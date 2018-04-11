戴尔回应吃鸡外挂事件：游戏作弊可耻 检讨自身行为

戴尔官方声明

新浪数码讯 4月11日下午消息，戴尔中国官方微博针对上周戴尔春节发布会利用外挂宣传自己产品产品事件进行回复。戴尔表示：这类行为是所有玩家深恶痛绝的行为，戴尔也深刻意识到了这类行为的不妥。

事件回顾：

在北京举办了第八代处理器新品发布会上，戴尔发言人Sally的一些关于PUBG插件的言论引起了较大的争议。

发布会现场

发言人称中国用户是如何利用“插件”来成为世界上最有创造性和统治力的玩家。比如说，跑得比其他人更快，或者一次性炸飞10辆载具，这些操作都可以让玩家们使用第八代处理器来实现。“运行更多的插件以吃到更多的鸡”，玩家们之所以能运行如此多的“插件”还要归功于第八代戴尔系统给用户带来的便利。

她身后播放着一个充满着PUBG作弊镜头的集锦，每隔几秒视频中就会出现戴尔的新款游戏笔记本，而Sally也称玩家应该购买戴尔的产品，因为他们可以更好的运行多款“插件”。

外媒点评：戴尔此举无疑告诉玩家可以无视蓝洞的服务条款，为了胜利肆无忌惮的使用外挂。

以下为戴尔官方声明全文：

上周在戴尔产品发布会上，我们在进行产品和游戏关联展示时，引用了不恰当的辅助游戏画面作为示例。这类行为是所有游戏玩家深恶痛绝的行为，我们深刻意识到这是个不妥的做法。

多年来，戴尔与众多电竞团队保持亲密合作关系，致力于为全球玩家提供更好的竞技体验。戴尔自始至终坚持并主张电子竞技的公平竞争，坚决反对玩家将竞技优势中的技巧运用到作弊配置及脚本中。我们为传达不当的信息深表歉意，并在此声明谴责任何滥用技术力量的不当行为。