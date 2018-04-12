八代酷睿+144Hz电竞屏 雷神新911黑幽灵游戏本评测

本文来自泡泡网

911系列游戏本是雷神笔记本创立之初一直延续到现在的产品线。过去曾经为我们带来过很多经典产品。伴随着第八代标压处理器的发布，雷神也推出了自己的新一代游戏本产品线。其中911系列也迎来了最新的成员——新911黑幽灵。

配置：八代酷睿i7+GTX 1060+144Hz电竞屏

我们拿到的新911黑幽灵是高配版本，采用最新发布的酷睿i7-8750H 6核心12线程处理器。搭配16GB双通道内存。256GB的NVME固态硬盘，1TB的机械硬盘。使用6GB显存的GTX 1060显卡。屏幕方面则搭载了一块15.6英寸的IPS 144Hz刷新率电竞屏。目前京东首发价8999元。而低配版本则在这个基础上，内存缩减为8GB单通道，屏幕更换为60Hz刷新率版本，首发价7999元。

外观细节：做工超出预期

机身A面采用了拉丝处理的金属面板，两侧布置了蓝色的装饰条和十分具有战斗机风格的棱线。正中间是有着蓝色背光的雷神LOGO。金属的表面处理上采用了全新的阳极氧化工艺，铝合金表面氧化层的存在保证了颜色的牢固性，可以有效应对磨损。

新911黑幽灵采用了一块15.6英寸的全高清IPS屏幕，刷新率高达144Hz。我们使用红蜘蛛校色仪进行了测试：

根据我们的测试结果，这块屏幕的sRGB色域覆盖达到了97%，NTSC色域覆盖也在70%以上，颜色表现十分不错。

厚度方面整机厚度约25mm，在同级别动辄30mm的游戏本中绝对算是个不错的数据。

来到新911黑幽灵的C面。笔者第一次在发布会上见到它就被C面的做工所惊艳。首先是极其精致的细节处理，无论是表面的拉丝效果、还是对缝隙的把控，都已经达到了国际大厂高端机的水准。另外即使略微用力按压也几乎不能感觉到任何的形变，给人的感觉就是异常扎实坚固。

新911黑幽灵使用了天面印刷的三分区RGB背光键盘，可以支持1677万色灯光调节。键程适中，反馈力度偏软。

电源按钮位于转轴正中，开机状态有蓝色灯光亮起。

触摸板采用金属拉丝处理看起来颜值相当高，但是拉丝的表面处理对触摸手感还是有一些负面作用，不过还好，游戏本用户使用触摸板的几率比较有限。

右侧接口依次是一个SD读卡器，Type-C USB3.1 Gen2，MiniDP 1.3，USB3.1 Gen1，HDMI 2.0，以及RJ45千兆网口。

911黑幽灵一共拥有三个出风口，一个布置在机身左侧，两个位于转轴处。机身左侧还布置了包括两个USB3.1 Gen1接口和二合一3.5mm音频接口。电源指示灯以及供电口都位于这一侧。

机身底部布置了大面积的进风格栅，可以为散热模组提供足够的进风量。

新911黑幽灵采用了双扬声器+低音炮的2.1声道组合，并通过了创新Sound Blaster Cinema 3音效认证。实际体验中可以感受到音质水准十分不错，在低音炮加持下，低音非常浑厚震撼。

重量方面裸机约2.58kg，在15.6英寸游戏本中属于正常水平。

内部结构

从内部细节来看，再次印证了我们前文对于做工的评价，十分的整洁而规整，除此之外主板的做工用料也相当不错。 热管布局比较另类，只看芯片接触的话可以算是2+2的配置。GPU部分使用两根8mm直径热管，对于GTX 1060这个级别的显卡还是足够的。

具体配件型号方面：SSD采用的是来自三星的PM961 256GB版。无线网卡则使用了Intel目前的高端产品AC-9560。最大速度1.73Gbps，并集成蓝牙5.0。是目前我们能见到的最强无线网卡之一。内存选择三星的DDR4 2400产品，而机械硬盘则为希捷酷鱼1T。这些配置都有可能依批次而有所变化。

CPU性能测试

新911黑幽灵使用了最新的第八代标压酷睿处理器——酷睿i7-8750H，拥有6核心12线程，默认频率2.2GHz，最高睿频达到4.1GHz。

我们使用CineBench R15对CPU性能进行测试。结果如下：

多线程得分达到了惊人的1125cb，不仅远高于酷睿i7-7700HQ 750分左右的成绩，也高于我们之前测试过的同款处理器1071分成绩。根据雷神官方给出的描述，他们使用了高达180W的适配器，并通过强化供电模块，可以为CPU提供最高90W的瞬间功率。所以在CPU性能方面也就有一定的优势。

显卡性能测试

显卡方面使用的是NVIDIA的主流游戏显卡GTX 1060，显存容量达到6GB。

从GPU-Z的显示来看，这颗GTX 1060 6G的默认频率1405MHz，最高Boost频率达到1671MHz。

在3DMark Firestrike测试中，显卡得分高达11368，性能表现十分强劲。在1080P下应对主流单机游戏没有任何问题。

SSD性能测试

前文我们说过，新911黑幽灵使用了一条来自三星的PM961固态硬盘，PCI-E总线支持NVME协议。

持续读写和4K读写成绩都是目前主流高性能SSD的主流水准，由于PM961已经几乎成了大多数游戏本的标配，这里就不多说了。

游戏实测：吃鸡无压力

从实际游戏测试来看，搭载了第八代酷睿i7处理器和GTX 1060显卡的新911黑幽灵在基本上可以在高画质运行目前大多数主流大作。其中高画质《绝地求生》平均帧率达到73FPS左右，全程没有出现掉帧和卡顿现象。而《守望先锋》在最高画质下设置100%渲染，帧率甚至可以达到130FPS以上，与144Hz高刷新屏幕搭配起来可以获得极佳的电竞体验。

散热效能表现

既然性能上令人满意，那么散热是否同样给力呢？我们使用AIDA64进行了半小时的烤机测试。

最高温度出现在出风口处，其次是键盘中部，温度达到了51℃。触摸会感到明显比较热。不过游戏常用的WASD按键和掌托部分温度并不高。烤机测试中CPU和显卡均没有出现明显的降频情况。

总结

雷神新911黑幽灵给笔者的印象非常不错，首先是简洁大方的外观设计相比前代产品有着显著的进步。再有就是肉眼可见的良好做工，一定程度上改变了笔者对于国产游戏本做工水准的固有印象。目前搭载16GB双通道内存和144Hz屏幕的顶配版京东预售价仅8999元，性价比很有竞争力。