微软官方宣布Win10 4月重大更新：三大新特性必看

新浪数码讯 4月28日早间消息，微软官方宣布发布2018 Windows 10 更新四月版（也就是RS4正式版），用户从4月30日即可开始下载，在5月8日该更新将向全球Windows 10 PC用户推送。

这也是Windows 10正式发布后的第五次重大更新，主要亮点如下：

1、时间线/时间轴

简单地说就是个系统全局的超级加强版历史，可以回溯最多此前30天内的各种任务，比如今天早上编辑的某个文档、上周浏览的某个网页、一个月前购买的某项商品等等。

如果你登陆了微软账户，在iOS、Android设备上使用Edge浏览器、Office 365做过的事情，同样可以在Windows 10 PC上查找出来，继续下去。

时间线/时间轴

2、专注助手

有点类似手机上的免打扰模式，打开后会禁止所有通知，比如社交消息、邮件通知、系统和应用更新等等，并且可选完全屏蔽或者部分屏蔽，如允许特定联系人来通知。

而在关闭此功能后，免打扰期间的所有通知都会重新展示，并汇总优先显示重点通知，方便逐一处理。

Edge浏览器也做了相应升级，比如可以点击某个标签页上的声音图标来打开或关闭此标签页内的声音，PDF/书籍/阅读模式可以全屏免打扰，网购信息会加密保存并自动填充，打印网页时可清除杂乱信息，等等。

3、声音控制

主要是听写（Dictation）功能，在Windows 10系统或者任意应用的任意文本输入框内，可以随时按下Win+H快捷键，开始说话，就能转换为文字。

小娜可以让Windows 10 PC随时控制智能家庭设备，比如设定房间温度等。

声音控制

据悉，对于那些使用微软更新助手工具或媒体创建工具的用户，将于4月30日星期一获得Windows 10四月2018更新（Windows 10 April 2018 Update），它将于5月8日通过Windows Update开始推出给用户。（于泽）