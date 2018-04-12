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黑色机甲全能电竞 机械革命深海泰坦X8Ti评测

黑色机甲全能电竞 机械革命深海泰坦X8Ti评测
2018年04月12日 07:49 中关村在线
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　　外观延续依旧霸气出众

　　从机械革命发布第一款游戏本X5到去年大热的X7Ti，能够看到机械革命的产品已经进入成熟期，并且形成了独特的产品特性。事实上越成熟的产品在更新换代的难度上更大，因为成熟意味着完善，完善也就意味着很难再有提升。当笔者刚刚看到机械革命深海泰坦X8Ti（后简称机械革命X8Ti）的时候，确实以为这一代只是复制X7Ti的成功。但真正上手的时候才发现，机械革命X8Ti并没有想象的那么简单，可以说这是一款意义重大的性能双烤型游戏本。

　　为何这么说，笔者会在文章中详细介绍。下面先从机械革命X8Ti的外观开始说起。

　　机械革命X8Ti的外观可以看作是X7Ti-S的升级版，尤其是A面设计几乎如出一辙。不过仔细观察后会发现，两者在很多细节方面的差别还是蛮大的，基本可以断定机械革命X8Ti采用的是最新的模具。

机械革命X8Ti机械革命X8Ti

　　机械革命X8Ti的A面最具有产品辨识度。其采用了金属材质，颜色为黑色，品牌Logo与两侧开口为金色，黑金气质确实比其他游戏本产品有着更为明显的辨识度。整个A面金属部分采用了竖向拉丝纹理处理，四周处理更为圆润。而且A面为立体设计，两侧高且有一定倾角，让产品在视觉上更加丰满。值得一提的是，Logo和两侧开口都有灯光效果，开机之后信仰满满。

A面设计A面设计

　　C面同样为金属材质，而且边缘延伸至接口下方。边缘处同样采用了圆润的过渡，握持感上要好很多。整个C面设计延续传统，拉丝处理保证观感，键盘上方左侧为产品Logo，右侧为开机键和强冷键。每个按键四周都有装饰，其中开机键和强冷键还有红色灯光提示。

C面设计C面设计

　　另外，机械革命X8Ti的四周值得说一下。首先是散热出风口，上一代产品都是底部进风后侧双出风，而机械革命X8Ti则升级为四出风口设计，即后双出风加上两侧出风。因为右侧也有出风口，而操作鼠标的手多半会在这个区域，因此深海泰坦X8Ti还比较人性化的把右侧出风口朝向往后扭转了30°左右，这样一来即便是高负载运行，热风也不会吹到手上。这样设计能够提高整机的散热能力，具体散热表现如何，笔者会在后面进行极限测试；其次是前方有灯条设计，而且此处的灯光可以进行调整。另外Logo也位于中央位置，开机后的灯光效果十分不错。

前方的灯条前方的灯条

　　单纯从外观来看，机械革命X8Ti的设计依旧延续家族传统，品牌辨识度非常高。而且在细节部分，机械革命X8Ti显得更加成熟完善了。边缘的圆润处理、四个出风口等变化说明这款产品在进一步完善的同时，也思考了如何将设计与提升进行融合。这是一个成熟品牌所体现出的设计素养。

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