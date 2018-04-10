新浪数码> 笔记本> 评测 > 正文

充满电要多久？13英寸核显本续航测试后继

充满电要多久？13英寸核显本续航测试后继
2018年04月10日 07:29 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　不插电使用是笔记本电脑设计的初衷，不插电之前总要先插电充电。续航和充电是笔记本实际使用中一体两面的指标，同样非常重要。清明节前，ZOL笔记本已经发布了13英寸核芯显卡主流常规形态轻薄本的续航横评的综述部分，今天我们来继续横评系列话题之充电篇。

充满电要多久？13英寸核显本续航测试后继充满电要多久？13英寸核显本续航测试后继

　　本次测试针对13英寸常规形态、携带GT2等级核芯显卡、重量控制在1.3千克以内的轻薄类型笔记本。具体测试中，除了YOGA 730代表下一阶段二合一本意外加入外，我们选择的型号是联想ideapad 720S、戴尔XPS 13 9570、惠普Spectre 13、宏碁Swift 5 13以及三星Notebook 9最新版。相关详细续航测试内容，请移步关注《我们要的是公平 13英寸核显本综合续航测试》。

六大品牌测试信息六大品牌测试信息

　　本次测试统一在室温22摄氏度环境内执行，所有笔记本使用自带操作系统和原生驱动（惠普送测款为国际版英文系统，覆盖安装以Windows 10 1709 2月版中文系统）。在测试开始前，我们删除或卸载了各大品牌可能影响续航的定制化电源管理系统，如联想电脑管家等，所有测试都使用Windows 10 默认电源设置选项来达成。由于测试笔记本屏幕的亮度不同，我们无法制定固定亮度，测试过程中所有对象机的亮度都被固定在75%，不论是否开启节能模式。

　　此环节测试方案细节：

　　1：Windows 10 电源管理平衡模式，电池滑块选择更好的性能。

　　2：取消自动关闭屏幕和自动休眠设定，确保避免自动熄屏，开启WLan。

　　3：取消屏幕亮度自动调节，固定亮度为75%。取消电池电量低于20%后开启节电模式的默认选项。     

　　我们在上面的测试条件下，记录测试六款笔记本从0到100充电的时间速率，统计出来结果，同笔记本固有的电池容量和续航时间对比，可以得出比较有意思的结论。

六款笔记本最长续航时间六款笔记本最长续航时间

　　对比可知，联想ideapad 720S 充电最慢，耗电最快，在目前BIOS下表现不佳；YOGA 730相比之下充电速度相对较快，续航时间较长，在电池容量相近的情况下更能反映出联想国际大厂的设计实力。

充电实际测试时间充电实际测试时间

　　戴尔XPS 13 在续航测试中表现惊人，但充电速度没有惊喜，同比他电池容量大一半的三星Notebook 9基本相当。惠普Spectre 13 续航表现不佳，但得益于容量较小的电池，充电速度名列前茅。综合表现失分最多的，应该是宏碁Swift 5 13，续航时间差强人意，最小的电池容量却换来数一数二长的充电时间。

　　总的来说，当结合电池容量观察时，我们会发现，三星NoteBook 9的表现最为优秀，虽然充电时间绝对值较大，但实际单位时间充电速率很高。XPS 13 较大的电池容量也能在充电和续航之间取得平衡，YOGA 730 不如XPS 13 但仍然有较强的实力。

联想ideapad 720S 外观联想ideapad 720S 外观
惠普Spectre 13 轻薄本惠普Spectre 13 轻薄本
三星Notebook 9外观三星Notebook 9外观
戴尔XPS 13 9370戴尔XPS 13 9370
联想YOGA 730联想YOGA 730
宏碁Swift 5宏碁Swift 5

　　客观上说，笔记本也已经开始部分普及快充协议，认真研究笔记本充电器是很有必要的，本站即将在5月开始进行的《13英寸独显轻薄本横评》中将为您详细解读充电器、充电协议等概念与笔记本充电的理论情况，敬请期待。  

续航轻薄本测试
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有