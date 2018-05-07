华硕ZenBook Pro 15笔记本曝光：或于6月发布

显然华硕将会在一个月之后的台北电脑展上推出全新的ZenBook笔记本，而现在华硕官网已经把即将发售的华硕ZenBook Pro笔记本曝光了，根据官网的消息，这些笔记本将会搭载最高Intel Core i9处理器，此外搭载GTX 1050显卡。

在华硕官网上，ZenBook Pro 15笔记本的参数已经被曝光，显而易见的是这款笔记本搭载的是第八代酷睿处理器，可以选配i9-8950HK、i7-8750H或者i5-8300H三种规格的CPU，同时还将搭载NVIDIA GTX1050独立显卡，并内置8GB-16GB DDR4 2400MHz的内存，另外华硕ZenBook Pro 15笔记本可选择Harman Kardon认证的音频系统，此外顶配版可以选择4K分辨率的屏幕。

重量方面，华硕ZenBook Pro 15笔记本仅1.86公斤，从重量来看还是比较轻便的，尤其是这款笔记本需要对最高i9处理器进行有效地散热，目前华硕官方没有公布这款笔记本的具体价格和发售时间，不过显而易见的是华硕将会在台北电脑展上正式公布这款产品。