华为MateBook X Pro评测:全面屏很美 但整体还不完美

图文/于泽

笔记本行业始终是先入为主的行业，这里盘踞着惠普、戴尔、联想、苹果等老资格品牌，行业推动力严重不足，创新和更新速度远逊于手机。

不过随着在手机市场顺风顺水的华为和小米的加入，沉闷的PC市场也因为跨界而有了一丝活力。

在经历了两代产品试水之后，华为在2月底的MWC世界移动通讯大会前夕，推出了全球首款全面屏笔记本华为MateBook X Pro，全面屏和隐藏式摄像头的设计要让这款产品充满了看点，更是在业界引起极大的轰动。

谁也不曾想，刚刚进入PC市场不到三年的华为居然在创新上走在其他老牌厂商的前列。

目前，华为MateBook X Pro已经到达新浪数码，我们为您详解它的所有细节。

外观：全金属 苹果范儿

华为MateBook X Pro是华为推出的第三代笔记本产品，MateBook X Pro可以看做是前几代产品的积累和合成。

华为MateBook X Pro

整体来看，华为MateBook X Pro不同于联想、惠普超薄本的碳纤维外壳，而是采用了航空铝全金属外壳，整机很有质感，边框采用CNC钻切工艺，配色拥有深空灰和皓月银两种颜色。

全家福

侧边做了比较宽的凹槽，开合笔记本会更方便。

侧边凹槽设计

华为花瓣Logo出现

A面正中央的华为Logo和Logo下方的HUAWEI字样十分低调，作为华为笔记本第三代的产品，华为花瓣Logo已经设计到了正面外壳上，总之在MateBook X Pro本上你可以看到Mate系列手机的气质。

金属材质机身

轻薄一直都是旗舰商务笔记本追求的重点。华为MateBook X Pro机身厚度为14.6毫米，重量是1.33千克，基本与苹果MacBook Pro 13的14.9毫米厚度和1.37千克重量不相上下。

14.6毫米厚

相比ThinkPad X1 Carbon1.13千克的重量还是要逊色一些。考虑到材质问题，MateBook X Pro毕竟采用的全金属，相比hinkPad X1 Carbon的碳纤维稳定性和手感会更好。至于如何取舍还是看个人喜好了。至少对于男士来说，多这一点点的重量不是什么大问题。

CNC切割工艺

综合外观来看，华为MateBook X Pro简直和苹果MacBook Pro 13就是孪生兄弟，当然，这不是坏事，更不是抄袭，毕竟笔记本的创新空间有限，苹果的工业设计能力也是显而易见的。

如果说去年的MateBook X算是一款向MacBook“致敬”的产品，那么今年的MateBook X Pro在原有基础上进行了很多改进。其实华为并不满足于模仿苹果笔记本的外观，同时也在努力的给产品打上属于自己的标签，比如这次MateBook X Pro有两个最大的噱头——全面屏和隐藏式摄像头。

笔记本进入全面屏时代

电脑在2015年流行起了微边框的设计，而提到微边框笔记本大家马上就会想到戴尔的XPS 13，因为正是XPS 13把笔记本微边框的热度带起来，此后微边框也几乎成了主流轻薄本的标配。

红极一时的戴尔XPS13微边框笔记本

2017年手机全面进入了全面屏时代，千元机也能标配全面屏。在手机市场顺风顺水的华为第一次将笔记本和全面屏结合在一起。

小机身容纳大屏幕

MateBook X Pro所谓的全面屏其实是高达91%的屏占比，这在笔记本领域确实是独树一帜。华为把做手机的设计思维带进了笔记本行业，并且融入的很完美。

作为对比，最新款的戴尔XPS 13微边框屏幕的屏占比为80.7%左右，在智能手机方面三星Galaxy S9也只有82%。可见MateBook X Pro做到91%的屏占比有多么不容易。

91%的屏占比

全面屏带来的好处显而易见，华为MateBook X Pro在如此狭小的空间内容纳了一块将近14英寸大小的屏幕，使用时感觉所有的注意力都在屏幕上，而不是厚重的屏幕边框。这一点在第一眼在看到MateBook X Pro时感觉尤为明显。

华为MateBook X Pro使用了一块13.9英寸的S高清触控屏，屏幕分辨率为3000X2000同微软SurfaceBook一样，屏幕支持10点多点触控操作，色域为100%sRGB，亮度为450尼特。

从实际体验来看，屏幕显示效果非常艳丽，颜色鲜艳字体清晰。450尼特的背光足够亮，同时还有防反射涂层，在阳光在直射下也能看清屏幕上的内容，这对经常在户外办公的商务人士还是非常实用的。

3：2屏幕比例更适合办公

3：2的屏幕相比于16：9的比例看起来会感觉新奇一些，在浏览网页、Office、Photoshop等办公软件的时候，3：2的屏幕能够让内容显示的更加丰富，更加适合办公使用。缺点是看电影是上下黑边比较明显。

最大开合角度只有120度

MateBook X Pro虽然配备了触控屏，但它不是变形本，无法360度旋转，最大开合角度也只有120度，无法在平板模式或帐篷模式下使用，所以触控屏的实用性有限。当然对于大多数用来说，触控屏只能是辅助。

立体声扬声器在机身两侧

华为MateBook X Pro的音效算是个小惊喜，毕竟没有人会对轻薄本的音质有过高的要求，MateBook X Pro两侧配备了立体声扬声器，同时支持杜比全景声2.0调节，与其它小尺寸轻薄本相比，的确有很大优势。很难相信声音是从一台超薄笔记本里发出。

摄像头设计很赞却不好用

如果说MateBook X Pro全面屏是亮点之一的话，那么这个隐藏式的摄像头设计可以算是亮点之二了。一般来说，笔记本摄像头是被忽略的环节，尤其在手机微信大行其道的今天，似乎利用笔记本摄像头进行视频通话已经与这个时代绝缘。

摄像头位于F6和F7之间

MateBook X Pro特别之处在于将摄像头隐藏到了功能按键下方。在F6和F7按键之间，用户按下之后摄像头就会弹出，十分有趣。日常开启非常方便，甚至即使我不需要摄像头时也要没事按上几下……

按压弹起

本来这是一个为了全面屏而妥协的设计，华为却做成了亮点。

实际操作效果

当然，问题也不是没有，摄像头的角度比较固定，无法进行任何微调。这就意味着在窄边框设计的同时，MateBook X Pro的摄像头不像ThinkPad X1 Carbon那样设计在屏幕上方实用。

ThinkPad X1 Carbon摄像头效果

MateBook X Pro摄像头过低

由于MateBook X Pro摄像头角度很低，通常是从下往上对着我们的脸。除非我们距离它远一点，才能避免让自己下巴对着对方。但这样太远的距离又给打字带来了麻烦，显然想要二者兼得并不容易。

指纹解锁二合一电源设计

MateBook X Pro继承了华为指纹解锁二合一电源设计，并对开机速度进行了优化，按压电源的同时会自动进行指纹识别，官方称休眠状态到登录桌面仅需6.6秒，经过实际体验基本与这个数字相符。

指纹解锁二合一电源是个非常好的设计，我始终觉得笔记本产品指纹识别开机远比面部识别或是密码开机要方便的多。

接口：一个U口就是天下

还记得乔布斯从信封中拿出第一代Macbook Air的情景吗？虽然这是一款当时让无数人流口水的产品，但随后人们就发现世界最薄笔记本居然取消了光驱、也没有网口，这在“看片就得用光驱”，“上网就得插网线”的年代难以理解。

乔布斯从信封里拿出第一代Macbook Air

随后笔记本为了瘦身不断精简接口，光驱、网线、VGA、HDMI……后来直到苹果MacBook Pro13连USB接口都给砍了，直接上了4个USB-TYPE C，把这种粗鲁的精简演绎到了极致。

面对笔记本接口简化趋势，更多厂商的解决方案是搭配各种扩展设备，这样固然可以解决一部分问题，但对于绝大多数用户没人真会随着背着一个重量不比笔记本轻多少的扩展设备。所以我一直认为，不过机身有多薄，起码请保留一个传统USB接口，用来外接鼠标还是U盘还是很有必要的。

左侧一对USB-TYPE C和3.5毫米耳机接口

MateBook X Pro接口搭配基本令人满意，一对USB-TYPE C外加一个传统USB接口可以满足用户绝大多数场景下的使用。

右侧一个USB-A接口

详细来看，在机身左侧，集成了3.5毫米耳机接口和一对USB-C接口。一个充电用，另一个则是支持雷电3的数据/显示输出接口。在右侧则是传统的USB-A接口，这对不想花太多钱来更新自己现有USB外设的用户来说的确是一个好消息。

当然也有一些体积更大的产品，比如联想ThinkPad X1 Carbon也配备了USB-A和HDMI输出接口，但综合来看华为MateBook X Pro14.6毫米的厚度上有这样的接口搭配还是令人满意的。

键盘：需要时间适应

MateBook X Pro键盘采用了一体成型的巧克力键盘十分抢眼，键帽足够宽大，按键之间的距离也很合理，初步上手会觉得有点硬，这种感觉跟刚使用12英寸苹果MacBook蝴蝶键盘一样，不过实际上手一段时间适应之后，手感还是不错的。宽大的按键很舒服，误触几率减小，但客观的讲相比ThinkPad X1 Carbon的手感还是要差点意思。

全尺寸键盘

键程略短 手感偏硬

另外2级白色的键盘背光可以满足弱光环境下的使用。如果键盘背光更亮一些会更好，或者来一个第三档亮度。毕竟微软、苹果笔记本键盘的亮度调节都在三级以上。

说到笔记本触控板，苹果MacBook Pro的触控板的体验绝对是领先的，华为MateBook X Pro触控板同苹果MacBook Pro相似，最直观的感觉就是大，触控面积大了，对操作只有积极意义，这点没啥争议。

宽大的一体式触控板

经过实际体验，这款触控板滑动流畅定位准确，结合Win10手势操作，在Windows电脑里体验绝对属上乘。相比ThinkPad X1 Carbon和戴尔XPS 13要好用很多。

配置：主流轻薄本该有的样子

性能上，华为MateBook X Pro也符合主流轻薄本的定位，它搭载了最新的第八代英特尔酷睿i5-8250U和酷睿i7-8550U处理器，比第七代处理器性能提升40%，此外，与很多超级本仅配备集成显卡不同，MateBook X Pro采用英伟达GeForce MX 150显卡，2GB GDDR5独立显存。

华为MateBook X Pro配置

新浪数码评测的是顶配版MateBook X Pro，配备了酷睿i7-8550U处理器，主频为1.8GHz，拥有16GB运行内存和GeForce MX150显卡。

CPU信息

先来看看处理器，酷睿i7 8550U算是高端轻薄本的标配，基于Intel KabyLake Refresh 架构设计，采用14纳米工艺，4核心8线程设计，主频1.8GHz。缓存方面，i7-8550U相比上一代同样翻了一倍，三级缓存从4M上升到了8M。简单粗暴就是性能够用，功耗够低。

CineBench R15跑分

使用CineBench R15软件进行测试，其最终多线程得分为548cb，OpenGL得分为85.26fps。

显卡部分

显卡方面，除了处理器集成的HD620显卡之外，还配备了NVIDIA GeForce MX150独立显卡，拥有2GB GDDR5显存。

3DMARK03得分中规中矩

虽然英特尔处理器集成的520、620、630显卡已经有着相当不错的性能，但是与有着2G显存的独立显卡相比，还是差了点意思。

英雄联盟毫无压力

DOTA2中高画质基本流畅

经过实际测试，运行英雄联盟完全没有压力，DOTA2在1080P全特效下进本可以保持50帧运行，毕竟华为MateBook X Pro不是游戏本，想要愉快的吃鸡或是运行大型游戏不太现实。

固态硬盘测试

硬盘部分预装了512GB的NVMe接口固态硬盘，实用AS SSD软件进行测试，其最终写入速度为431.52MB/S，读取速度是2361.61MB/S，总分为2022分，基本符合预期。

从跑分和游戏测试成绩来看，华为MateBook X Pro与13寸SufaceBook2、ThinkPad X1 Carbon这些同级别产品基本持平。但还是要强调，MateBook X Pro本身并不是为了视频剪辑或游戏设计。

散热：高负荷运转风扇噪音略高

除了全面屏和隐藏式摄像头，MateBook X Pro的整体设计与上代的另一点重大变更在于散热风扇的出现。出风口被设计在了屏幕转轴的下方，通过机身巧妙地设计很好的将进风口和出风口隐藏了起来。

温度变化

如今的英特尔低压处理器都已经第8代了，发热的情况早就已经被控制的很好，加上MX150显卡发热量并不大，所以对于MateBook X Pro散热还是比较乐观的。

中度使用1小时后各位置温度分布图

在轻度使用时，仔细感觉只有一点点风，影响不大。但在CPU满载到80%到90%的状态下，温度基本控制在60度左右，不过风扇有明显的噪音，尚在可接受的范围内。

续航：轻松10小时没问题

很多轻薄记本由于受到机身体积的限制，电池容量普遍不大，而MateBook X Pro在紧凑的结构设计中，搭载了57.4Wh大容量电池。支持65W USB Type-C充电。

实际测试中，我将电源模式调整为平衡、屏幕亮度为75%、音量为30%、保持WiFi网络连接，开启聊天工具，在线播放1080P视频，使用Word等软件进行简单办公。在满电状态下，1个小时30分钟后电量剩余87%。由此估算，在中度使用的状况下续航时间为9.5小时左右。如果在轻度使用下，续航时间还会延长。

总结：

手机厂商做笔记本到底靠不靠谱？无论华为还是小米，最终想要撬动传统PC市场的杠杆，产品才是硬道理。

作为PC市场的新军，华为的前两代产品更多的是在模仿、试水，到了今天的MateBook X Pro，可以明显看到华为力图要打造属于真正有华为烙印的产品。

于是，全面屏、隐藏式摄像头，这些老牌PC厂商不曾有的创新，华为一个后来者全部做到了。归根结底，拥有手机研发底蕴的华为，把各种在手机上省空间，高集成的工艺拿到笔记本上来是最合适不过的。

当然，MateBook X Pro也不尽完美，比如隐藏式摄像头好看却不好用，散热和风扇的噪音还可以控制的更好，键盘手感也需要提升。

尽管如此，华为MateBook X Pro已经可以同戴尔XPS、ThinkPad X1 Carbon、13寸SurfaceBook2这些同类竞争对手掰掰手腕了。

如果国行价格控制得力，MateBook X Pro足以让很多用户在它与传统笔记本品牌的产品中纠结一番了。