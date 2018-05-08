英特尔独立显卡最新消息：预计明年1月CES发布

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如果从显卡的占有率来说，AMD和NVIDIA是绝对比不过Intel的，但是作为仅仅是够用水平的核显，着实不够看。在座有熟悉的应该知道，Intel曾在08年-10年进行过的Larrabee独立显卡项目，当时的Larrabee基于x86结构，但是最后却遗憾失败，不过倒是造就了Xeon Phi加速器项目的成功。

近日，外媒Tweaktown报道，Intel计划最早在2019年1月的CES大展上发布独显产品，并且目前第一阶段的工作已经完毕。

从Intel从AMD挖走显卡业务负责人Raja Koduri开始，我们就大概能嗅到不一样的味道，Intel正在重整旗鼓再次返回独立显卡市场。之前在旧金山举办的ISSCC 2018国际固态电路大会上，Intel公开了新一代独立显卡的设计思路和原型，但目前还仅仅是技术研究概念产品，不过这也表明Intel正式宣布再次杀入独立显卡领域。但Intel并未展示实物，仅仅对于显卡的具体技术、规格、架构做了简单的介绍。

这款GPU原型芯片采用Intel 14nm工艺制造，面积8×8毫米，集成了15.24亿个晶体管，架构上基于Intel当前的第九代核显，不过是超低功耗平台上的低压版本Gen9LP。内部基本结构依然是EU计算单元，总计18个，分为三组，同时整合系统助手（System Agent），包含控制系统、IO，甚至还有4MB页面缓存。他们通过一个FPGA桥接模块，再通过PCI-E总线与PC主机相连。

从Intel的种种动作上来看，回归独立显卡市场应该是必然的，但是澳洲的这家Tweaktown媒体不靠谱消息不少，所以关于这个报道，不妨观望一下，等一等。