让性能有着大幅度的增长。45W的TDP和14纳米的制作工艺无需多说，八代和七代最显著的区别在于核心数提升了50%达到了6核心12线程，主频为2.2GHz。单核的睿频提升到了4.1GHz，多核睿频也从3.4GHz提升到了3.9GHz。

CineBench R15

CineBench是很有说服力的一套CPU和显卡测试系统，最新的是R15版。相比R11.5版本的最多16个核心来说，R15版本最多能够支持256个逻辑核心，此外新版本还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察，对CPU性能的检测更加准确。

在CineBench R15的测试当中，多核跑分最高的是定位旗舰款的微星GT75 Titan，分数高达1240cb。紧随其后的就是全新设计供电的雷神911M星耀版，分数同样上了1200CB。而深海泰坦X8Ti和机械师F117-B的跑分成绩就显得很一般了，分别为1117cb和1070cb。不过这样的成绩对比i7-7700HQ的话，也已经拥有非常大的提升了。

3DMark

著名的3DMark系列的创作公司前身就是一个著名的游戏开发商，所以对待效能测试这件事情上，他们也同样拿出了对待游戏产品的严谨态度，其测试项目都是针对不同情形设计的。这次横评的4台电脑的显卡性能都还不错，而且还有一台搭载了GTX 1080，所以这次的3DMark测试选择了4K分辨率的Fire Strike Ultra来进行测试。

微星GT75 Tian毋庸置疑的获得了最高的分数5214，毕竟GTX 1080和GTX 1060的性能有着不小的差距。而其余三款搭载了GTX 1060的电脑测试成绩相差不大，跑分都在2600+，属于一个GTX 1060的标准成绩。相比于搭载了7代i7-7700HQ和GTX 1060的游戏本来说并没有提升。

SSD

通常SSD测试采用的软件有AS SSD和CrystalDiskMark两种，这次我们采用的是后者，作为一款硬盘读写测试软件，CrystalDiskMark的测试分数一向有着很高的参考价值。一款游戏本的硬盘读写速度快慢，直接影响了玩家们的使用体验。

通过测试结果的柱状图我们可以很明显的看出，雷神911M星耀版的SSD无论是读取还是写入都非常的优秀，紧随其后的是机械师F117-B。深海泰坦的读取速度只能算是中规中矩，而微星GT75 Titan作为一款旗舰机型，虽然搭载了性能强劲的CPU和独立显卡，但在SSD方面确实一个短板。

PCMark 8续航

PCMark 8是针对Windows系统的整机性能基准测试软件，这款软件的测试分成了5种不同的模式，通常情况下我们会选择工作来进行测试，项目涵盖了网页浏览、文档处理、图片边间、视频聊天以及轻负载游戏等等，并包含OpenCL加速与传统两种测试模式。

续航时间作为游戏本相对来说不重要的一个测试，机械师作为一款游戏本获得了三个小时的续航成绩，在游戏本当中算是非常优秀的了。接下来是雷神的911M星耀版的2小时38分钟，要知道这台电脑的供电是单独设计过的，即使在耗电量更多的情况下也能有如此优异的续航表现，而深海泰坦X8Ti和微星GT75 Titan就稍显弱势了。

游戏测试

这次测试的这四台游戏本的配置不完全一样，游戏测试的帧数也不能完全拿来对比，所以这里的《绝地求生》游戏测试，主要是给大家展示一下4款游戏本分别能给玩家带来怎样的画面及游戏体验。

这次的游戏测试因为显卡不同所以选择了不同画质进行测试，搭载了GTX 1060的三台游戏本为抗锯齿、材质、视野距离超高，其余非常低的画面设置。而搭载了GTX 1080的微星GT75 Titan则是全部超高的画面设置。

雷神911M星耀版

深海泰坦X8Ti

机械师F117-B

微星GT75 Titan

通过帧数可以看出机械师和雷神的波动范围虽然大一些，但帧数表现更加好，而深海泰坦的帧数虽然没有达到140帧这么高，但帧数非常的稳定。而微星GT 75Titan这款游戏本用全部超高的画质，帧数也能够稳定在60帧以上，可以说是效果非常强悍了。不过总体来看在网络游戏方面，八代酷睿处理器的表现和七代酷睿处理器相差不多。

散热

游戏本的散热也是影响性能和使用体验的关键之一，尽管这四台游戏本的定位和配置不太一样，但好的散热还是能体现一款游戏本是否优秀的关键项目。在散热的测试当中，我们选择了FurMark对游戏本进行长时间的拷机测试，然后通过红外线温度探测仪来对笔记本的温度进行测试。

雷神911M红外温度图

通过红外线温度探测仪可以看出雷神911M星耀版的高温区域在屏幕的下方，最高温度为40.5℃，玩游戏时候常用的WASD附近温度仅为32.9℃，在实际的游戏过程当中完全没有因为热量带来的不适，在手托的部位还会感觉到一丝凉意。

深海泰坦X8Ti红外温度图

通过红外温度感应图上看出这台电脑表面温度最高没有超过46℃，高温区位于屏幕的中间，并没有影响到玩游戏常用的WASD键区域，常用的区域温度基本上保持在30℃以内。

机械师F117-B红外温度图

通过红外温度图我们可以看到，机械师F117-Break温度控制非常好，C面键盘的最高温度为48.4℃，最低温为28.3℃。高温区域主要集中在键盘的中部，而我们平时玩游戏经常用到ASWD区域和小键盘区域的温度却都在30℃以下。

微星GT75 Titan红外温度图

作为一台搭载了八代标压i7-8750H和GTX 1080的旗舰机型，微星GT75 Titan的温度控制的可以说是非常厉害了。高温区位于屏幕下方的位置，最高为52.1℃，键盘区域温度在37℃到38℃之间。良好的散热得益于并不轻薄的体型，在机身内部有足够的空间用来散热。

外观介绍

现在的笔记本设计的都十分炫酷，并且大多数都很针对男性玩家设计，所以在设计风格上大多偏向于战斗机、跑车这一类会使人肾上腺素激增的风格。不过外观这个东西过于主观，所以好坏还是要看大家各自的喜好啦！

雷神911M星耀版

雷神911M星耀版采用了最新的未来飞行器设计语言，融合航天流动力学设计思维，使得整台游戏本的造型更前卫更科幻，Logo的灯和两侧的流线型装饰条采用了新生蓝的颜色，让这台电脑整体看起来有一种外星飞船的感觉。

雷神911M星耀版的A面采用铝合金材质，采用了极为细致的金属拉丝工艺，一体冲压成型。阳极氧化工艺能够给予金属氧化膜的保护，极大的提高了机身的耐磨性和腐蚀性。在使用过程中也不易留下指纹。

打开顶盖，911M星耀版使用了一块15.6英寸的FHD高清屏幕。并且全系都是用了72%高色域IPS屏幕，色彩显示的更加丰富、还原度更高。此外这款顶配版本还是用了144Hz的高刷新率屏幕，直接解决画面撕裂的问题并减少了画面残影，在紧张激烈的战斗当中帮助玩家轻松取得胜利。

C面的键盘由老款的单色背光升级为1680万色的RGB雕刻键盘，并且每个键帽周边透光，让键盘区域显得晶莹剔透。键盘使用起来回弹迅速手感不错，键程也十分标准符合游戏本的定位。

拓展性方面，这台雷神911M星耀版的接口无论是种类还是数量都让人挑不出毛病。机身左侧提供了电源接口、2个USB 3.1接口和一个3.5mm音频接口。机身右侧提供了网线接口、HDMI接口、USB 3.1接口、mini DP接口、Type-C接口和一个SD卡读卡器，无论是外出使用还是在家战斗都能够提供需要的接口。

机械革命深海泰坦X8Ti

机械革命 深海泰坦 X8Ti整体依旧采用现在大多数游戏笔记本的黑色调，在加上金色的点缀让硬朗的机身充满活力，黑金的配色始终作为机械革命旗舰级性能的专属配色而传承。机身A面和C面均采用航空铝合金材质及金属拉丝工艺，让机身金属质感十足。

机械革命 深海泰坦 X8Ti的机身两侧、后方、以及D面分布着多个大面积的散热口，想必机械革命 深海泰坦 X8Ti的散热效果不会差。机身背部的散热口采用机械革命LOGO的形状设计，可见机械革命 深海泰坦 X8Ti在细节方面的处理比较到位。但是感觉背板偏薄，质感不足。

机械革命 深海泰坦 X8Ti不仅搭载了第二代RGB光轴机械键盘，并且还将屏幕升级为144Hz高刷新率的IPS电竞屏。游戏本在外设配置方面正在逐步的接近台式机的效果。

机械革命 深海泰坦 X8Ti搭载的键盘是其拥有研发专利的第二代光轴机械键盘，反应速度可达到0.2ms，键帽采用覆盖UV工艺+ABS字符镭雕，不仅提升了手感，也延长了键帽的使用寿命。不仅如此，深海泰坦X8Ti采用全键盘1600W色RGB呼吸灯设计，单键自主可调；同时WASD方向键键盘角落放光，易于导引定位。

由于游戏本厚重的机身可以让其拓展接口位置充足，机械革命 深海泰坦 X8Ti几口齐全，机身两侧分别放置了，一个USB 2.0接口、两个USB 3.0接口、SD卡插槽、网线插口以及音频输入输出接口。机身后侧还有电源接口、Type-C接口、HDMI接口、双mini DP接口，极大满足了游戏玩家扩展的需求。

机械师F117-B

机械师作为高端游戏本品牌，全新的机械师F117-B就搭载了强劲的Intel Core i7-8750H处理器之外。机械师F117-B也依然秉持着这个系列高超的工业设计水准，在颜值和操作上依旧表现不俗。尤其是它的屏占比已经高达85%，是一块名副其实的窄边框屏幕。在键盘设计、机身坚固性、散热等方面也设计的格外走心。

机械师F117-B外观选择的银色和蓝色的配色。整个A面和C面（包括键盘配色）都是选择银色，在加上它的金属拉丝工艺设计，让整台都透露出满满的科技质感。另外机械师F117-B在logo、开关等关键位置搭配了深蓝色做点缀，让整台机器透露出深沉睿智的气质。这样的配色被誉为机械师蓝和机械师银，虽然有很多机型都在模仿它，但是始终都无法超越机械师。

窄边框屏幕设计可谓是大势所趋，它可以提升笔记本电脑的整体颜值，拓宽让用户的视野。市面上的窄边款游戏本似乎并不多见，但是窄边款设计已经在机械师F117-B上实现了。机械师F117-B的左右边框宽度只有6.4mm、上部边框宽度约9mm，整个屏占比高达85%。拥有这样的屏幕，机械师F117-B已经可以一些轻薄本媲美了。同时，这块屏幕还是拥有1920×1080分辨率全高清显示屏，尺寸为15.6寸，屏幕素质非常好，可以满足大多数玩家的游戏需求。

机械师F117-B为玩家配备了一款全尺寸RGB炫彩背光类似于青轴机械键盘，它的配色选择的也是和机身相同的银色设计。这款键盘采用的是光轴触发设计，相比普通笔记本的键盘来说，输入更加快速准确。这款还非常符合人体工程原理，可以有效减缓操作疲劳。它的按键压力在55g左右，键程在2.8mm左右，Full key anti-ghost技术，令全键无冲，操作更加随心所欲。同时它还采用Per Key Led技术，让每一个键都散发你想要的色彩，可以打造是属于每个玩家的个性背光。

这台机械师F117-B为玩家准备的拓展接口非常充足，我们日常用到的接口它几乎都具备了。它拥有1个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个Type-C接口、1个HDMI接口、2个DP接口、1个SD卡槽、1个RJ45网线接口、1个3.5mm耳机接口和1个麦克风接口，这样的接口设计简直是可以和游戏主机媲美，足矣满足用户大多数的连接存储设备、视频设备、游戏外设等日常需求。

微星GT75 Titan 8RG

同样是搭载了八代酷睿标压处理器的产品，微星GT75 Titan 8RG也同样拥有时尚外观和强劲性能并存一身的优秀品质。

外观方面，微星GT75 Titan 8RG采用的是类似跑车的造型设计，搭配红黑交替的配色方案，前卫的造型使它看起来就像是某一版蝙蝠车的感觉——A面金属拉丝工艺的应用看起来也颇为时尚，还有一种淡淡的Noir风格的气息，很是深沉。

而圆润的边角和细腻的反光效果看起来也很优雅，并没有给人咄咄逼人的感觉。

另外，微星GT75 Titan 8RG魁梧的身躯还能给人带来殷实的安全感，120Hz刷新率屏也非常靠谱。

而赛睿键盘和多样特性的加持则是它的另一大亮点。

此外，这款游戏本在散热口的造型上也同样下了不少的功夫，猩红的线条颜色搭配跑车的造型看起来非常的醒目。

而镂空的金属散热网格看起来也颇为引人注目——大概低调从来都不是它的代言词吧！

至于接口方面，这款笔记本也同样是毫不含糊，十分全面——在左侧，它搭载了三个USB 3.0接口和四个多媒体接口（分别是两个外接音箱接口和麦克风接口、耳机接口）。

而在右侧，它则搭载了两个USB 3.0接口和一个读卡器插槽。

当然，它的后部自然也是有接口的，RJ45网线接口以及DP接口、雷电3接口、HDMI接口都位于这一侧——多样的接口带来的最大好处自然是额外的扩展能力了，用来扩充容量自然是再好不过了。

总结

现在有很多厂商都发布了搭载英特尔八代标压酷睿的游戏本，而且有很多也已经发货了，从目前的表现来看这些游戏本的处理器性能有着很大的提升，尽管从目前市面上流行的游戏当中体现并不明显，但在面对处理器要求更高的情况则和七代标压处理器有着很大差距。目前很多新出的游戏本都有着相当诱人的首发价，综合来看性价比真的非常令人满意。