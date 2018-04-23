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“全面屏”有多全面？华为MateBook X Pro评测

“全面屏”有多全面？华为MateBook X Pro评测
2018年04月23日 07:20 新浪数码
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　　本文来自PChome电脑之家

　　今年2月份，华为在MWC展会上发布了新款的MateBook笔记本，华为消费者BG CEO余承东亲自站台，公布MateBook X Pro 13.9——世界首款主打“全面屏”的笔记本。4月12日，华为MateBook X Pro笔记本在上海东方体育中心正式亮相国内市场，现场公布四个版本，起售价格7988元人民币起，最高配版本售价12988元，已经于4月19日正式开售。 

　　华为MateBook X Pro Pro 13.9拥有银灰两色，按照配置分为4个版本，分别是i5-8250U处理器+8G内存+256G存储+UHD620集成显卡、i5-8250U处理器+8G内存+256G存储+MX150独立显卡、i7-8550U处理器+8G内存+256G存储+MX150显卡、i7-8550U处理器+16G内存+512G存储+MX150显卡。从价格上看，华为MateBook X Pro Pro 13.9定位高端笔记本，售价比之前的MateBook X更高，完全对标ThinkPad X1 Carbon、戴尔XPS以及苹果的MBP系列。

MateBook X ProMateBook X Pro

　　两年前的MWC2016上，华为初代MateBook正式亮相，虽然前两代产品来的声势浩大，但是市场上的表现却并不抢眼，甚至鲜有声音，有些暗淡。经过两年的摸索之后，第三代华为“全面屏”笔记本MateBook X Pro来到了我们的面前，经历过这么多的打磨与积累，“全面屏”是否能带领华为笔记本产品线强势出击，复制智能手机时代的辉煌呢？下面就来详细了解这款产品吧。

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