威马EX5纯电SUV售价公布:补贴后9.9万起 续航600公里

威马EX5

新浪数码讯 4月20日晚间消息，威马汽车今日举行产品战略发布会，为旗下首款全车交互纯电SUV——EX5公布了售价。新车根据配置的差异化将推出6款细分车型，售价区间为9.9-21.63万元。据悉，新车综合路况下的续航里程可以达到450公里，最大续航里程可达600公里。

外观方面，新车外观简洁大气，采用了电动车普遍应用的封闭式格，威马LOGO还可以显示车辆的充电信息。新车侧面采用了隐藏式车身门把手的设计，黑色包围具有SUV车型的运动气质。据悉，新车在驾驶席一侧还配备了可交互的车窗，可显示车辆电池信息、续航里程及行程。

可交互的车窗

车身尾部

威马EX5内饰设计科技感十足，最吸睛的无疑是中控采用了一款可旋转的12.8英寸液晶屏。据悉，新车还将为每一位客户打造专属Super ID系统，该系统可将自己车辆信息随时在手机上同步，实现查看车辆电量、下发行程，远程启动车辆等功能。同时系统还将不断更新，未来该ID还可用于威马旗下充电、租车等多项增值服务。

动力方面，威马EX5搭载的是纯电动系统。官方数据显示，威马EX5综合工况下的续航里程达450km，最大续航里程可以达到600km，该车采用C2M定制化生产方式生产，预计在2018年下半年开始批量交付。（于泽）