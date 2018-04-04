为消费者答疑解惑

随着昨天Intel 第8代移动标准电压6核系列处理器的发布，这一代笔记本的酷睿版图终于明晰了起来。除了i7 8559U 这种配备高端核显的Coffee Lake U尚未上市，8代酷睿笔记本家族大局已定。Intel的技术规格决定了整个市场的走向，从今天开始，ZOL 笔记本将持续性地对世面主流类型的笔记本进行续航测试。

我们要的是公平 13英寸核显本综合续航测试

今天首先将同大家见面的是13英寸核芯显卡笔记本续航部分。原则上，本次测试针对13英寸常规形态、携带GT2等级核芯显卡、重量控制在1.3千克以内的轻薄类型笔记本。具体测试中，除了YOGA 730代表下一阶段二合一本意外加入外，我们选择的型号是联想ideapad 720S、戴尔XPS 13 9570、惠普Spectre 13、宏碁Swift 5 13以及三星Notebook 9最新版。

长续航是笔记本的永恒追求

笔记本电脑的本质是移动个人计算机，能够在移动中使用是他区别于小尺寸台式机的本质区别。时至今日，ITX结构的迷你主机就已经比多数游戏本小巧了，如果算上各种异形主板定制外形的小型主机，笔记本自己的体积优势已经没有多少可夸耀的地方。像Alineware Alpha 或Intel 骷髅峡谷这样的高性能主机完全可以取代那些点到点移动的砖头游戏本。

13英寸轻薄本是目前市场关注的焦点

电池是笔记本灵魂——这种PC的典型使用场合即使不全是在移动中，至少也应该有相当的比例要脱离电源才对。对此，笔记本厂商一贯不吝于用各种溢美之词来渲染自家产品的“全天续航”属性。不久前我们曾以XPS 13 为例分析了不同标准下笔记本续航水平之间的巨大差异。本次横评，我们将以多种模式来分析这六款具有代表性的笔记本，为读者解决续航标准方面的疑惑。

不同电源管理方案测试结果大相径庭

主流轻薄本极限条件下脱离电源使用时间能达到多久？

影音视频与上网办公有多少耗电差别？

前后执行多重任务，尤其是包括满负载应用时，轻薄本能大概坚持多长时间？

我们的横评将着着重为消费者解答这些问题。今天发布的是横评的建模综述部分，包括上网办公续航测试、电影播放测试和多种任务环境综合测试。