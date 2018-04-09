精致全能轻薄新品 华硕灵耀S4100VN评测

在轻薄本产品高速发展的今天，市场上可供选择的精品可谓是目不暇接，一台新品想要在众多竞品之中脱颖而出想想都很难。我们今天要评测的是一款由华硕带来的14英寸轻薄新品──华硕灵耀S4100VN（以下简称S4100VN），那么这款定位于主流消费级的产品有何过人之处？下面我们就从开箱说起。

S4100VN的包装盒与其它灵耀系列笔记本是相同的设计风格，“享耀无边界”的宣传语表明这是一款窄边框笔记本产品。

包装盒

华硕灵耀系列笔记本产品的代言人是赵丽颖，从气质上来说代言人与灵耀系列新潮时尚的定位十分相称，对于年轻消费者显然更具吸引力。

打开包装盒

打开包装盒，可以看到盖子里的纸板上印着“IN SEARCH OF INCREDIBLE“标语，华硕在笔记本的设计上确实在寻求惊艳与卓越。盒子内部则放着机器本体以及配件，我们下面取出白色无纺布袋中的机器。

机身A面

S4100VN的外观整体造型保持了华硕一贯的设计思路，圆润的边角加上金属拉丝质感浓厚的风格带来了颇高的辨识度。S4100VN的A面色调主要是银色，但在特定光线角度下会有粉红色的感觉。

机身C面

C面的造型也很圆润，各个棱角与键盘的键帽都是弧形边缘，很有一致性。S4100VN的键盘手感较好，确认感与键程表现都没有问题，触控板表面的手感很顺滑，但两个隐藏左右键的手感偏软，使用触控板时要注意按压力度防止误按。

机身左侧

接口方面，S4100VN的左侧设置了电源接口、USB3.0接口、HDMI接口、USB Type-C接口以及3.5mm耳机麦克风二合一接口。

机身右侧

而机身右侧则带有一个SD读卡器接口和两个USB2.0接口，左侧还有两个状态指示灯，十分贴心。目前轻薄本产品普遍取消掉了USB Type-A接口以及读卡器、HDMI等功能接口，转而通过USB Type-C或是雷电接口来接驳扩展坞使用。对于用户来讲扩展坞毕竟累赘，而且好的扩展坞也是一笔不菲的开销，机身能够直接提供足够的接口肯定是最为方便的。在这个方面，S4100VN能够提供标准HDMI、SD读卡器以及多达三个USB Type-A接口，这绝对是一个亮点。

说完机身，我们下面来看一下S4100VN的硬件配置情况。

硬件配置情况

我们拿到的这款是高配i7版本，作为一款14英寸屏幕的笔记本产品，S4100VN除了搭载四核i7-8550U处理器与8GB DDR4内存外，还拥有MX150 2GB显存独显和128GB固态硬盘+1TB机械硬盘。这个配置水平在目前同类产品中是不多见的，尤其是现在想找到一台带有2.5英寸机械硬盘位的轻薄本很不容易。

硬件测试结果

具体性能表现方面，我们使用Cinebench R15对CPU进行测试，161cb的单线程分数与651cb的多线程分数表现优良，在所有相似配置的产品中处在较高的位置。而硬盘方面，S4100VN所搭载的这块闪迪SATA通道固态硬盘表现比较一般，对于日常的使用来讲问题不大。而在PCMARK10的Extended模式中，2882分的表现还是比较优秀的，这主要得益于独显对于图形性能的提升。

温度与续航表现

最后来看一下温度与续航表现。S4100VN在双拷状态下表现较为特别，拷机伊始CPU主频保持在2.8GHz左右的高位上，核心温度会上升至87度，显卡的温度也同样达到80度，这个表现对于轻薄本产品来说还是不错的。但是在几十秒后，CPU受功耗墙限制，主频下降至1.9GHz，CPU温度最终保持在68度附近，显卡65度附近，整体来讲表现良好。

而续航方面S4100VN的表现中规中矩，3小时整的PCMARK8测试结果在同类产品中处在中等水平，。不过用户合理降低屏幕亮度并选择节能模式运行的话S4100VN的续航会有较为明显的提升，并且这款产品支持快充，充电速度较快，即使只有短暂的时间可以进行充电，S4100VN也可以快速恢复电量。

评测总结：通过以上的评测内容大家可以了解到，定位于主流消费级的灵耀S4100VN在众多竞品中具有颇高的竞争力，它不仅拥有丰富的机身接口，还加入了大容量机械硬盘与独显，各方面表现更加均衡，显然是一款十分值得考虑选购的优秀产品。