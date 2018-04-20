试乘亿航载人无人机:差点就上天了 体重惹的祸(视频)

新浪数码近日走访了亿航总部，并对亿航184进行了试乘，虽然由于体重原因（大于65公斤），数码君遗憾的没能上天……不过我们拍摄到了这款“载人无人驾驶飞行器”的全部细节。

位于广州世界大观的试飞基地

关于这款产品的更多进展还可以关注亿航CEO胡华智专访：亿航CEO说未来开飞机上班不是梦 于是我们进行了试乘

亿航184的试飞基地在广州的世界大观，一座废弃的世界微缩景观公园，政府把这一片区域划为了他们的试飞基地，巨大破旧的旋转木马被拆除，为飞机腾出“空”间，每天，试飞基地都传来飞机的嗡嗡声和轰鸣声，近两年来，亿航184以及各种无人机几乎从不间断地在进行飞行测试。）

亿航184无人机

亿航184是全球第一款可载客的无人驾驶的低空飞行器。能运载1位乘客，有8个螺旋桨和4支向四外伸出的机臂。 30公里直线飞行距离，25分钟续航，500米垂直高度。

外形像个小型直升机

从外观上看，亿航184就像一个小型的直升飞机，实际乘坐起来，数码君这样的身板进去也不会感觉局促。

内部空间不会太局促

亿航184支持两种驾驶模式，如果有一定的驾驶资质，可以采用手动驾驶模式。但是对于大多数人更适合自动驾驶，按照系统规定的航线行使。中控的位置有一个平板可以显示飞机的信息，就像汽车的中控大屏一样。

这个平板的功能类似于汽车的中控，可以操作和显示 飞机的信息。

由于调控和记者体重的问题（乘坐者体重在65公斤以内），因此没能乘坐亿航184进行飞行体验，胡华智告诉新浪数码，一个多月后亿航会在国内开放试乘体验，他会带着记者乘坐双人版的亿航216进行飞行。

对了，爆料一下，亿航CEO胡华智每天都是开着亿航184上下班的。（于泽）