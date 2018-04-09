钱花了竟然不是最爽的?万元轻薄本避坑指南

本文来自太平洋电脑网

随着科技的发展，笔记本产品线也做得越来越细化，来满足不同领域用户专业化的需求。轻薄本拥有超长的续航时间、极其轻便的身形和高贵奢华的颜值，非常适合出差旅行、家用办公，所以近些年各大PC厂商的轻薄本出货量也非常可观。今天我们们就精选几款各大厂商2017年最新推出的轻薄本，从它们的外观、性能、操作体验上给大家做个对比，看看谁家做得轻薄本更胜一筹。

首先先来介绍一下，我们选择的产品到底是那几款轻薄本，它们分别是戴尔S13、惠普Spectre 、华硕灵耀U4100U、联想Yoga 920、宏碁蜂鸟Swift 5。为了能保持评测的客观性，我们尽可能保持它们配置相同，下表就是这几款轻薄本的基本信息。

硬件基本参数 型号 戴尔XPS 13 惠普Spectre x360 联想Yoga 920 华硕灵耀 U3100U 宏碁蜂鸟Swift 5 处理器型号 Intel Core i7-8550U Intel Core i7-8550U Intel Core i7-8550U Intel Core i7-8550U Intel Core i7-8550U 主频 1.8GHz 1.8GHz 1.8GHz 1.8GHz 1.8GHz 显卡 Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620 内存 16GB 8GB 8GB 8GB 8GB 硬盘 1TB SSD 512GB SSD 1TB SSD 256GB SSD 512GB SSD 价格 15999元 14999元 16999元 28888元 9299元

一、熟悉一下每个轻薄本的最大特点

1、戴尔XPS13

提起戴尔XPS系列，大家感觉可能很陌生。现在很多轻薄本都往窄边框方向发展，而且戴尔XPS系列早在2015年就开始探索窄边款了。而2017款的戴尔XPS 13在诸多细节上边也做了改进和提升，这款轻薄本不光拥有窄边框，而且在性能方面也有所提升，并且翻转角度可达360度，显示屏支持多点触控，宛如一台二合一笔记本。

2、惠普Spectre x360

惠普Spectre系列的主打方向为高端轻薄本，它在性能和颜值上都做到了极致。这款笔记本不仅有着优雅精致的外观和轻便的使用体验，可以360翻转的机身更是最大程度上保障了对环境的适应，让轻薄本也能成为生产力工具。

3、华硕灵耀U3100U

华硕灵耀系列一直以典雅、时尚、精细的工业设计而著称，华硕灵耀U3100U更拥有靓丽的颜值，机身外壳采用华硕经典的同心圆发丝纹工艺，在光线照射下熠熠生辉，充分彰显典雅精致，让人爱不释手。机身材质采用了更轻便更坚固的铝合金，增强机身的一体性与坚固程度的同时，触感更顺滑，凸显高端质感，深受众多商务人士的喜爱。

4、联想Yoga 920

Yoga系列也是联想旗下著名的生产线，以小巧、时尚、精致而著称。同YOGA系旗舰产品一样，YOGA 920不仅完美的继承了YOGA系列的经典，而且机身还选择了的是航空级优质铝合金，并采用简约的流线设计风格再加上金属喷砂处理，让机身的质感提升了很多。

5、宏碁蜂鸟Swift 5

宏碁蜂鸟Swift5不仅延续了蜂鸟系列向来以极度纤薄、极其方便的设计理念，而且在这台电脑也融合了创新元素。这款宏碁蜂鸟Swift5最大的卖点就是它的设计材料，它采用的是镁锂合金制作而成，它的重量约为铝合金的四分之一，但是却富有陶瓷质感，是生产轻薄本的优选材料，将这种材料应用在笔记本上，也十分有开创性。

二、便携性才是第一要务

作为轻薄本，便携性实肯定是它最重要的卖点。如果一个笔记本巨大而厚重，那它肯定就不在本次评测的候选之列了。这次我们用了电子秤和游标卡尺来对这几款轻薄本的重量和厚度进行了精确的测试。

其中戴尔XPS 13的重量为1.21kg，惠普Spectre 13的重量为1.26千克，联想yoga 920的重量为1.24kg，华硕U3100的重量为1.2kg，而宏碁蜂鸟Swift 5的重量为0.97kg。整体来说，宏碁蜂鸟Swift 5在重量上最具优势，其他几款轻薄本的重量都不相上下。宏碁蜂鸟Swift 5之所以更轻，这主要是因为它的机身采用的是镁锂合金的材质，密度相对较小，而其他的几款轻薄本大多数都是采用的铝合金材质。

接下来我们在看一下这几款轻薄本的厚度，为了保障数据公正可靠，我们取了至厚处的两个值。其中戴尔XPS 13的厚度11.6m，而惠普Spectre x360的厚度为13.6mm，联想Yoga 920的厚度为13.9mm，华硕灵耀U3100U的厚度也是13.9mm，宏碁蜂鸟Swift 5的厚度则是14.9mm。从以上的数据来看，最薄的是戴尔XPS 13，而宏碁蜂鸟Swift 5最厚。这几款笔记本的厚度相差最大的也只是3mm，肉眼基本感觉不到。同时我们还得出了一个结论，就是笔记本的厚度和重量并不一定成正比。

综上所述，戴尔XPS 13和宏碁蜂鸟Swift 5在便携性还是比较占优势的。

三、屏幕素质也很重要

轻薄本除了拥有便捷的身形之外，一般屏幕设计也是巧夺天工。现如今，窄边款设计已然是大势所趋。除此之外，轻薄本屏幕的其他设计也是愈加优化、更加走心。今天我们就从屏幕的尺寸、分辨率、边款宽度、色域等诸多方面给大家做一个对比，看看哪款笔记本的屏幕素质最好。

屏幕基本参数 型号 戴尔XPS 13 惠普Spectre X360 联想Yoga 920 华硕灵耀 U3100U 宏碁蜂鸟Swift 5 屏幕尺寸 13.3英寸 13.3英寸 13.3英寸 13.3英寸 13.3英寸 最大支持分辨率 3840×2160 1920×1080 3840×2160 1920×1080 1920×1080 材质 IPS IPS IPS IPS IPS 是否支持触控 是 是 是 否 是 边框宽度 4mm 5.3mm 4.95mm 6.8mm 7.2mm

从上述表中可以知道，戴尔XPS 13和联想Yoga 920的屏幕分辨率比较高，已经达到了4K水平。除了华硕U3100U，其他笔记本的屏幕都支持多点触控。而戴尔XPS 13做窄边框屏幕比较早的，所以它的边款已经到了4mm，算是窄边框笔记本中佼佼者了。

四、谁的拓展借口设计得更合理

笔记本做得越轻薄，就意味着很多的部件也要跟着牺牲，就拿笔记本的拓展接口来说，虽然Type-C已经越来越普及，但是它的兼容性要有待提高，毕竟很多人还是不习惯拿着一堆转接线到处走来走去。接下来我们就来对比一下这几款机型，看看保持轻薄的身形前提下，谁的拓展接口设计的更加合理。

作为这几款轻薄本里最轻薄的身形，戴尔XPS 13为用户提供了3个Type-C接口、1个SD卡槽、1个3.5mm接口。

而惠普Spectre x360的接口保留的相对较全，它为用户提供了2个Type-C接口、1个USB3.0接口、1个SD卡槽和1个3.5mm接口。

而联想Yoga 920则提供了2个Type-C接口、1个USB3.0接口和1个3.5mm接口，但没有保留SD卡槽。

华硕灵耀U3100U拥有1个Type-C接口、2个USB3.0接口、1个HDMI接口、1个SD卡槽和1个3.5mm接口。

最后我们再来看一下宏碁蜂鸟Swift 5的拓展接口，它拥有1个Type-C接口、1个HDMI接口、1个3.5mm耳机接口和2个USB3.0接口。

整台来说，这几款在拓展性方面都能满足大家的日常需求，只有戴尔XPS 13没有保留常用USB接口，但是想要拥有极致轻薄的机身，就必须在有些方面做点牺牲，这一点也无可厚非。另外还有一点，就是这几款笔记本都配备了Type-C接口，而且比常规的USB接口数量也要多，可见这是一种发展趋势。希望以后外接设备也尽快普及Type-C接口，这样用户就不用老拿着转接线了。

五、先了解一下它们的基本配置

我们选择的这几款轻薄本全部都是搭载的Intel Core i7-8550U处理器，以下的评测都是以这个处理器为标准来展开的，接下来我们就通过CPU-Z这款软件，了解一下Intel Core i7-8550U处理器的具体参数。

从图中我们可以看出，Intel Core i7-8550U处理器拥有4核心8线程，工作主频为1.80GHz，热设计功耗为15W，三级缓存为8MB，采用的是14纳米的制作工艺，架构是Kaby Lake。另外，这几台轻薄本搭载的都是Intel UHD Graphics 620的核心显卡。

Intel Core i7-8550U处理器参数

Intel UHD Graphics 620核心显卡参数

六、CINEBENCH R15跑分测试

CINEBENCH R15是一款专门测试计算机处理能的软件，它通过渲染一张高精度的图片，最后给出处理器的综合得分和排名。我们用这款测试了每台机器的处理器，看看谁最能把Intel Core i7-8550U的性能发挥到最好。

在CINEBENCH R15的跑分中：戴尔XPS13多核处理能力的分数为582cb，但核处理能得分为155cb；惠普Spectre X360多核多核处理能力的分数为497cb，单核处理能得分为136分cb；华硕U3100U的多核处理能力的分数为331cb，单核处理能得分为141分cb；联想Yoga 920的多核处理能力的分数为485cb，单核处理能得分为132分cb；宏碁蜂鸟Swift 5的多核处理能力的分数为465cb，单核处理能得分为138分cb。

总体来说，这几台轻薄本的处理器性能相差不多，没有一款产品占有明显优势，也从侧面以证明，Intel Core i7-8550U处理器的整体水平就是这样。

七、3DMark图形能力测试

3DMark是一款专门测试计算机显卡的软件，针对不同的机型，它拥有不同的测试模式，我们本次测试选择的模式Sky Diver，这个模式主要针对的是中端手提电脑，比较适合我们这几款机型。

从测试可知，戴尔XPS 13的分数为4936分，惠普X360的分数为3574，联想Yoga 920的分数为4087，华硕U3100U的分数为3879分，宏碁蜂鸟Swift 5的分数为4142分。

总体来说，这几台轻薄本显卡性能分数平均分数在4000分左右，戴尔XPS 13在这几款产品了算是成绩比较突出的。值得一提的是，轻薄本一般多用于影音娱乐、出差旅行，很少运行高负载程序，这样分数一般都可以满足日常所需。

八、PCMark 10综合能测试

PCMark 10是一款测试计算机综合性能的软件，它针对计算机的存储、计算、网页浏览、图像处理、游戏等方面进行测试，最后给出一个分数，可以从侧面反映出计算机的综合性能。

从测试可知，戴尔XPS 13的分数为3598分，惠普X360的分数为3567分，联想Yoga 920的分数为3552分，华硕U3100U的分数为3542分，宏碁蜂鸟Swift 5的分数为3356分。

从测试结果来看，这几台轻薄本的PCMark 10的跑分全都在3500分左右，也就是这几台轻薄本处理的日常事务的综合能力相差无几。所以用户如果想要从这几台轻薄本选择产品的话，需要再从其他方面多家考量。

九、续航能力测试

很多用户购买轻薄本，有一个很大的考量，就是它的续航比其他类型的笔记本更强，非常适合旅行出差。我们对检测了每台笔记本的续航，分别做了测试。

PCMark 8这个软件中有一个专门测试笔记本电脑续航的功能，为了保持测试结果比较公正，我们将所有的测试机型亮度都开到最大，并且不开任何其他程序，看看哪一款轻薄本续航能力最长。

根据测试数据可知，戴尔XPS 13的测试结果为4小时18分，惠普Spectre X360则为4小时23分钟，联想Yoga 920的测试结果为2小19分钟，华硕U3100U是2小时50分钟，宏碁蜂鸟Swift 5的成绩则是2小时45分钟。

从测试结果来看，戴尔XPS 13和惠普Spectre X360在续航方面比较占优势，这与电池使用期限和使用容量都有很大关系。

十、硬盘读写速度测试

固态硬盘现在已经是轻薄本标配，我们在硬盘读写速度测试过程中，取了连续读取速度和连续写入速度两个值，比较哪款轻薄本的硬盘性能最好。这几台参与评测轻薄本大多数都是顶配，所以硬盘容量大都是512GB和1TB的。

我们在测试针对每台笔记本的硬盘进行了连续读取、随机读取、响应速度等方面进行了专项测试，最后给出一个综合得分，为了让大家更简约直观的观察数据，我们在统计图中呈现的硬盘读写的综合分数。

从测试结果可知，戴尔XPS 13的分数为1872分，惠普X360的分数为1344分，联想Yoga 920的分数为1532分，华硕U3100U的分数为1574分，宏碁蜂鸟Swift 5的分数为1550分。综上所述，这几款笔记本的硬盘读写速度得分基本在1500分左右，从中我们也可以得，并不是容量越大的性能就越好。

PConline评测室总结

通过对这几款2017年的主流轻薄本进行对比，我们发现这几款笔记本都有各有所长。如果说哪款比较便携，那就非宏碁蜂鸟Swift 5莫属，因为它的所选用材质密度比较小，所以重量就比较轻。如果要说哪款屏幕比较出色，那就要说戴尔XPS 13了，因为它的边款已经窄至4mm，屏幕分辨率也是4K屏。而华硕U3100U拓展性算是比较好，因为一些主流的拓展接口它都有。而惠普Spectre 13和联想Yoga 920，它们可以360度旋转，比较适合设计师。总体来说，现在人们的需求更加多样化，所以轻薄本的产品线也更加细化，用户可以根据自己的需求，选择适合自己的产品。