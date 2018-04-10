不插电使用是笔记本电脑设计的初衷，不插电之前总要先插电充电。续航和充电是笔记本实际使用中一体两面的指标，同样非常重要。清明节前，ZOL笔记本已经发布了13英寸核芯显卡主流常规形态轻薄本的续航横评的综述部分，今天我们来继续横评系列话题之充电篇。

充满电要多久？13英寸核显本续航测试后继

本次测试针对13英寸常规形态、携带GT2等级核芯显卡、重量控制在1.3千克以内的轻薄类型笔记本。具体测试中，除了YOGA 730代表下一阶段二合一本意外加入外，我们选择的型号是联想ideapad 720S、戴尔XPS 13 9570、惠普Spectre 13、宏碁Swift 5 13以及三星Notebook 9最新版。相关详细续航测试内容，请移步关注《我们要的是公平 13英寸核显本综合续航测试》。

六大品牌测试信息

本次测试统一在室温22摄氏度环境内执行，所有笔记本使用自带操作系统和原生驱动（惠普送测款为国际版英文系统，覆盖安装以Windows 10 1709 2月版中文系统）。在测试开始前，我们删除或卸载了各大品牌可能影响续航的定制化电源管理系统，如联想电脑管家等，所有测试都使用Windows 10 默认电源设置选项来达成。由于测试笔记本屏幕的亮度不同，我们无法制定固定亮度，测试过程中所有对象机的亮度都被固定在75%，不论是否开启节能模式。

此环节测试方案细节：

1：Windows 10 电源管理平衡模式，电池滑块选择更好的性能。

2：取消自动关闭屏幕和自动休眠设定，确保避免自动熄屏，开启WLan。

3：取消屏幕亮度自动调节，固定亮度为75%。取消电池电量低于20%后开启节电模式的默认选项。

我们在上面的测试条件下，记录测试六款笔记本从0到100充电的时间速率，统计出来结果，同笔记本固有的电池容量和续航时间对比，可以得出比较有意思的结论。

六款笔记本最长续航时间

对比可知，联想ideapad 720S 充电最慢，耗电最快，在目前BIOS下表现不佳；YOGA 730相比之下充电速度相对较快，续航时间较长，在电池容量相近的情况下更能反映出联想国际大厂的设计实力。

充电实际测试时间

戴尔XPS 13 在续航测试中表现惊人，但充电速度没有惊喜，同比他电池容量大一半的三星Notebook 9基本相当。惠普Spectre 13 续航表现不佳，但得益于容量较小的电池，充电速度名列前茅。综合表现失分最多的，应该是宏碁Swift 5 13，续航时间差强人意，最小的电池容量却换来数一数二长的充电时间。

总的来说，当结合电池容量观察时，我们会发现，三星NoteBook 9的表现最为优秀，虽然充电时间绝对值较大，但实际单位时间充电速率很高。XPS 13 较大的电池容量也能在充电和续航之间取得平衡，YOGA 730 不如XPS 13 但仍然有较强的实力。

联想ideapad 720S 外观

惠普Spectre 13 轻薄本

三星Notebook 9外观

戴尔XPS 13 9370

联想YOGA 730

宏碁Swift 5

客观上说，笔记本也已经开始部分普及快充协议，认真研究笔记本充电器是很有必要的，本站即将在5月开始进行的《13英寸独显轻薄本横评》中将为您详细解读充电器、充电协议等概念与笔记本充电的理论情况，敬请期待。