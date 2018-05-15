首例利用智能路由网关犯罪嫌疑人被捕:罪名流量劫持

首例利用智能路由网关设备进行流量劫持的犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

新浪数码讯 5月15日上午消息，上海市徐汇检察院对全市首例利用智能路由网关设备进行流量劫持的犯罪嫌疑人依法批准逮捕。

经查，2018年2月至3月间，犯罪嫌疑人章某利用网络技术手段，侵入全国20余台智能路由网关设备并植入蠕虫病毒，将终端用户通过上述设备联系公共网络的网址重定向至其指定的赌博网站，从中牟取流量中介费。仅章某被抓前1日，通过上海某网络技术有限公司的一台智能路由网关设备，全国38194个不同电脑系统设备的上网数据被修改。

智能路由网关具备智能家居控制枢纽及无线路由两大功能，手机、平板、多种设备通过它均可轻松控制到家中的电器，智能家居中枢设备。一旦黑客攻击了我们的无线路由器，就可以截取我们向互联网发送的信息，并解读出其中的个人账号、密码等信息。并且黑客会进入我们路由器的系统后台，更改我们的DNS服务器参数，误导我们访问黑客搭建的钓鱼网站，将自己个人信息拱手奉上。

目前一些杀毒软件厂商也开始推出新的服务来改善这个现象。比如一款可接入路由器、实时监测发送和接收数据的安全设备，能够阻挡绝大部分的网络攻击。另外还有一些主打安全性的无线路由产品，通过更强的加密形式或是云技术，识别和阻挡黑客的入侵。

还有需要注意的是，系统后台和无线密码，都要采用复杂密码，经常查看接入设备清单，避免陌生设备入侵。（于泽）