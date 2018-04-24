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华硕发布一系列电竞产品 宣称要占领玩家的卧室

华硕发布一系列电竞产品 宣称要占领玩家的卧室
2018年04月24日 16:45 新浪数码
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华硕发布多款电竞产品华硕发布多款电竞产品

　　新浪数码讯 4月24日下午消息，华硕在北京举行开放平台新品发布会，推出包括电竞主机、电竞显示器、路由器、便携式显示器在内的多款产品，覆盖了游戏、家居、工作三大领域。

　　一、游戏世界

　　电子竞技已经成为十分重要的项目。华硕投资了《英雄联盟》战队侠盗勇士，以此来提高品牌在专业玩家心中的地位。这次华硕推出了主板、显卡、游戏主机、电竞显示器、电竞耳机、机械键盘等产品。

更新300系列主板更新300系列主板

　　首先，华硕更新了300系列主板和华硕电竞显卡。其中300系列显卡配备M.2接口，采用散热片设计，并配备SafeSlot显卡插槽。华硕电竞显卡则采用全自动化制程，选用航天级用量以及华硕独特的散热设计。

　　除此以外，华硕还推出了新款电竞主机和电竞显示器。据华硕介绍，ROG之光主机专为“吃鸡游戏”优化。它采用英特尔第八代i7 8700处理器，搭载华硕ROG STRIX B360-F GAMING电竞主板以及GEFORCE GTX 1070 Ti显卡。主机机箱为ROG XIN-WIN限量款305机箱，最终售价为12999元；PG27UQ电竞显示器分辨率为4K，刷新率达到144Hz，拥有电竞玩家所需的配置。最终售价19999元。

耀光机械键盘耀光机械键盘

　　外设方面，华硕推出了聚变500耳机和耀光机械键盘。聚变500耳机拥有HiFi级DAC和放大器，搭配50mm驱动单元能实现逼真的音效。另外这款耳机支持耳罩触控操作，可以添加7种便捷指令。聚变500耳机最终售价为1199元。

　　电竞机械键盘耀光（STRIX FLARE）外观完全符合电竞玩家的审美，配备了华硕神光同步的灯管系统。 键盘左上角做了一系列定制按键，可以通过这些按键快速调整音量、屏幕亮度等参数。这款键盘采用了德制Cherry MX RGB轴，有红、茶、青、黑四种可选。

　　华硕一口气推出多款电竞产品，小到主板、显卡、外设，大到主机显示器，希望通过这一系列电竞产品占领玩家的房间。

　　二、家居生活

　　家居生活方面，华硕主要以路由器产品为主。本次发布的智能分布式网状路由器外形很特别，就像一个金字塔。事实上，像金子塔一样的结构是这款路由器的天线，它能够覆盖502平米的房屋。

AiMesh智能分布式WiFi系统AiMesh智能分布式WiFi系统

　　另外，华硕更新了适用于路由器的AiMesh智能分布式WiFi系统。这套系统能帮助用户灵活组网，简化安装方式，并提供无损扩展。华硕承诺将为所有用户免费升级至该系统。

　　三、工作环境

　　华硕为商务人群准备了专业显示器和便携式显示器两款设备。

　　大美32寸专业显示器拥有4K分辨率，支持HDR-10，色域达到99.5% Adobe RGB，100% sRGB色彩空间。除此以外，这款显示器支持1000尼特高亮度，由华硕LED驱动技术提供HDR性能。接口方面，它配备40Gps传输速度雷电3接口，Type-C能提供60W电源。这款显示器售价21999元。

便携式电竞显示器便携式电竞显示器

　　便携式显示器MB16AP大小为15.6寸，重900克，它具备可折叠式支撑设计，配合保护皮套，方便用户外出携带。这款便携式显示器可以通过USB进行连接，同时适配Type-C和Type-A两种接口，并内置独立电源。便携式显示器最终售价2399元。

　　新浪点评：

　　华硕一口气推出了多款新品，这些产品主要受众人群要么是高端玩家，要么是商务领域的精英，所以在性能达到一定水准的同时，价格并不便宜。也正因为针对的领域不同，华硕对这些产品做了相应的设计和优化，比如电竞玩家除了需要高性能，还对炫酷的外观十分执着。（苏航）

华硕
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