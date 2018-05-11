大疆植保无人机作业有了新标准：智能撒农药更高效

大疆农业与陶氏杜邦农业事业部联合发布植保无人机作业新标准。

新浪数码讯 5月11日上午消息，大疆农业与陶氏杜邦农业事业部飞防标准联合发布会在江苏南京举办。会上，大疆农业与陶氏杜邦农业事业部联合发布首款植保飞防作业标准。

实际上，在消费领域顺风顺水的大疆，在农业无人机领域也早有布局。2015 年，在精灵系列发布了四代产品之后，大疆推出了第一款智能农业喷洒防治无人机MG-1，一年之后，大疆又发布了MG-1的升级版，功能更加丰富的MG-1S农业植保机，配备了A3飞行控制系统、高精度毫米波雷达和两级式喷洒系统，国内售价42000元人民币。去年12月大疆又在深圳发布了MG-1S Advanced、MG-1P系列农业植保无人机以及大疆农业服务平台。

本次发布会并没有实体产品发布，重头戏是大疆农业与陶氏杜邦农业事业部联合发布植保无人机作业新标准。

大疆农业数字化转型

此次大疆农业与陶氏杜邦农业事业部首次发布的法砣杀菌剂的植保无人机作业标准经过实验室的多次试验论，适宜于飞防，药剂的内吸传导性能够更好地保护作物。法砣®在水稻，小麦与花生这三种作物施药后，能够明显提升作物的产量与品质，对于三者常见的稻曲病，锈病以及叶斑病等有显著作用，为了最大限度保障作业质量。

通过PC GS PRO这款软件，可以规划目标作业区域

此次发布的标准要求植保队作业严格按照技术定位施药，包括施药次数、时间、剂量和作物适宜的用药期。例如，飞行参数的制定以及喷头的规格制定将有力保障喷洒的质量与效果，避免重喷与漏喷。以及，标准还建议与其他非喷雾作物区隔开15米距离，保障其他作物不受药剂影响。

大疆农服App

在大疆看来，植保无人机不仅仅是喷洒农药这么简单，通过PC GS PRO这款软件，可以规划目标作业区域，进行图像采集，并将数据上传到大疆农服App上，这样更将精确进行喷洒，颇有点人工智能的味道。

在发布会上，大疆农业还分享了一组数据，截止到五月初已有6000台大疆MG-1P植保无人机在作业前线开始作业，2018年植保无人机市场格局已基本明朗，新入行的植保队如何快速拓展市场，推广无人机植保服务等问题，都是大疆农业正在着手解决的。大疆农业此次与陶氏杜邦农业事业部合作，也正是意识到了植保服务走向标准化与流程化是大势所趋。（于泽）