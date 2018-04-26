荣耀总裁赵明：我们利润率要能超5% 就很开心了

荣耀总裁赵明

新浪数码讯 4月26日下午消息，荣耀总裁赵明在接受媒体采访时，评论了昨天小米承诺硬件净利润率不超过5%的言论。他表示，中国硬件公司综合硬件净利润率能够达到5%的可以说是凤毛麟角。

“如果就我们而言，硬件综合净利润率能够达到5%就已经很开心了。

小米4月25日在武汉大学发布了6X新机，雷军在发布会最后还宣布，小米硬件综合净利润率永远不会超过5%。

雷军称，2018年4月23日小米董事会决议，从今天起，小米硬件（包括手机和各种生态链产品）综合净利润率永远不会超过5%，如有超出的部分，将超出部分全部返还给用户。

根据工信部旗下中国信息通信研究院发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》，2018年1-3月中国智能手机出货量为8137万部，同比下降26.1%。其中，国产品牌手机出货量7586.4万部，同比下降27.9%。

可见国产手机厂商的日子并不好过。虽然国产智能手机产品迭代的周期相对较短，但利润率确实很低。

荣耀与小米均为中国互联网手机品牌代表，根据赛诺提供的数据，2018年第一季度荣耀与小米的国内销量分别为1442万和1237万。（于泽）